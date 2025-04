(19 de abril del 2025. El Venezolano).- AL CIERRE. Manuel Rosales anda entre molesto y preocupado porque su candidatura tiene poco “punch” entre los zulianos. ¿Qué pasó? Pues que en las últimas dos movilizaciones que fueron organizadas para el acto de inscripción ante el CNE y la inauguración de las obras en Pichincha, la asistencia de personas fue pésima y los autobuses llegaron con máximo 10 personas y eso molestó mucho al “Emperador”, quien ordenó destituir al jefe de movilización de Un Nuevo Tiempo, Alexis Porras. Manuel, el problema por el cual no se llenan los buses que tu pagas, no es porque el coordinador de movilización no hace el trabajo, sino porque estás viendo los resultados de tu tongoneo con el régimen. Creo que tus dotes de “Tío Conejo” no te están alcanzando en tu aspiración.

PSUV. Como no podía ser diferente a lo ocurrido en la oposición, en el PSUV la selección final de candidatos a la Asamblea Nacional y el Consejo Legislativo también deja a algunos damnificados. Al revisar el amplio listado de nombres y las posiciones, resaltaron dos ausencias relevantes: Omar Prieto y Fidel Madroñero. En relación con Omar se habló insistentemente que lo tenían como candidato para el circuito de San Francisco que elige a dos diputados a la AN; pero finalmente eso no ocurrió y dejo claro que todos los rumores fueron parte de las maniobras que su entorno puso en marcha para tratar de levantar la imagen del “destructor del Zulia”. Pero no solo resalta la ausencia de Omar, sino que también quienes le acompañan sufrieron duros golpes porque también fueron excluidos. Esto lo deja en una posición más compleja, porque este era un buen momento para mostrar síntomas de recuperación, pero más bien mostró fue señales de una mayor decadencia. En relación con Fidel Madroñero, al parecer, quedó sin candidatura a la Asamblea Nacional a pesar que durante el fin de semana previo a las inscripciones ante el CNE, se dejó correr una supuesta lista en la cual era el aspirante principal en el circuito 4 de Maracaibo [parroquias Venancio Pulgar, Idelfonso Vásquez y Antonio Borjas Romero], aunque el lunes 14/04 recibí otra lista “no oficial” en la cual Mileidy Mengual pasa a ser la candidata principal. Hice un par de consultas y en ambas afirmaron textualmente: “Lo jodieron y quedó por fuera”. Traté de encontrar por todos los medios la maqueta final del PSUV en el Zulia, pero esto no fue posible y ni siquiera algún portal informativo la había publicado. Ahora bien, si finalmente Madroñero quedó fuera de las candidaturas es una pésima señal de su situación en el PSUV, ya que a pesar de ser parte del entorno de amigos y negocios de “Nicolasito” ha venido siendo objeto de fuertes rumores que lo vinculan a actividades irregulares. No solo se trata de que fue parte del intento de Santiago Morón de negociar con EEUU a cambio de información sobre los negocios de Maduro y sus bandidos, hecho ocurrido en el 2024 y que le costó la libertad a Morón, sino que luego de la detención de los “narco alcaldes” se mencionó que lo habían detenido con el “enchufe de una lavadora”, pero que finalmente fue liberado bajo ciertas “condicione$$”. Los dos parece que terminaron de caer en desgracia y esto implica graves riesgos en un partido donde nadie está a salvo.

INCENDIO. Literalmente una vez oficializada la maqueta de la oposición “participacionista” en el Zulia, se desató un incendio de graves proporciones a lo interno de Un Nuevo Tiempo. ¿Por qué? Porque al final Manuel Rosales, fiel a su estilo de “Emperador”, impuso a su hijo, socios y amigos como candidatos. Trataré de organizar toda la información que recibí y me excuso si de pronto algún detalle se me escapó en medio de tantas anotaciones y mensajes. No se trata de que le dio espacios a la sociedad civil, porque eso es falso, sino que integró a personajes que forman parte de su entorno de negocios como candidatos. No faltará quien diga que la presencia del contratista Ezio Angelini es un espacio cedido a la sociedad civil, cuando la verdad es que este señor es socio de Manuel en los negocios más importantes de la Gobernación como, por ejemplo, la construcción de la polémica “zona 11”. Otro de los cuestionados es Henry Ramones, alias “El Morsa”, a quien colocó de 5to en la lista al CLEZ cuando no tiene méritos políticos y tiene causas abiertas en la Fiscalía. El único activismo real de “El Morsa” es acompañar a Rosales y cargar el maletín. Revisemos los casos de los molestos. Uno de ellos es, supuestamente, Angel Emiro Vera quien aspiraba ser el #1 en la lista a la AN, pero al final lo bajaron al tercero para colocar a Nora Cecilia de primera y de segundo a Carlos Dickson. Asimismo, el otro que entró en cólera fue el ex chavista de Henry Ramírez quien ante Rosales acusó directamente a “Norita” de haberlo sacado del juego, lo que motivó a MR a dar la orden para que NB pusiera a renunciar al candidato que ella colocó en el circuito #4 [parroquias Venancio Pulgar, Idelfonso Vásquez y Antonio Borjas Romero] que fue Luis Cabrera, a fin de entregar ese puesto a Henry Ramírez y así calmar la pataleta que este armó. También hay malestar por haber colocado de segundo en la lista al CLEZ a su hijo Carlos Manuel, que más allá de acompañarlo en algunas giras tampoco tiene actividad política, aunque si económica. El mayor problema lo tiene Manuel Rosales en la Costa Oriental del Lago por el polvorín que levantaron las candidaturas, especialmente la de Justo Bermúdez quien es parte del grupo de Nora C y que logró desplazar a liderazgos de la zona que se han construido con base en trabajo de calle como Lizzi Echeto, Jefferson Huerta y Miguel Laviera, entre otros. Hasta Héctor Vargas se sintió maltratado y prefirió, supuestamente, mantenerse al margen de la “macolla” política. Continuando con las candidaturas de la COL a la Asamblea Nacional, hay un rachazo enorme a la designación de Jenni Mosquera, hija del alcalde de Lagunillas José “Cheo” Mosquera, y de Juan Bracho el hijo del alcalde de Baralt, Ramón Bracho, de quien señalan que no vive en el Zulia, sino en Caracas y carece de méritos políticos. Hago la salvedad que Bracho es una cuota de la tendencia participacionista de Primero Justicia y no de UNT. Esto es apenas la punta del inmenso descontento que hay en Un Nuevo Tiempo y que Manuel Rosales insiste en desestimar, ya que confía que con sus dotes de “Tío Conejo” calmará a todos los molestos y estos darán su máximo esfuerzo para que él sea reelecto. ¿Podrá “Tío Conejo” capear el temporal? Probablemente sí.

INHABILITACIÓN. Cuando esta columna estaba casi publicada, me escriben de urgencia con un mensaje: “En las próximas horas saldrá la inhabilitación de Nora Cecilia Bracho, quien no podrá aspirar a ser diputada de la Asamblea Nacional”. Parece que todas las gestiones que ha hecho Manuel para que la perdonen en el régimen, sobre todo Diosdado Cabello, no han dado resultado.

¿DESASTRE? Pareciera que la oposición “participacionista” que lideran Henrique Capriles y Manuel Rosales, se acerca a un estruendoso fracaso electoral en las elecciones del 25 de mayo, a pesar de que Maduro los ayudó con la habilitación exprés de un supuesto partido denominado “Unidad y Cambio” cuyas siglas UNICA aparecerán en el tarjetón gracias a la magia revolucionaria. En este punto hay dos visiones claramente diferentes. Si solo tomamos en cuenta que la intención de votar el 25M apenas es del 10,8%, según la última encuesta de Meganalisis, claramente esta oposición se acerca a un salto al vacío. Pero si además le agregamos que solo tendrán dos tarjetas: Un Nuevo Tiempo y UNICA, claramente habrá un desafío que superar en tan corto tiempo y es dar a conocer la tarjetica que les regaló Maduro, porque la gente no la conoce y la de UNT carece de posicionamiento fuera de las fronteras del Zulia. No hay duda de que es una tarea cuesta arriba teniendo en cuenta que apenas falta un poco más de un mes para el proceso electoral. Esta es una realidad que se diferencia de lo que pudieran haber acordado con el régimen. ¿Tienen algún acuerdo? Claramente sí, porque el chavismo no regala ninguna tarjeta electoral creada en tiempo récord. Ya este es un indicador con suficiente fuerza para inferir que hay un arreglo. Y si existe el acuerdo entonces dentro del mismo se establecieron algunas cuotas mínimas que tendrá esta oposición participacionista. Esto implica que les entreguen un par de gobernaciones, además de una cuota de diputados y legisladores. Tomemos en cuenta que esta estrategia tiene dos objetivos. El primero, es tratar de maquillar de democrática la elección del 25M y el segundo tiene que ver con fortalecer una alternativa a las fuerzas democráticas que lidera María Corina Machado. Volviendo al tema inicial. Si solo tomamos en cuenta los niveles de participación que proyectan las encuestas, esta oposición participacionista se aproxima al abismo. Pero si tomamos en cuenta que al régimen le conviene darle ciertas cuotas de poder, es posible presumir que no saldrán tan mal.

SILENCIO. Mientras la oposición continúa en su conflicto interno entre quienes quieren votar y pasar la página del 28J, contra quienes insisten que no es posible participar hasta que no se respeten los resultados de las presidenciales; el país está en una tensa espera por una solución a la crisis política y el anhelado comienzo de una transición. Si partimos de lo que públicamente se sabe, estamos ante un silencio que aturde y preocupa. No hay suficientes señales públicas que indiquen que se está trabajando en construir la solución al conflicto y la liberación de Venezuela. Por ejemplo, los presidentes de Brasil y Colombia ya ni hablan del tema, porque como era de presumir le dejaron el asunto al nuevo gobierno de Donald Trump con el cual, por cierto, no tienen buenas relaciones hasta el momento. La Unión Europea, como era normal, está más ocupada de su guerra comercial con Donald Trump, de mantener el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa y de fortalecer la OTAN ante las serias diferencias que tienen con el locuaz presidente de Estados Unidos. Mientras que Donald Trump sigue jugando a patear el tablero geopolítico y comercial mundial para, supuestamente, generar mayor riqueza en Estados Unidos. Esto sin contar con sus enfrentamientos internos con los jueces que le han frenado sus arbitrariedades contra los migrantes legales. En todo este complejo panorama pareciera que resolver el tema Venezuela es residual y si no fuera por el empeño del ala republicana enemiga de Maduro, pudieramos estar peor porque a Trump le importa un rábano la democracia venezolana. Recordemos que el cerebro de Trump se mantiene en “modo business” y en ese ámbito la democracia y el respeto de los derechos humanos no tienen cabida. Ahora bien, no todo está perdido. ¿Por qué? Porque se de buena fuente que Maduro le propuso a Trump entregar un alto porcentaje de la industria petrolera para control exclusivo de empresas norteamericanas, pero este al final lo rechazó supongo que a raíz de la oposición del ala republicana que rechaza cualquier acuerdo con el chavismo. Para tener algo de esperanza que escribir en esta columna, hice un par de consultas y ambas dieron una versión casi similar de algo se está construyendo tanto interna, como externamente. No quisieron darme mayores detalles porque todo se trabaja en secreto y no quieren filtraciones que pongan en alerta al régimen. ¿Qué están planeando? Por ahora no tengo los detalles y mientras no haya algún pronunciamiento o decisión pública, el silencio sigue aturdiendo a los venezolanos.

EDITORIAL. Vale la pena leer varias veces el editorial del diario Versión Final del pasado lunes 14 de abril titulado: “El poder del voto”. Es un escrito bien revelador de como el chavismo y sus aliados en la oposición han secuestrado el voto de los venezolanos y, por eso, aquellos ciudadanos que decidan abstenerse de participar en las elecciones del 25 de mayo tienen razones suficientes. En el editorial se reflexiona profundamente como el chavismo ha venido degradando el poder del voto, con el fin de prostituir el sistema electoral venezolano como parte de su estrategia para perpetuarse en el poder y prorrogar la ocupación de Venezuela. Incluso, este importante medio de comunicación del Zulia propone que en el marco de la reconstrucción nacional, se haga una profunda revisión de la mayoría de los partidos políticos que son manejados como franquicias, ya que no tienen líderes, sino dueños de una tarjeta electoral: “Quien posee una tarjeta electoral tiene un negocio en el mercado electoral, priorizando beneficios económicos sobre la ocupación de cargos de representación popular”. Adicionalmente, hace mucho hincapié en la necesidad de un gran acuerdo nacional que no solo encamine a un gobierno de transición, sino que además restituya la democracia, recupere el poder del voto e impulse una “ley del perdón”: “El poder del voto puede y debe llevarnos a construir con voluntad política un país donde el perdón sea un componente importante. Por ello, el escenario de una nueva ley del ‘perdón’ con un gobierno de transición es una carta política que debería ser estudiada. Esta significaría refundar la República en paz, con los venezolanos que quieran contribuir a construir un nuevo modelo político donde la ética, los valores morales y la vocación de servicio estén presentes en los nuevos liderazgos, algo que solo será posible a través del poder del voto”. Los invito a leer este editorial haciendo clic aquí.

¿SERÁ VERDAD? Me cuentan que en los corrillos políticos del Zulia circula el rumor de que Ely Ramón Atencio, Nidia “la Chicha” Atencio y Alenis Guerrero, por su conversión final a “alacranes”, recibieron un aporte de USD$800.000. Pero no solo se trata del “cochino” dinero, sino que adicionalmente les engavetaron las investigaciones que tenían en la Contraloría General de la República y que estaban en la fase final de resolución. Creo que el más favorecido es Alenis porque podrá cubrir sus cuantiosas deudas por juego, ya que recordemos que es un asiduo apostador.

ZONA 11. Esta polémica obra no solo le traerá graves problemas a Manuel Rosales, sino también a su contratista y ahora candidato a diputado Ezio Angelini, además del gran promotor de la obra que es Alexander Montilla. Según el chavismo en ese proyecto hay un sobreprecio escandaloso, además que, al parecer, nunca consultaron a los vecinos sobre los cambios que se harían en el entorno y hay ciudadanos molestos con lo planificado. Una fuente del PSUV me aseguró que tienen identificado hasta el rol de Montilla. ¿Quién es Alexander Montilla? Para quienes no lo conocen es un colega periodista quien ha sido por muchos años el principal asesor comunicacional de Manuel Rosales y, según la información recibida, utilizó su cercanía con MR para convencerlo de realizar la obra y de los supuestos beneficios que tendría para la ciudad. ¿Por qué tanto interés de Montilla? Según la fuente del PSUV él tiene un negocio en la zona y aspira revalorizar su inversión. Aparentemente, ya este caso está en las manos de Diosdado Cabello de quien no dudo que lo utilice para sus fines políticos que no son otros que controlar el Zulia. No debe extrañarnos que en cualquier momento haya anuncios al respecto y detenciones. Este tema le está generando problemas a Rosales y los involucrados, pues se habla de ganancias muy elevadas. Para que usted entienda la prioridad que tiene la obra de la “zona 11”, este es el único proyecto cuyos pagos no se retrasan y siempre se calculan a una tasa del dólar muy superior a la empleada para pagar al resto de los contratistas que le trabajan a la Gobernación del Zulia, tal como lo expliqué hace un par de columnas atrás.

RETIRO. Me escribe el secretario general del MAS en el Zulia, Leybys Barrientos, con el fin de aclarar que él nunca fue consultado sobre su postulación como candidato suplente a la Asamblea Nacional por la circunscripción #10 [municipios Miranda, Santa Rita y Cabimas]: “Fui postulado por Rosales para ser el suplente de Justo Bermúdez en el circuito 10 a la Asamblea Nacional, todo esto sin consultarme, ya que no tenía aspiraciones para este proceso electoral. Así se lo hice saber a las autoridades del partido para proceder a retirar esta postulación. Aclaratoria que hago dado que, aunque el MAS decidió participar en este show, he considerado que hacerlo es intentar pasar la página del 28 de julio y comportarnos como alacranes”. Este es otro ejemplo de la improvisación con la cual definieron las candidaturas en el Zulia de cara al proceso del 25M. El caso de Leybys no es el único, ya que hay varios que se enteraron de que eran candidatos y otros que habían sido excluidos el mismo día de la inscripción en la sede del CNE. El caos fue total y aún se viven las consecuencias.

MAÑOSO. Fiel a sus costumbres, más bien mañas, Manuel Rosales se quedó con más del 80% de las candidaturas de la oposición “participacionista” en el Zulia. A todos les dio migajas, incluyendo a la Primero Justicia de Henrique Capriles y Tomás Guanipa. Todos se sienten maltratados. Rosales no cambia en lo más mínimo y continúa creyendo que es “El Emperador del Zulia”. En el caso de la PJ que impulsa la participación en las elecciones del 25M, les dio un pequeño porcentaje de lo que ellos aspiraban y mantuvo su veto a la candidatura del ex gobernador Pablo Pérez. Rosales sigue confiando que podrá remontar la cuesta y superar todos los obstáculos. Su terquedad actual llama la atención y hasta dudas. Algunos creen que arregló su reelección con el régimen, mientras otros se inclinan por la tesis de que está participando en una simulación para legitimar el triunfo de Luis Caldera, a cambio de que no lo investiguen y tampoco le toquen a su familia. Este es un asunto que aún no tengo 100% claro y por eso no lo he tocado en profundidad en esta columna. En una próxima columna abordaré las opciones que tiene Manuel Rosales.

¿CASTIGO? Una vez se conocieron los detalles de la maqueta de candidatos de la oposición “participacionista” en el Zulia, me informaron que tanto Danilo Mejías como Zulay Medina fueron excluidos como castigo a la feroz guerra que mantienen por el control de la organización político-electoral de Un Nuevo Tiempo. Al parecer, en esta confrontación sigue ganando Zulay ya que cuenta con el apoyo de José Páez.

PURGA BLANCA. La confrontación entre la oposición “abstencionista” y la “participacionista” continúa dejando víctimas en el camino. El mejor ejemplo es la purga que hizo la Acción Democrática de Henry Ramos Allup en el Zulia, cuando expulsaron a una extensa lista de dirigentes que están participando como candidatos a las elecciones del 25M. Si AD en el Zulia venía arrastrando una fuerte crisis desde hace varios años, con esta razzia queda en peores condiciones. Me comentan que si llaman a una reunión del CES le sobran puestos en el Volkswagen escarabajo.

VERGONZOSO. Da asco la postura del exdirigente de Acción Democrática, Charles Hernández, quien no solo terminó de mutar a alacrán rojo rojito, sino que adicionalmente lo gritó a todo pulmón mediante un mensaje que circuló en los diversos canales de WhatsApp en el cual se confiesa chavista y casi que admirador de Diosdado Cabello. Para quienes no lo recuerdan, Charles fue un próspero empresario zuliano que fue dueño de la famosa Upaca. Entiendo que ya esa prosperidad es cosa del pasado y está buscando nuevas oportunidades. De ahí que terminó de pasarse al lado oscuro con el cual venía coqueteando desde hace varios años. Los rumores indican que busca ser el candidato a alcalde del municipio Insular Padilla. ¿Qué tiene ese municipio que llama tanto la atención para algunos políticos con malas mañas? Volviendo al tema inicial de ahora en adelante Charles Hernández es otro asqueroso alacrán. Afortunadamente, él no significa nada en el Zulia.