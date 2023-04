(30 de abril del 2023. El Venezolano).- Dirigentes de todo el estado miranda de la estructura de Vente Venezuela, han decidido abandonar la toda machadista, para sumarse al voluntariado CONDE, organización social de independientes que apoyan a Benjamin Rausseo.

Luis Gimenez, José Luis Martínez, Maria Bracamonte, Oriana González, Maira Berrios, Yorby Gonzalez, Ricardo Martinez y Armando Melo, coordinador de Miranda de los voluntarios de Vente Venezuela, entre otros líderes dirigentes, se reunieron este viernes con Benjamin Rausseo, para concretar su nueva alianza. Melo, quien funge como vocero de esta estructura humana, declaró que: “no nos sentamos en la mesa con personas que no quieren el reencuentro de todos los venezolanos. Estamos identificados con el sentir de la gente y por eso hemos decidido sumarnos al cambio de época que representa Benjamin”.

“Nos anotamos con Rausseo, como en algunos días se sumarán otros y otros integrantes de Vente, porque estamos cansados de sectarismo, segregación y no podemos. Comulgar con un lugar autoritario en donde se imponen las decisiones y no se respetan los liderazgos naturales. No creemos en imposiciones”, aseguró Melo.

Nuestra decisión es lapidaria, estamos ingresando a la única alternativa real y creíble que le queda a Venezuela para enfrentar y salir de este gobierno. Apuntó el exdirigente de Vente, ahora adherido a la plataforma Voluntariado CONDE.