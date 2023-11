(06 de noviembre del 2023. El Venezolano).- Este miércoles 6 de noviembre es el primer día de la sesión legislativa especial de Florida. En respuesta, el Partido Demócrata de Florida emitió la siguiente declaración:

“Esta sesión especial es sólo un truco para apuntalar la fallida campaña presidencial de Ron”, dijo la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried. “Si fuera algo más que eso, hoy estaría en Florida en lugar de estar en Iowa intentando salir del agujero de 27 puntos en el que está en ese Estado”.

“Si Ron realmente quisiera abordar los problemas que afectan a los floridanos, esta sesión especial abordaría el creciente costo de la vivienda y la crisis de seguro de propiedad; en cambio, está utilizando la legislatura para hacer alarde de decisiones relacionadas a la política exterior sobre las que no tiene control real. Usar la legislatura para llamar la atención antes del debate no es forma de gobernar, pero esta no es la primera vez que Ron utiliza un cargo público para promover sus ambiciones personales”.