(05 de noviembre del 2024. El Venezolano).- Mientras canta su canción, «Bodyguard», se ve a la artista de 43 años posando como Anderson y luciendo algunos de los looks característicos de la estrella de los 90.

En un momento, Beyoncé sostiene una pistola con forma de bandera de estilo cómic que dispara un mensaje de una sola palabra: “Vota”.

“Feliz Beylloween”, dice un gráfico al final del video, seguido de la palabra “Vota”.

Beyoncé ya había expresado su apoyo a la candidatura de Kamala Harris a la Casa Blanca, hablando en un mitin de la campaña de la vicepresidenta el mes pasado.

“Todos somos parte de algo mucho más grande. Debemos votar. Te necesitamos”, dijo la cantante en el evento de campaña de Harris en Houston.

“Es hora de cantar una nueva canción, una canción que comenzó hace 248 años. Las viejas notas de caída, discordia, desesperación, ya no resuenan. Generaciones de seres queridos que nos precedieron están susurrando una profecía, una búsqueda, un llamado, un himno”, dijo.