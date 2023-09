Desde que se instaló en Venezuela el gobierno de Hugo Chávez, ha sido monitoreado y dirigido por los intereses castristas cubanos.

Antes de Chávez, Carlos Andrés Pérez, sostuvo las mejores relaciones con los castristas.

De hecho Fidel, fue una de las grandes figuras invitadas a su faraónico segundo mandato. Y es allí que inicia un plan, que culminaría en la intentona golpista de 1992 y la toma del poder en diciembre de 1998

A Chávez, quien lo llevó a Cuba fue Eusebio Leal Spengler. El historiador de La Habana, a quien Chávez conoció en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez.

No fue Rodríguez Araque ni German Ferrer. Ellos quizá se aprovecharon de las circunstancias.

Los cubanos castristas, han ganado mucho terreno en el mundo, gracias a su estrategía disfrazada de apoyo.

Intentaron en alguna oportunidad invadir Venezuela y no pudieron. La guerra por otros medios, les abrió Venezuela y sus recursos.

Hoy muchos años después, la crisis económica vuelve a obligarlos a mover sus piezas de ajedrez internacional.

El gran “mamerto” venezolano se agotó. Es imprescindible para ellos, buscar opciones, salidas a este panorama.

Cuba y Estados Unidos, han sostenido infinitos encuentros.

Es falso que Estados Unidos esté interesado en destruir a Cuba. Lo del “bloqueo” y demás, son solo palabras de utilería.

El día que de verdad Cuba sea un obstáculo, los estadounidenses no dudarán en acabar con los que gobiernan la isla.

Y DIOSDADO

Sabemos que Diosdado fue invitado a Cuba porque los Estados Unidos entró en contacto directo con él.

Los escenarios de la gran nación requieren replantearse y quién mejor que el “hijo” del Furrial, para pintar un cuadro de acciones.

Los países defienden más que la ley, la justicia o el orden, los intereses. Estos privan a la hora de un entendimiento.

Los peores enemigos del castrismo, no son los “gringos”. Es Lula, Presidente del Brasil, quien se ha propuesto llenar el vacío cubano o peor aún, crearlo.

Otros especulan que fueron “los cubanos” los que ayudaron a hacer público la operación Lava jato, en venganza contra lo realizado por Lula y este quiere hoy día, cobrar esa vieja deuda.

Las investigaciones de corrupción que comenzaron en Brasil finalmente desencadenaron agitación política en todo el continente. Pero los métodos del grupo de trabajo brasileño han sido cuestionados, incluso por presunto sesgo.

La investigación de corrupción más grande jamás realizada en Brasil, conocida como la investigación Lava Jato (Lavado de Autos), expuso una red de corrupción en América Latina y más allá, sacudiendo al establishment político y económico en más de una docena de países.

Muchos políticos han sido señalados y acusados.

Por atreverse a ir a Cuba en un viaje privado en octubre del 2012, a preguntar por Chávez, los cubanos provocaron el estallido del mencionado escándalo y así neutralizaron a Lula.

Ahora, cuando Juan Manuel Santos aparece abogando por Capriles, lo revientan con Odebretch. Al igual que Lula, empezando en el congreso. En el sector oficialista Capriles tiene grandes enemigos, que se oponen a su “habilitación”.

Mientras los cubanos siguen protegiendo a María Corina. Tareck William Saab, que recibe instrucciones directas de Cuba, se apresuró a señalar a Ledezma lo dicho públicamente. Pero observen, no tocan a María Corina, a pesar de todo lo que ella dice. Por cosas menores, más de uno tuvo que huir.

No es ayuda ni favoritismo. Los cubanos juegan al ajedrez de Capablanca y necesitan tener viva a MCM para someter a los otros, generando el miedo hacía esta.

O Mega Elecciones o Elecciones de Alcaldes y Gobernadores.

La diplomacia cubana recuperando su eficacia. En el proyecto Espada de Bolívar, todos los recursos se emplearon para posicionar a Chávez a nivel mundial.

Ahora trabajan arduamente para posicionar a Diaz Canel. Pero el mamerto cubano no tiene la vibra, ni los recursos que tenía Chávez.

Aún así, son eficientes. Una agenda intensa y global. Sólo Lula está haciendo algo similar.

Lula tiene recursos y el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Hay una aparente competencia entre las cancillerías de Cuba y Brasil.

Gustavo Petro se quedó en el aparato y no pudo desarrollar su proyecto personal Espada de Bolívar 2. Simplemente es incapaz.

¿Cuál es la situación actual de Venezuela?

Por una parte, Lula desea articular su modelo diplomático en el área caribeña. Pero además tener un control político sobre el desempeño de la industria petrolera venezolana. Para eso necesita mantener a Maduro. En esencia un presidente débil y necesitado de colaboradores.

Por otra parte, Cuba está enrumbada al enquistamiento definitivo de su régimen post castrista. La negociación con Estados Unidos tiene avances, pero condicionados por las elecciones presidenciales norteamericanas en noviembre de 2024.

Si gana Biden u otro demócrata, los preacuerdos se ejecutarán. Aparentemente, la solución definitiva del tema Venezuela está en esa situación.

Estados Unidos simplemente carece de un equipo de relaciones internacionales con la capacidad de comprender lo que ocurre en América Latina.

Los volúmenes de información de inteligencia exceden la capacidad de procesamiento, sobre todo porque no han adaptado sus modelos de abstracción de datos.

La inteligencia artificial no ha demostrado la capacidad de análisis e interpretación que únicamente las mentes humanas pueden alcanzar.

El tema Venezuela se encuentra en tal nivel de confusión en el Departamento de Estado, que actualmente no hay una Agenda definida. Esto se debe a la impericia de Juan Gonzalez, por una parte, que se ha visto sobrepasado por la dinámica, y a la intervención de “El Cazador”, que altera la interpretación de las condiciones de fuerza del Régimen.

Y sobre todo, la incorporación de Lula en la ecuación, presenta un destino manifiesto.

El tema de la emigración

Para algunos líderes de los Estados Unidos, el éxodo hacia éste país norteamericano, forma parte de su determinación divina.

La equiparación del Darién con el Mar Rojo. Y la percepción mosaica del rol de Biden. La confrontación del maléfico representado por Trump, a quien se le está combatiendo con todos los medios disponibles.

La doctrina del destino manifiesto (en inglés, Manifest Destiny) es una frase e idea que expresa la creencia de que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico; forma parte del llamado mito de la frontera.

Esta mentalidad generó una actitud que llevó, por ejemplo, a una guerra contra España (1898) para apoderarse de Puerto Rico e intervenir en Cuba y las islas Filipinas con esperanza de colonizarlas. Se usa también para justificar otras adquisiciones territoriales.

Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia (manifiesta) y certera y obra de la divina Providencia católica o, más bien, la predestinación calvinista. Esta ideología podría resumirse en la frase « Por la Autoridad Divina o de Dios »

Siempre recordando que Biden es católico. Y que interpretará la historia personal con su hijo Hunter, como la historia del hijo pródigo.

No es inmigración. Es el éxodo.

Es una aproximación a la realidad. Sobre todo en la necesidad del diálogo auténtico.

La habilitación de Capriles sigue siendo el tema fuerte en las conversaciones Cuba-USA. Diosdado al día de hoy es el único que se opone.

En el Departamento de Estado no le hacen fuerza a María Corina, mucho más por sus relaciones con el ala radical de los republicanos.

Ella tiene, como ganar las primarias y las presidenciales. El problema es que su juego tiene que ser más permeable. En alianza, todo es posible.

Hoy en día las fronteras no existen, simplemente delimitan el tráfico.

Para acceder al poder político en Venezuela, está obligada María Corina o cualquier otro, a entenderse con los cubanos, con Lula y quizá hasta con la narcoguerrilla.

Mucho peor aún: Me temo que poco tiempo después de mediados de septiembre una decisión del TSJ aparecerá.

Para ese final los aspirantes a Presidente deben estar preparados.

Cien mil mujeres en la calle reclamando pudiera presionar a la prensa, dudo que Maduro u otro organismo cedan ante la presión popular. Y tengo mis dudas acerca del respaldo popular con manifestaciones de calle. No todos los espectadores reaccionan como los “hooligan”.

Como en los deportes, a veces se puede tener los mejores jugadores y perder ante un equipo sin estrellas pero mejor coordinado y definitivamente unido.

Caen unos caen todos

Los designados en el nuevo CNE: Fabio Zavarce. El gorila represor. Rector suplente del CNE. Estaba en la nómina de Walid Makled cuando estuvo de paso por Puerto Cabello.

LO QUE NO PUEDE EXPLICAR el oficialismo: Cuando el ingreso mensual promedio de sus trabajadores, llegue a los 1.500$, entonces sí estaremos hablando de una verdadera revolución económica.

El nuevo esfuerzo de la izquierda mundial: China, India y Brasil son países con una enorme población, y líderes en bajos sueldos. Irán, Argentina también. Esto es así. Realpolitik

Vamos con el cambio de Ministros. Cambiaron tres (3). Para disfrazar la destitución de Antonio Morales. El edecán de Chávez que estaba antes en la Superintendencia de Bancos. ¿La razón?. Sospechas de formar parte de la Resistencia. Sigue la purga del chavismo.

DIOSDADO y MADURO: Están enfrentados de eso no hay duda. No obstante se pondrán de acuerdo ante sus enemigos. Ellos saben que separados no valen nada. Intereses por encima de ellos los obligarían a actuar en conjunto. Diosdado es el mejor ejemplo del efecto Icaro.

EL GRAN LOGRO CHAVISTA: Imposible la reunificación opositora. Los tres grandes bloques actúan por separado y son irreconciliables.

María Corina sigue ganando las encuestas, aunque no en los exagerados porcentajes señalados. Sus ataques en redes a otros aspirantes son certeros. Las plumas a su nombre, los programas de opinión de reconocidos influencers también la han ayudado. Todo esto no vale nada, sin sincronizar con el resto.

Una golondrina no hace veranos. Pedro Benitez del portal Alnavio señala que el quiera ganar tiene que pactar.

Hay encuestadoras que manejan cifras reales de cómo han bajado las expectativas de la gente con respecto a las elecciones y a las primarias. No son publicadas porque los interesados pagan para ocultar eso.

ACUERDO UNT-PJ: preocupó mucho al paraplejico Vente, quien tiene la mejor candidata pero adolece la peor estructura. De hecho no existe en la mayoría de los estados. Han recogido viejos adecos, chavistas, copeyanos, etc, para armar estructuras. Esa tarea no es fácil. La coordinación nacional representa el viejo mantuanismo caraqueño que pretende surgir bajo el manto de MCM.

Por ello el acuerdo Capriles-Rosales preocupa: UNT aunque VENTE (que no existe ni como partido) ha girado instrucciones a sus voceros mediáticos, cuenta con una estructura nacional, más fuerte y más débil en algunos estados: Zulia, que representa la votación más importante. Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Carabobo, Aragua y en Bolívar presenta desde hace tiempo cuadros precisos. PJ, domina Miranda y Cojedes. Con fuerte presencia en Zulia, Caracas, Nueva Esparta, Anzoátegui, Carabobo, Lara, entre otros.

AD Ramos Allup también dispone de estructuras en todo el territorio venezolano, aunque la división lo ha disminuido.

Es decir, están negociando dos fuertes estructurales. Capriles, como lo he dicho otras veces, es uno de los pocos que pudo sacar votos del sector chavista.

Yo no comparto sus posturas. Eso no me puede impedir reconocer sus méritos en materia política, así como tampoco los exoneró de la responsabilidad de tener 24 años el chavismo. De esa responsabilidad no escapa ni María Corina, ni Ledezma ni Leopoldo López.

En conclusión y ante la manipulación de sectores de Vente, debo afirmar que María Corina tiene una buena oportunidad. Sin embargo, tiene mucho “intelectualoide”, muchos resentidos, y radicales que le hacen daño. Ojalá María Corina reflexione y ponga orden, aunque en su defensa debo afirmar que ella no es mujer de estructuras.

La estructura internacional que creó MCM, no representa el genuino interés de la migración venezolana. Ellos no han padecido la cuarta parte de lo que muchos hemos vivido cuando decidimos salir de Venezuela y por ello, sus propuestas carecen de sensibilidad social. Esa estructura tiene personajes honorables, muy preparados, hasta allí.

HASTA EL FINAL…ya me lo definió un alto militante de Vente: Es lo mismo del 2014 y 2017. María Corina prepara 100 mil mujeres para marchar en Caracas, cuando no la dejen inscribir. Yo estoy de acuerdo con eso, aunque pregunto: Una cosa es estar molesto con Maduro y otra tener la voluntad para tomar las calles en desobediencia, que según ellos es lo único digno: “Negaremos a la muerte como sus condenados”.

¿Por qué perder el tiempo en unas primarias que no sabemos ni siquiera si se realizaran?

Ese írrito CNE será el mismo con el cual debatir para el 2024.

Lo que sí me queda claro es que cuando se materialice HASTA EL FINAL…como ejemplo deben los líderes nacionales y regionales, traer a sus hijos y ponerlos a marchar con el resto. De lo contrario no habrá moral.

Por experiencia sé, que muchos cuando el sebin toque dos veces a sus puertas, ya estarán fuera del país.

COMPARTO lo expresado por varios precandidatos de la oposición. Independientemente de los resultados, la representación política como dice Cesar Pérez Vivas, no pertenece a nadie. Es urgente reconstituirla. Recomponerla. Allí hay unas “vacas sagradas”, con pasado glorioso pero en fotos, la realidad obliga a una nueva visión, de mayor amplitud y visión.

REGIONES

Monagas

Con el apoyo de Rosales y UNT a Capriles, sale ganando PJ, en Monagas los de primero justicia están desaparecidos y no cuentan con los testigos para las primarias, a lo que UNT tiene una estructura, y recordamos que en el país de los ciegos el tuerto es rey.

Recuerde la gente del gobierno que el bacheo debe llegar a todos los sectores y no es solo un maquillaje. Todo indica que los rojos repetirán con Luna a la gobernación y una nueva figura a la alcaldía de Maturín.

Donde se presenta una pelea de perros y gatos es por los lados de la oposición, ya que todos se creen con derecho, pero sin credenciales, aunado a lo anterior se le suma la gente de Maria Corina.

CARABOBO

Siguen calentando las orejas de Lacava. Le ofrecen villas y castillos, que ya posee, para que asome sus “colmillos” en el espectro nacional. Mientras los francotiradores de Ameliach lo siguen, esperando cualquier señal para disparar políticamente.

Sus enemigos andan con un saco de estacas preparadas.

En la vieja serie de los 60, Sombras Tenebrosas, el personaje “Barnabas Collins” (se me cayó la cédula) logra transformarse en ser humano y dejar de ser vampiro. De este tamaño sería el reto de Lacava. No es igual dirigir un estado como Carabobo, con el relajo y maquillaje que lo hace, y tratar de venderse en el país.

ZULIA

Los Tips del Gatillo del Pueblo por Arnaldo “Moñoño”Piña: Maracaibo: La ciudad luce bastante limpia al día de hoy, ha mejorado la recolección de basura. Dónde si tiene que meterse duro el alcalde Ramirez es con la vialidad en la zona oeste de Maracaibo. Mara: El eje vial La Paila Negra se ha convertido en una guillotina, este tramo vial está intransitable, hemos tratado de ubicar al alcalde Luis Caldera para tratar este y otros temas pero es demasiado difícil. La Villa del Rosario: Un verdadero cambio se ha notado en el municipio desde que asumió la alcaldía Ely Ramón Atencio, este gerente ha venido haciendo un excelente trabajo…San Francisco: El alcalde Gustavo Fernández avanza en materia de asfaltado y recolección de basura…un llamado a todos aquellos contribuyentes a cancelar sus impuestos, de ello depende la consolidación en materia de servicios públicos y mejoras en la entidad.

EL ENCUENTRO CAPRILES-ROSALES sigue ganando amigos y enemigos. Estos últimos fundamentalmente de los que apoyan a MCM. El ex chavista y aún socialista José Luis Pirela señala que ella será la candidata de Unidad Nacional. Entonces si eso es cierto porque el ataque sostenido a través de las redes y públicamente por otros voceros, contra el resto de la oposición.

Por cierto siguen unidos Pirela-Ruiz en la candidatura por la Gobernación. El abogado Gustavo Ruiz dice que en todo caso, al ganar MCM él va como Ministro de Justicia.

Vente o afines a MCM presenta tres grupos en el Zulia: Uno lo preside una doctora en derecho, el otro un profesor de matemáticas y el otro el de Gustavo Ruiz, donde solo se cumple su voluntad.

Vente en Mara, Guajira y en otros municipios, lo dirigen personas relacionadas o afines con los Alcaldes chavistas de la zona. Increíble. ¿Quién los colocó allí?

SIGUEN LOS GUISOS del Alcalde seudo-opositor Alenis Guerrero, quien negocia contratos como la reparación de la iglesia con chavistas reconocidos.

UN NUEVO AIRE le dieron sin querer, sus enemigos políticos y este conocedor de las reglas inexorables de la dinámica política las aprovecha. A mi juicio, muchas acciones llegan muy tarde y modificar la vocería política prácticamente inexistente.

A QUIEN NO LE GUSTO el encuentro fue a parte de la secta Guanipa And Brothers. Por ahora no pueden oponerse. Había un acuerdo debajo de la mesa con MCM que la torpeza de GR rompió. El problema es que con ese pacto sale de escena Juan Pablo Guanipa y se amarra más a Rosales, el alcalde Rafael Ramírez.

PRUEBA DE FUEGO tiene hoy viernes 01 de septiembre 2023, el Alcalde de San Francisco Gustavo Fernández con la marcha organizada por UNT y otros sectores. Veremos de que color se mancha el Sur…

