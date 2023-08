Caiga Quien Caiga

Ante la crisis

En medio del debate político y social que reina en Venezuela, existen miles y miles de personas que no se encuentran, que no se hallan, que no consiguen el feedback a su angustia, a su desesperación.

Sus expectativas están por debajo del nivel requerido.

Salir a la calle y observar miles de profesionales y personas preparadas, trabajando por sueldos miserables que no alcanzan ni siquiera para comprar una aspirina, es mucho peor que decepcionante.

Los jóvenes fundamentalmente a pesar de su resiliencia, también padecen. En ellos ha aparecido un síntoma reservado para la profesión adulta normalmente: La depresión.

Los políticos y líderes del país hablan en un lenguaje que ellos entienden. Hasta allí. No lo comparten.

No le puedes hablar a un muchacho de una Venezuela, que no conoció. Por ese análisis arranca el divorcio entre la gente y los actores políticos.

En medio de nuestras penurias, nuestras generaciones, incluida la de los años 90, sufrieron, vivieron y disfrutaron un país, donde “emigrar” era excepcional y ciertamente muchos lo hicieron.

Los “baby boomers” y generación X, estudiábamos y si nos graduamos, la vida en líneas generales nos cambiaba para bien.

El que no estudiaba podía “hacer negocios”, dedicarse a una empresa, un comercio, etcétera.

Lidiamos con la inseguridad, aunque en la mayoría de los casos, era a “trompadas”, con un “palo”, que resolvíamos.

Si había armas y si había enfrentamientos. En la Universidad muchos lo vivimos. No era la regla o la condición principal.

Había necesidades, hambre, sin embargo no faltaba el arroz, los frijoles (caraotas), el queso y el plátano.

De hecho comer “caraotas negras”, por mucho tiempo fue una señal de pobreza en gran parte de Venezuela, hoy es todo lo contrario.

Tomábamos ron o cerveza, los pobres. El whiskey era lejano. Igual disfrutamos.

La droga más conocida era la “marihuana”, o las pepas de “mandrax”. No era normal su consumo y los que lo hacían también sufrieron su aislamiento social.

No abundaré más en detalles sobre un período que observamos lejano.

¿Por qué la alta inmigración hoy día?

Más de 7 millones de venezolanos, iniciaron la ruta. Luce imparable.

En Venezuela no encuentran, por más campaña que se haga, razones para luchar, para tener fe y esperanza.

Ser profesional en Venezuela no te permite mejorar tu calidad de vida ni la de tu familia.

La salud pública es un desastre, los sueldos, salarios y beneficios desaparecieron. Las universidades a pesar de la “idiota” campaña del chavismo en cuanto a su gratuidad, están cada vez más solas.

Llegar a “viejo” en Venezuela es una desgracia mayúscula.

¿Para qué estudiar? se preguntan muchos. Prefiero migrar hacía los Estados Unidos, trabajar en construcción, en “comida rápida”, etc y vivir mejor, laborando todo el día pero con “mejor calidad de vida”.

Grave:

Perú, Chile, Colombia, Argentina, España, bajaron su perfil de preferencia. Y además vista la xenofobia y la situación económica de esos países, Estados Unidos retoma su lugar como país a escoger.

Peor aún, miles de venezolanos que están en el cono sur, están optando por dirigirse hacía la cuna del “sueño americano”.

No hay regreso:

Es absolutamente falso que miles están regresando. Es muy mínimo el porcentaje. No llega ni al 0,5%.

El venezolano cada vez está más convencido de que no hay razones para quedarse en su país. El que puede hacerlo no dudará.

Los únicos que no piensan en ello, son parte de una clase privilegiada, una suerte de micro burbuja, que además de manera pública no puede tocar suelo extranjero. No obstante vale resaltar la inmensidad cantidad de personas beneficiadas por el chavismo, que bajo anonimato se han trasladado a Estados Unidos.

En Florida tenemos señales de sobrinos de Iris Varela, de hermanas y familiares de Cilia Flores y pare usted de contar.

Simplemente el proceso comunicacional se llenó de ruido. Los políticos en general se desconectaron de las aspiraciones, ilusiones y expectativas de las grandes mayorías.

Hasta los que residen fuera, le prestan poca atención a los mecanismos de participación tipo primarias, con todo y el maquillaje que le añadieron al número de inscritos en el proceso.

Si recuerdan y siguen las comidas, los artistas, el humor y los lugares. No más. Pueden saludar a una figura pública de cualquier partido o criticarla duramente como el inefable Guaidó. De allí a pensar en un regreso, o de que las elecciones resolverán el mal, la tragedia, esa no existe.

Quizá los que estamos en la tercera edad regresemos. Los jóvenes irían solo de turistas.

Las razones no bastan:

En menos de un año, pocos medios reflejan la inmensa cantidad de venezolanos muertos y desaparecidos en esa odisea de emigrar. Pasan de mil la cifra.

Venirse por el Darién o en balsa vía las islas, es jugar a la ruleta de la muerte, con todos los elementos en tu contra.

Familias completas desaparecidas.

Todos los días más acciones de territorios de los Estados Unidos comandadas por autoridades estatales, aún contra el poder federal, construyen barreras, muros, operativos, para impedir el acceso.

Donald Trump promete que de llegar a Presidente nuevamente, realizaría el operativo anti-inmigrante ilegal más grande de la historia.

Es habitual escuchar: murió atravesando el Río Bravo, Selva Panameña o un accidente en Colombia.

La mayoría viene buscando el “sueño americano” y encuentra el “sueño eterno”.

Ni hablar del comportamiento a lo interno dentro de Estados Unidos, Chile, Perú o el que sea, de una minoría, “hijos de Chávez”, que migran exportando precisamente la mentalidad, la manera de pensar que nos llevó a ser el país que injustificadamente tiene una de las miserias más altas del planeta.

¿De quién es la culpa?

¿Del chavismo, del madurismo opinan muchos?.. ¿De la oposición, de los cómplices disfrazados de demócratas? señalan otros.

Líderes que bajo consignas, planes y sueños quieren hacernos creer que resolverán la crisis.

Dirigentes que representan el sentimiento de la mayoría, empero no sufren ni padecen lo que el común vive todos los días.

Esto no es resultado de un socialismo que no existe en Venezuela ni de un sistema liberal que tampoco nunca se ha materializado…

Para que nuestro país cambie tiene más que salir de Maduro, cambiar el modelo de pensamiento que nos trajo a este resultado.

Disfrazados de otras ideologías, el mayor peligro es que puede salir uno y entrar otros, rodeados por los mismos que nos han empobrecido durante 24 años.

El pueblo puede inducir el modelaje político que aspira y necesita.

Constantemente lo repito y hoy estoy más convencido: Migrar si pero no así.

Prepárese primero mentalmente.

Si se viene por los caminos verdes, las verán muy rojas y no hay certeza de que llegará al final. No sea más parte de la cifra de muertos, de presos, de víctimas.

Por experiencia de lo que he aprendido de las historias de otros.

Muchos terminan gastando más pagándole a un “coyote”, viviendo el infierno de la frontera, que buscando resolver por ejemplo, a través de esa herramienta tan útil como el “parole humanitario”, o los planes reunificación familiar, visas de trabajo, de talento, y muchas otras opciones.

Lo que está en riesgo no es su futuro, es su vida y la de sus seres queridos.

Los únicos culpables: el pueblo, por aceptar lo malo del pasado y creer que Chávez resolvería.

Si creo que hay oportunidad democrática de terminar esta tragedia.

Empecemos por no correr detrás de los salvadores. Que sean ellos quienes corren detrás de nosotros.

No podemos seguir votando arrastrados por el odio, por el resentimiento, por las emociones. Busquemos las razones.

Dejemos de pensar como vivimos para vivir como pensamos.

Los Caiga Quien Caiga

DIOSDADO EN LA ISLA

El hombre del Mazo fue invitado a Cuba. Inmediatamente al enterarse se apareció Nicolás. “No me invitaron pero no me dijeron que no viniera”, expresó “El Gran Mamerto”, apodo que le otorgó el jefe del Generalato castrista.

Suponemos que antes los invitados hablaron y después le comunicaron a Nicolás lo que previamente habían decidido anunciar.

La sorpresa del encuentro fue la presencia de una comisión del gobierno de Estados Unidos, quienes sin hacer mucho ruido funcionan en paralelo con la comisión negociadora. Su trabajo ha sido fundamentalmente fortalecer la tesis cubana de la operación salome, de la cual hablamos meses atrás y que a partir de allí otros medios y analistas han señalado, confirmándose nuestras informaciones.

Los aludidos fueron instruidos sobre la propuesta de fortalecer la “alternancia”. En consecuencia el candidato opositor no puede ser imposibilitado para hacer su campaña a plenitud.

No es fácil para Diosdado y Nicolás internalizar la alternancia. Los cubanos están convencidos que Maduro bajo esas circunstancia sería derrotado, si insiste en presentarse.

Los presentes no definieron, no acordaron. Es una conversación que seguirá. Los cubanos por ello no ocultan que si hay acuerdo para que Diosdado sea el candidato, tendrán pleno respaldo.

El cambio de postura cubana hacía Diosdado tiene una sencilla explicación. La presión “gringa” insiste en el respeto a la oposición y los cubanos, igual como lo vieron con Chávez, creen que Nicolás no da para más.

Si a esto le sumamos, la presencia de El Aissami en PDVSA, lo cual molestó mucho a los cubanos por la preferencia turca-hezbolá, los cubanos aprovechan la coyuntura para beneficiarse de la desgracia del otro.

¿Por qué en este momento?

Simple. Los Estados Unidos necesita replantearse ante un enemigo que geopolíticamente interfiere en su control y ha afectado su poder de influencia en América del Sur.

Cuba vive la peor de sus crisis y los Estados Unidos ofrecen un paquete, una suerte de 2×1 para que ellos puedan atender su grave situación. Entre otros un préstamo y reparación entre otros de la Refinería de Camilo Cienfuegos, desde donde operarían empresas norteamericanas como Chevron.

Los cubanos saben que para derrotar a Maduro, lo primero que deben hacer es demostrar que es un traidor a su propia causa y a la de Chávez.

Nadie mejor que ellos conoce la historia. Ellos manipularon los expedientes de Diosdado y de otros que interfieren con sus planes y saben que Diosdado si fue capaz de entregar a los “sobrinos de Cilia” y al propio “Pollo” Carvajal, no tendrá reparo en hacerlo con Nicolás, quien también conspiró contra él.

Este escenario obliga a un consenso a lo interno del PSUV. La mayor posibilidad de repetir como candidato es Nicolás, con un compromiso similar al del 2012. Nombrarlo vicepresidente y que al cumplirse la mitad del período retirarse, para que inicie la era Diosdado.

El hombre del mazo dando, es mucho más peligroso. Formado profesionalmente y viene de una escuela adeca. Su padre fue dirigente sindical y una de sus hermanas opera también políticamente, al igual que su esposa en el estado Nueva Esparta.

Aguas abajo dentro de la militancia psuvistas, lo ven como un “líder”, el auténtico hijo de Chávez. No lo subestimen.

Recientemente visitó el Zulia y su gira en la zona oeste, de mucha población electoral causó gran impacto. Él es un enemigo mortal.

Los cubanos deben arreglar esa situación y Diosdado reitero que la oposición está contando mal. Que esos no son los números.

Diosdado debe revisar sus movimientos, detrás de él y su carrera política hay una historia propia de la mitología griega: El vuelo del Ícaro. Eso le puede suceder por su ambición y sus ataques desmedidos.

MÁS DEL ENCUENTRO: El gobierno de Estados Unidos insiste. Diosdado está de acuerdo en muchos puntos menos en “habilitar” a María Corina, no obstante la promesa que Raúl Castro hizo el día de su cumpleaños el 13 de junio del 2007. De no maltratar a María Corina. Chávez visitó la isla con ese pedido de José Vicente Rangel.

El perdón de Capriles está en veremos. Juan Manuel Santos, el mismo que le engañó en el 2013 logrando reprimir las protestas, es su defensor.

Como es evidente, nada de esto se ha logrado y la violencia contra Capriles, que es el verdadero objetivo, continúa.

La violencia contra María Corina es la misma que ha sufrido desde que fue Diputada y ordenada por Diosdado.

Lo de Delsa, es parte de un show para desviar atención de los recursos millonarios que ha venido obteniendo por parte de la pareja de Delcy.

¿Qué peligro puede representar una candidata que no llega al 3% y que nunca ha denunciado temas controversiales como el narcotráfico del gobierno o la corrupción con nombre y apellidos de funcionarios de Maduro?

Su partido Encuentro Ciudadano no se encuentra ni encuentra ciudadanos.

CESAR PÉREZ VIVAS: Sin lugar a dudas y muy a pesar de los números en las encuestas, es el precandidato mejor plantado, con la más clara visión de lo que significa un gobierno de transición. Creo que a nivel de imagen tiene problemas, no así sus mensajes. De no ser María Corina candidata ni Capriles, luce con mejor estatura política que Prosperi, Delsa, etcétera.

MARÍA CORINA EN EL ZULIA: Ella como líder estuvo bien. Los actos fueron fatales. No colmaron la expectativa y a pesar de la amplia movilización, la presencia en el emblemático Santa Lucia superó apenas poco más de 1300 personas. Me baso en el extraordinario análisis que hizo una joven estudiante de Ciencias Políticas Luisa Diaz. Quien definió su comunicación, su expresión política, como más pragmática, práctica y no ideológica.

Algunos analistas soslayan que acusan a UNT de sabotear su actividad no se informan bien, porque quien tenía una actividad en la vereda era la Alcaldía de Maracaibo en manos de Primero Justicia. María Corina tiene la capacidad de conmover a quién la ve y la oye. Como todo líder o la quieren o la odian, no hay medias tintas.

El asunto es que Santa Lucía usualmente los viernes tiene una alta presencia de personas, para disfrutar de los sitios tradicionales que allí funcionan. No es válido utilizar una concentración en ese sitio para medirla electoralmente. Si hubiese sido en la calle 72 o en la curva de Molina sería otra cosa.

En el sector escogido de Cabimas, es un sitio muy alejado. Muy distante que no refleja tampoco una buena radiografía de la COL.

EN POLÍTICA los errores se pagan a un alto costo: El lanzamiento prematuro de un dirigente que nunca fue de primera línea en ninguno de los anteriores partidos donde militó, como Gustavo Ruiz, cayó muy mal. Gustavo Ruiz fue adeco, me dicen que fue Rosalista, hasta de llevar su maletín y también estuvo cuadrado hasta hace pocos años con Juan Guaidó en Voluntad Popular. Y todo lo contrario a lo que se propuso REIVINDICÓ, FORTALECIÓ a Manuel Rosales. La gira de María Corina en el Zulia marca un antes y un después en el gobernador del Zulia, quien hace días expresó en su lenguaje poco elegante pero muy claro la naturaleza de los ataques en su contra.

La candidata es María Corina y no pueden existir agendas paralelas o ¿el objetivo era ese y no la presidencia?

MÁS DAÑO COLATERAL: El ex chavista y socialista y ahora liberal, JOSÉ LUIS PIRELA, con justificada razón aduce tener más credenciales y también se lanzó para la gobernación. El remate es una foto que dejaron que se tomara la líder María Corina con un conocido dirigente ex copeyano, que se hizo rico en la gestión de gobernador anterior del “ultra chavista” Omar Prieto.

De hecho este fenómeno de lanzamientos apresurados, se repite en varios estados, entre otros Monagas.

ANTE LOS HECHOS de lanzamientos apresurados, el jefe de la secta Guanipa de Primero Justicia pegó un frenazo con su planteamiento inicial de apoyar tras bastidores a la líder María Corina, para lo cual cuenta con el apoyo de algunos jefes del comando de MCM en Zulia.

Siempre advertí lo que iba a suceder: Señalé varias veces como algo inusual, que un jefe de campaña tuviera más afiches y más grandes que la candidata. De pasó, el coordinador de un partido no debiera ser el jefe de Comando y más tomando en cuenta que en Zulia hay otros personajes que apoyan a MCM con auténtica experiencia y preparación suficiente para enfrentarse a Rosales.

Por cierto, el Coordinador Regional de Vente, está suspendido, desconozco si es por razones de salud o es una excusa para ocultar la molestia del comando nacional.

INVITACIÓN Hoy en el programa Agárrate del canal de Youtube Factores de Poder, nos unimos en una entrevista a Antonio Ledezma junto a Patricia Poleo y Colina.

Ledezma de pertenecer a la Internacional Socialista, señaló que era invitado de vez en cuando y que ahora es un socialdemócrata “LIBERAL”. No nos definió en concreto cuál era el plan en concreto de María Corina ni tampoco el significado expreso de que querían decir con eso de “Hasta el final”.

Sin embargo, Antonio Ledezma, todo un personaje, se defendió muy bien y estoy convencido que tiene mucho que aportar al equipo de María Corina Machado. Véanlo y esperamos sus comentarios.

Estamos de lunes a viernes en el canal de youtube Factores de Poder programa Caiga Quien Caiga Sin Censura. También en el canal de youtube CaigaQuienCaigaTV. Twitter, Instagram, TikTok, Threads.net como @Angelmonagas. En Facebook Angel Monagas y Caiga Quien Caiga Sin Censura.