(05 de noviembre del 2024. El Venezolano).- La vicepresidenta Harris tomó una pequeña ventaja sobre el expresidente Trump en el pronóstico final de Nate Silver para las elecciones de 2024 , y el veterano encuestador dijo que la carrera está «literalmente más reñida que un lanzamiento de moneda».

Según el pronóstico , Harris ganó el Colegio Electoral en el 50,015 por ciento de las 80.000 simulaciones realizadas, lo que, según Silver, es el doble de las simulaciones que normalmente realiza.

Silver escribió que “la carrera está literalmente más reñida que un lanzamiento de moneda”, añadiendo que empíricamente la cara gana el 50,5 por ciento de las veces, mayor que el 50,015 por ciento de Harris.

«Cuando digo que las probabilidades en la carrera presidencial de este año son tan cercanas como es posible al 50/50, no estoy exagerando», agregó Silver.

Silver agregó que el promedio de las encuestas del modelo está dentro de 1,2 puntos porcentuales en seis de los siete estados clave, siendo Arizona el único estado clave «con algo parecido a una clara ventaja» para Trump.

Silver también escribió que si le ofrecieran apostar en las elecciones, no pondría dinero en ninguno de los candidatos, porque la ventaja de Harris es muy estrecha.

Hace casi dos semanas, Silver había dicho que su “intuición” le decía que Trump ganaría, pero advirtió que no había que confiar en la intuición de nadie.

“Mi instinto me dice que es Donald Trump, y supongo que es lo mismo para muchos demócratas ansiosos”, escribió Silver en un artículo de opinión publicado en el New York Times el 23 de octubre . “Pero no creo que se deba dar ningún valor a la intuición de nadie, incluida la mía”.

“En cambio, deberían resignarse al hecho de que un pronóstico 50-50 realmente significa 50-50”, continuó. “Y deberían estar abiertos a la posibilidad de que esos pronósticos sean erróneos, y eso podría suceder tanto en el caso del señor Trump como en el de la señora Harris”.

El último sondeo agregado de The Hill/Decision Desk HQ (DDHQ) muestra que Harris y Trump están empatados con el 48,4 por ciento de apoyo cada uno.