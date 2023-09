El anuncio del viaje de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a China, pasó prácticamente desapercibido por la opinión pública venezolana.

No obstante debemos reiterar que no fue un simple viaje, intrascendente, de meras relaciones “amistosas”.

Y es que el dinero tiene muchos amigos y los países responden con mayor dedicación a sus intereses económicos, que a las amistades o relaciones públicas.

No fue un viaje de turismo estatal.

¿Quién la recibe?. Un Director General. Un trato propio para un funcionario intermedio, no para una “segunda” al mando, aunque solo sea de cargo.

¿A donde llegó primero?. A Shanghái. ¿Qué hay allí? Un banco en el segundo piso, que maneja depósitos dejados por la Administración de Tareck El Aissami.

Además de buscar la recuperación de algunos fondos, Maduro tiene la esperanza que China le preste dinero para “la industria Petrolera”.

Al hombre de apellido vasco Tellechea, también se le encomendó buscar financiamiento.

Una de las opciones es el bloque “Dragón”, con Trinidad y Tobago. Venezuela quiere recibir dinero por la inversión, y además que el gas que sea vendido le sea pagado en parte, y no solamente como cambio de deuda.

Los burdos análisis de ciertos opositores dirán: “es que Maduro está buscando dinero para la campaña”.

No es verdad.

El bloque “Dragón”, es un campo gasífero costa afuera. El mes pasado la producción petrolera cayó porque no llegaron los diluyentes iraníes.

Un tema monetario

El régimen cubano está soslayando a Maduro y a Delcy.

Están exigiendo a Maduro un pago de 1.500 millones de dólares de lo que le adeudan del Convenio Cuba-Venezuela.

Resulta increíble pensar que una nación empobrecida por una tiranía durante más de 60 años, le deba Venezuela, un país “rico”, tal cantidad.

Lamentablemente es la consecuencia de tenerlos presentes, controlando el manejo del Estado en muchas materias y la asesoría para mantenerse en el poder sin tener apoyo popular.

Por ejemplo, el avión de Conviasa en el que viaja Diaz Canel, en realidad es de Cubana de Aviación, pero bajo las siglas de Conviasa.

El equipo presidencial está buscando el dinero de donde sea. Porque si hay algo a lo que le tienen temor es a las rabietas de Diaz Canel.

Yo no creo que China les vaya a dar nada, pero bueno, Maduro y Delcy están “deprimidos” porque en Cuba no les prestan la atención adecuada.. Todo el esfuerzo diplomático de la Isla está concentrado en ellos mismos.

¿Resultado?. La política exterior del gobierno de Nicolás pasa por un bajón.

De hecho, quieren sacar a Yvan Gil de la cancillería.

Pero para contentar a los cubanos, andan buscando fondos para abonar a la deuda que tienen con ellos.

¿Cuál es la deuda?.

Si, es deuda. Venezuela le debe algo así como 9.000 millones del Convenio Cuba Venezuela. Aunque ciertamente fue un “gran guiso”, como pago de otros favores al castrismo. Cuba vendía medicinas que no produce y de mala calidad por mencionar una de las acreencias.

Viene la reunión del grupo de los 77 en Cuba. Y los cubanos, según informaciones recibidas, no le van a dar ningún protagonismo a Maduro.

Volvemos al milenario país. ¿Qué está pasando con China?

La confrontación comercial que inició con Trump y continúa con Biden, la está perdiendo China. India está decidida a jugar fuerte en lo económico. Y hasta el nombre del país lo quieren actualizar. India tiene constitucionalmente 2 nombres.

Eso afecta al BRICS. Porque el Banco del BRICS que ahora preside Dilma, depende financieramente de China.

¿Qué ocurre en realidad?

La fortaleza de Estados Unidos está en la capacidad de consumo de su población.

Con un promedio de 1800 dólares mensuales de salario en Estados Unidos, la mayoría de la población de los países del BRICS no tiene una capacidad adquisitiva igual.

La economía china crecerá un 1% este año.

Entonces. Hay que leer el capítulo del mandato del cielo del libro Conciliación Nacional. En China cuando las cosas van mal, significa que el Líder perdió la bendición del cielo.

Cuando los trabajadores chinos ganen 1800 dólares al mes, entonces China sí será una potencia económica.

Inestabilidad en el Panorama Político de China:

Xi Jinping enfrenta críticas y se ausenta de la Cumbre del G20

Pero con un salario así como el mencionado, los productos chinos dejarán de ser competitivos.

Los problemas del gobierno Chino:

En los periódicos de más alta circulación y credibilidad en Japón, se lee acerca de lo que está sucediendo en China.

China necesita el comercio con Estados Unidos. Pero Xi Jiping, anda en una movida de trumpismo radical. Algo que a los pragmáticos del Partido Comunista Chino no los tiene contentos.

Desarrollos recientes indican una creciente inestabilidad en el ámbito político de China.

El presidente Xi Jinping ha decidido no asistir a la próxima cumbre del G20 en la India, marcando su primera ausencia en tal evento.

En su lugar, el Primer Ministro Li Qiang representará a China.

Este movimiento inusual sigue a una tensa reunión anual de Beidaihe, un encuentro confidencial de líderes actuales y anteriores del Partido Comunista Chino en la provincia de Hebei.

La reunión de este año se desvía notablemente de las asambleas de la última década desde que Xi asumió el cargo en 2012.

Fuentes internas revelan que Xi enfrentó críticas sin precedentes de un grupo de veteranos retirados del partido durante la reunión.

Esto llevó a Xi a expresar su descontento a su círculo íntimo.

Notablemente ausentes en la reunión fueron figuras clave mayores: el fallecido Jiang Zemin y el raramente visto Hu Jintao, quienes podrían haber favorecido potencialmente a Xi, pero no lo hicieron.

China actual

El estado actual de China está lejos de ser ideal. El declive económico, un tambaleante sector inmobiliario ejemplificado por las luchas del Grupo Evergrande, y tasas de desempleo juvenil no reveladas son algunos de los problemas que aquejan a la nación.

Además, el ejército está en desorden tras la destitución de los principales generales de la Fuerza de Cohetes, y el Ministro de Relaciones Exteriores Qin Gang ha sido misteriosamente destituido.

Preocupados por la trayectoria de la nación, los ancianos del partido celebraron una reunión preliminar en las afueras de Beijing para consolidar sus puntos de vista. Posteriormente, transmitieron su postura colectiva al liderazgo actual en Beidaihe, advirtiendo que la continua inestabilidad podría erosionar la confianza pública y poner en peligro el gobierno del partido.

Zeng Qinghong, un ex vicepresidente y cercano colaborador de Jiang, surgió como el portavoz de los ancianos. Zeng, quien una vez facilitó el ascenso al poder de Xi, sigue siendo una figura significativa dentro del partido.

Tras las críticas, Xi se reunió con sus asesores de confianza, expresando sus frustraciones y culpando a sus predecesores—Deng Xiaoping, Jiang y Hu—por los problemas no resueltos.

El Primer Ministro Li, segundo al mando y responsable de la economía en dificultades, quedó particularmente perturbado por el arrebato de Xi. La decisión de Xi de saltarse la cumbre del G20 probablemente sea una medida para salvar la cara, dado el potencial de que los problemas económicos de China sean un punto de discusión. Esto viene después de otra ausencia: Xi no asistió a un foro empresarial en la reciente cumbre de los BRICS en Sudáfrica, posiblemente para evitar preguntas directas sobre el rendimiento económico de China.

Relaciones internacionales

Las relaciones con USA también permanecen estancadas, lo que hace poco probable una reunión con el presidente Joe Biden.

Esto plantea preguntas sobre la participación de Xi en el próximo foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco. Añadiendo otra capa a la complejidad política, el ex Primer Ministro Li Keqiang, quien fue forzado a retirarse por Xi, hizo una aparición pública que se volvió viral antes de ser censurada.

Li Keqiang formó parte de la reunión de ancianos previa a la de Beidaihe, y su aparición pública sugiere que sigue siendo una figura popular en China.

En resumen, el difícil verano de Xi Jinping culminó en su decisión de saltarse la cumbre del G20, destacando las presiones internas y externas que enfrenta su administración.

Algo que no he mencionado: Por eso se ve a miles de chinos, venidos de no se donde, atravesando la selva del Darién para llegar a Estados Unidos.

Fundamentalmente los jóvenes decepcionados ante un panorama tenebroso, que aún los líderes del partido comunista no pueden explicar ni justificar.

CAEN UNOS CAEN TODOS

NO REGRESA por Ahora el señor Benjamin Rausseo. A pesar de tener como manager a Luis Vicente León, se desinfló estrepitosamente dada su poca preparación y las mentiras que dijo alrededor de su currículo. Es decir puede tener todos esos títulos, no lo dudo. En Venezuela se venden títulos al mejor postor. El problema es que al oírlo hablar se produce el desencanto. La averiguación en España sigue en vigencia, a pesar del apoyo y la complicidad del gobierno de Nicolás. Pidió 6 millones de dólares a la pareja de Delcy Rodríguez y este no le ve “el queso a la tostada”, prefiere seguir con la mujer del botox a ver qué consigue. Benjamín Rausseo con toda razón es un “Conde-nado”. Veo difícil que reinicie su campaña. De Conde a lacayo será su historia.

Diosdado como Rosales tienen el mismo juego, válido en el mundo político, uno a lo interno del PSUV y el otro a lo interno de la oposición. Posiblemente ninguno de los dos juegos tenga éxito, aunque un pequeño porcentaje los presenta como alternativos, posibles y efectivos. Diosdado pretende ser el “gallo tapao” del PSUV. Rosales, el candidato del “consenso”.

Que podría hacer un candidato que no mienta. Lo más probable es que nadie vote por él. A la gente le encanta escuchar lo que sueña sea una realidad. Es la triste historia del venezolano. Si no cambiamos el modelo de pensamiento, ni que nos gobierne “Papa-Dios”, mejoraremos.

ÚLTIMA HORA: Una comisión de la Asamblea Nacional 2020, se reunió con el nuevo CNE y plantean hacer megaelecciones, o en diciembre de este año o en abril próximo. Reconozco que si yo fuera chavista y mirara las tendencias en Venezuela y la situación de la oposición, haría lo mismo. Así es el juego de la política. Por eso no se puede subestimar al chavismo.

LAS PRIMARIAS NO VAN Una decisión del TSJ para el 18 de septiembre de este año, pudiera suspenderlas, además de las averiguaciones que a través de Diosdado Cabello se han impulsado.

Yo estoy obligado a decir la verdad, aunque duelan al sector político que de todo esto hacen un negocio pero no lo dicen. Igual creo que el pueblo tiene la palabra si de verdad está motivado y convencido.

MARÍA CORINA sigue ganando las encuestas, aunque Capriles si ha mejorado, aún luce muy lejos. Igual si no hay primarias, la candidatura se decidirá por consenso. María Corina igual aspirará contra la corriente y allí si será habilitada por el gobierno de Nicolás y no por los “gringos” como señala ella.

HEMOS SIDO los primeros en señalar que el gobierno le tiene la vista puesta al General Suarez Chourio. Muchos lo vinculan al movimiento RESISTENCIA, otros lo señalan como “chavista”, más no “madurista”. Este General hijo del Municipio Sucre del Estado Zulia, es de familia social cristiana. Fue muy querido por Chávez.

¿Sabes QUE ES EL SÍNDROME DE STEPHEN CANDIE?

En la película de culto ”Django desencadenado” de Quentin Tarantino, estrenada en 2012, se da vida a Stephen Candie, un mayordomo negro interpretado magistralmente por Samuel L. Jackson.

Stephen es el peor verdugo de los esclavos de su misma raza en una plantación algodonera en el estado sureño de Mississippi en 1858.

Stephen, el mayordomo negro del amo blanco, Mr. Calvin J. Candie (Leonardo DiCaprio) no solo odia a la gente de su raza, también se cree blanco, rubio y de ojos azules. Y su amo Candie deja que su esclavo más servil se crea un Candie… mientras le sea útil. En la película hay una escena donde Stephen se enfurece al ver un hombre negro (Django ) montado a caballo. Y se dirige a su amo diciéndole enfurecido:

— ¿Has visto, Amo? ¡Ese negro tiene un caballo!

— Y… ¿Tú quieres un caballo, Stephen?

— ¿Pa’ qué diantres quiero yo un caballo? ¡Lo que quiero es que él no lo tenga!

El síndrome de Stephen Candie se refiere a los que defienden los privilegios de sus gobernantes, más que los de sí mismos. Son aquellos que se sienten felices si su “Presidente” anda de viaje por el mundo mientras ellos no tienen que comer.

Son tan felices que si tuvieran rabo, lo agitarían como un perro.

Son los que vuelven a casa a cenar polenta con una sonrisa satisfecha, como si fuera lo mejor que les pasó en el día, suspiran y dicen: “Andaba contento mi Presidente hoy…”

Este síndrome en América Latina afecta sobre todo a los que defienden a sus gobiernos de izquierda mientras estos gobiernos los tienen arruinados y esclavizados.

Regiones

MONAGAS

Podemos hacer una radiografía de ésas actividades por candidatos ,el comando de María Corina, desarrolla sus actividades, tanto Vente Venezuela como Guillermo Call y UNE, con estructura y presencia en todo el estado.

El comando de Capriles muy flojo e inexistente por la dejadez de su partido PJ, con el apoyo de Rosales y UNT, se le dio un impulso al trabajo de calle y con ello completaron su presencia en todo el estado.

El comando de Superlano está desarrollando un trabajo de calle y tienen presencia en casi todo el estado. El comando de Prosperi desarrolló actividades en espacios cerrados y se activan cuando Piero está en el estado, tienen presencia en todo el estado.

El comando de Delsa desarrolla actividades muy intermitentes, tienen presencia en Maturín y en el resto del estado no existen.

El comando de Caleca desarrolla poca actividad y con presencia muy poca en el estado. El resto de los precandidatos no existen o no desarrollan actividades y sin ninguna presencia en el estado, excepto el núcleo directivo en Maturín.

ZULIA

El Gatillo del Pueblo, por Arnaldo “Moñoño” Piña…

Maracaibo: Mejora el servicio de agua potable en la ciudad. Por cierto un llamado a Hidrolago para que intervenga algunos colectores en la urbanización La Rotaria. El alcalde de Maracaibo personalmente está dirigiendo los operativos de recolección de basura en la ciudad, este servicio tiende a mejorar según la opinión de la propia comunidad. San Francisco: Desde El Soler piden al alcalde Gustavo Fernández el asfaltado de las calles y avenidas que son un verdadero desastre. Pulgar: Este municipio ha tenido un cambio radical desde que asumió el joven Ervins Rosales como alcalde, el trabajo mancomunado con los productores, comerciantes y el pueblo está rindiendo frutos. Lossada: Muy activo el alcalde Danilo Añez en lo que refiere a la reparación de escuelas. Sucre: El alcalde Jhonys González hizo entrega de una ambulancia totalmente nueva para ponerla al servicio del pueblo, buena esa profesor.

A PESAR DE LA CAMPAÑA DE GUERRA SUCIA desde los laboratorios chavistas y de algunos partidos de oposición: el Alcalde Gustavo Fernández inició trabajos de reparación del colector de la calle 158 de la urbanización San Francisco específicamente frente a la plaza Luis Hómez.

El alcalde Gustavo Fernández destacó que la reparación del colector de aguas residuales de la calle No. 158, es uno de los proyectos presentados el día de ayer lunes a la Viceministro del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, Ing. Yesenia Moreno, obteniendo una respuesta inmediata que permitió unir esfuerzos para solventar la delicada situación que presentaba esta vía principal de urbanización San Francisco.

Otra obra de Gustavo Fernández que yo saludo especialmente es en lo referente a la salud: el programa de operaciones en buenas manos, ya van por la décima jornada y han atendido 828 pacientes, en un programa social único en el país: Eventraciones, hernias inguinales y umbilicales.

Son las cosas que la gente debe evaluar. Ustedes no tienen una idea del número de personas que muere por estas causas y la mala praxis médica al tratarlas.

POR CIERTO En San Francisco, en el sector del PSUV, corre el rumor de la alternativa de YONDER DURÁN como próximo candidato a Alcalde. ¿Se enfrentará a quién lo ha fortalecido económicamente? ¿Será una estrategia para después buscar consenso? Misterio…

MARA: Luis Caldera ya casi no está en el municipio, ha abandonado el centro de El Moján, todo los servicios del mismo están decayendo, tanto así que en tres avenidas del casco central faltan varios transformadores quemados y hay sectores que tienen ese problema desde noviembre del 2022. Aún esperan un transformador. La autoridad de Corpoelec señala que ellos hacen los pedidos y el alcalde repara y asigna los transformadores. Luis Caldera por andar buscando la gobernación ha descuidado el municipio. Por ello muchos dicen que él no ganó sino que lo favoreció un pacto UNT-PSUV.

MÁS ALLÁ DE LOS ESFUERZOS, de los discursos: EL ZULIA SIGUE MURIENDO: El problema eléctrico es el verdugo de la población. Muchos sectores tienen días y hasta meses sin el servicio por una u otra causa. Otros sufren “apagones” de 6 y más horas al día. Ante un calor insoportable, carencia de agua, de combustible para las plantas, el único camino que ven muchos es emigrar. Todas las semanas abandonan unas 1500 personas vía frontera hacía el Darién. Nada los detiene. Ni los peligros ni los muertos en esa ruta. Los líderes ausentes en sus discursos para atender este fenómeno.

SEÑOR GOBERNADOR Rosales usted tiene la palabra. La gente espera y no ve de parte suya señales para reclamar este terrible flagelo. Denunciar el famoso BORRÓN y CUENTA NUEVA de Reverol, como una vulgar estafa al pueblo.

¿Maracaibo de fiesta por cumplir un año más? Nada que celebrar y la “zulianidad” quedó en puras palabras Regionalismo de pura “jeta”, de puras poses ante la virgen, cantando gaitas y bebiendo en Santa Lucia. SE BUSCAN SE NECESITAN AUTENTICOS ZULIANOS y esto lo digo Caiga Quien Caiga.

Estamos de lunes a viernes en el canal de youtube Factores de Poder. Mis redes como @Angelmonagas en Twitter, Instagram, TikTok y Threads.net. En Facebook como Angel Monagas o como Caiga Quien Caiga Sin Censura.