(02 de noviembre del 2023. El Venezolano).- Afirmaciones falsas acerca de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se quedó dormido durante un momento de silencio por las víctimas del incendio forestal de Maui. Una teoría conspiratoria según la cual el último aumento de casos de covid-19 está siendo orquestado por el Partido Demócrata antes de las elecciones. El obituario de un fallecido jugador de la NBA que lo describió como “fuera de uso”.

Estas historias falsas y raras no figuran en ningún rincón remoto de internet: las publica Microsoft. La página de inicio de la compañía, también conocida como MSN.com y Microsoft Start, sigue siendo uno de los sitios web con más tráfico del mundo y un lugar donde millones de estadounidenses reciben noticias todos los días.

Pero la decisión de Microsoft de depender cada vez más del uso de la automatización y la inteligencia artificial (IA) en lugar de los editores humanos para seleccionar su página de inicio parece estar detrás de la reciente amplificación de historias falsas y raras en el sitio, dijeron a CNN personas familiarizadas con el funcionamiento del sitio.

El portal, que viene precargado como página de inicio predeterminada en dispositivos que ejecutan software de Microsoft, incluido el último navegador Edge de Microsoft, el sucesor del navegador Internet Explorer de la compañía, empleó a más de 800 editores en 2018 para ayudar a seleccionar noticias e historias mostradas a millones de lectores en todo el mundo.Creador de Chatgpt advierte que la IA podría causar el fin de la humanidad 0:51

Pero en los últimos años, Microsoft ha despedido a editores, a algunos de los cuales se les dijo que estaban siendo reemplazados por la “automatización”, lo que ellos entienden como IA.

La inversión inicial de Microsoft en OpenAI (los creadores de la popular aplicación ChatGPT) lo ha colocado a la vanguardia de la prometedora y potencialmente peligrosa revolución de la IA, incluso cuando el presidente del gigante tecnológico ha dado una conferencia pública sobre el uso responsable de la tecnología.

Pero el aparente papel de la IA en la reciente amplificación de historias falsas por parte de Microsoft plantea interrogantes sobre la adopción pública de la tecnología naciente por parte de la compañía y para la industria del periodismo en su conjunto.

The Guardian

Las preocupaciones y tensiones sobre el uso de la IA por parte de Microsoft en su contenido de noticias se desbordaron el martes cuando el periódico británico The Guardian acusó a la compañía de dañar la reputación del periódico después de que publicara un artículo suyo en su sitio.

Para impulsar su portal de noticias de gran tráfico, Microsoft ha establecido acuerdos de licencia con importantes organizaciones de noticias de todo el mundo, incluidas The Guardian y CNN, que permiten al gigante tecnológico volver a publicar sus artículos a cambio de una parte de los ingresos publicitarios.

La semana pasada, The Guardian publicó un artículo sobre Lilie James, una mujer de 21 años que fue encontrada muerta con graves heridas en la cabeza en una escuela de Sydney, Australia.

El asesinato de James causó un gran dolor y generó una conversación nacional en Australia sobre la violencia contra las mujeres.

Pero cuando MSN volvió a publicar la historia de The Guardian, la acompañó con una encuesta generada por IA que preguntaba a los lectores: “¿Cuál crees que es la razón detrás de la muerte de la mujer?” Y enumeró tres opciones: asesinato, accidente o suicidio.

La encuesta causó críticas por parte de los lectores de Microsoft: “Esta tiene que ser la encuesta más patética y repugnante que he visto jamás”, escribió una persona.

Anna Bateson, directora ejecutiva de The Guardian Media Group, dijo en una carta redactada con dureza a Microsoft y obtenida por CNN, que la encuesta generada automáticamente era una aplicación “profundamente preocupante” de la tecnología de inteligencia artificial de la compañía y exigía que Microsoft asumiera toda la responsabilidad.Joe Biden presentaría un decreto para monitorear y regular los riesgos de la IA 0:37

“Este tipo de solicitud no solo es potencialmente angustiante para la familia del individuo que es el tema de la historia, sino que también es profundamente perjudicial para la reputación de periodismo sensible y confiable de The Guardian, ganada con tanto esfuerzo, y para la reputación de los periodistas que escribieron la historia original”, escribió Bateson en una carta el martes al presidente de Microsoft, Brad Smith.

Bateson dijo que el uso por parte de Microsoft de la encuesta generada por IA junto con el artículo fue “exactamente el tipo de instancia sobre la que hemos advertido en relación con las noticias” y fue “una razón clave por la que previamente hemos solicitado a sus equipos que no queremos la encuesta de Microsoft”. Tecnologías experimentales genAI aplicadas al periodismo con licencia de The Guardian”.

Un portavoz de Microsoft dijo que la compañía estaba deshabilitando todas las encuestas sobre artículos de noticias y que la compañía estaba “investigando la causa del contenido inapropiado”. Una encuesta no debería haber aparecido junto con un artículo de esta naturaleza y estamos tomando medidas para ayudar a evitar que este tipo de error vuelva a ocurrir en el futuro”.

Lea completo en CNN.