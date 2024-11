(05 de noviembre del 2024. El Venezolano).- La vicepresidenta Harris y el expresidente Trump pasaron los últimos días de la campaña de 2024 recorriendo estados clave en disputa con agendas repletas de mítines masivos.

Para la noche de las elecciones, cada uno ha optado por quedarse un poco más cerca de casa para esperar los resultados.

Trump pasará la noche en su resort Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y Harris estará en su alma mater universitaria, la Universidad Howard, en Washington.

El presidente Biden, quien terminó su campaña de reelección en julio, verá los resultados electorales desde la residencia de la Casa Blanca con la primera dama Jill Biden, asistentes de larga data y personal de alto rango de la Casa Blanca, dijo un funcionario de la administración a The Hill.

Harris obtuvo su licenciatura en Howard en 1986. Si es elegida, se convertirá en la primera graduada de una HBCU en convertirse en presidenta del país. Se espera una gran participación de las “Divine Nine”, especialmente de las cuatro hermandades que ayudaron a movilizar el apoyo para Harris, quien es una Alpha Kappa Alpha.

Harris habló sobre la importancia de elegir pasar la noche de las elecciones en Howard durante una aparición el martes en “El gran espectáculo matutino de Tigger .

“El primer cargo al que me presenté fue el de representante de la clase de primer año en la Universidad Howard”, dijo. “Volver esta noche a la Universidad Howard, mi querida alma mater, y poder, con suerte, reconocer este día por lo que es, es realmente un punto de partida para mí”.

Su evento se llevará a cabo en The Yard, un sitio de importancia histórica y cultural en el centro del campus. The Yard ha sido protegido para el evento a fin de limitar el acceso, en el primer evento conocido de una noche de elecciones presidenciales que se lleva a cabo en un campus universitario.

Mientras tanto, Trump estará a kilómetros de Washington, en el complejo turístico que él mismo denominó cariñosamente “la Casa Blanca de invierno” cuando estaba en el cargo. Desde el salón de baile de la propiedad anunció formalmente su tercera campaña presidencial en 2022.

Trump recibió a una larga lista de dignatarios extranjeros en la enorme mansión junto al agua. También cuenta con un club privado, espacio para eventos y un hotel. Trump trasladó formalmente su residencia principal a Mar-a-Lago después de abandonar la ciudad de Nueva York, desde donde había construido su nombre y su imperio empresarial, mientras era presidente.

El neoyorquino de toda la vida explicó su decisión de empacar sus maletas para irse a Florida en una publicación de 2019 en la plataforma social X , citando los impuestos y sus tensas relaciones con los líderes estatales y locales.

“Me dio mucha pena tener que tomar esta decisión, pero al final será lo mejor para todos los implicados”, escribió.