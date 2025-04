Un Liderazgo que Guíe el Camino: La Clave para que Venezuela Supere su Crisis

Para enfrentar la crisis en Venezuela, es fundamental un liderazgo que guíe el camino, caiga quien caiga.

Venezuela, una nación rica en recursos naturales, historia vibrante y una identidad cultural profunda, ha enfrentado en las últimas décadas una compleja crisis que ha afectado casi todos los aspectos de la vida nacional: economía colapsada, hiperinflación, migración masiva, deterioro de los servicios públicos, polarización política y debilitamiento institucional.

En medio de este panorama, la esperanza de un futuro mejor sigue viva, y muchos coinciden en que la clave para iniciar una transformación real está en la construcción de un liderazgo sólido, ético y visionario.

El poder transformador del liderazgo

Un liderazgo efectivo no es solo una figura carismática, sino una fuerza catalizadora que puede movilizar a una sociedad entera hacia un objetivo común.

En el caso de Venezuela, este liderazgo debe ser capaz de reconstruir la confianza de la población, restaurar las instituciones democráticas, y promover una visión compartida que priorice el bienestar colectivo por encima de los intereses personales o partidistas.

Características de un liderazgo necesario para Venezuela

Legitimidad y compromiso democrático: Venezuela necesita líderes que sean elegidos por la voluntad popular, que respeten el estado de derecho y trabajen por fortalecer la institucionalidad. Capacidad técnica y visión estratégica: Más allá del discurso, se requieren personas con formación, experiencia y un plan claro para abordar los problemas estructurales del país, desde la recuperación económica hasta la atención humanitaria. Empatía y conexión con el pueblo: En una nación golpeada por la desigualdad y la desesperanza, el liderazgo debe demostrar sensibilidad ante las necesidades del ciudadano común, promoviendo la inclusión social y dando voz a los sectores más vulnerables. Diálogo y construcción de consensos: La polarización ha sido uno de los mayores obstáculos para avanzar. Un buen liderazgo debe tender puentes, dialogar con todos los sectores, y buscar acuerdos sostenibles que garanticen la estabilidad política y social. Transparencia y lucha contra la corrupción: El combate frontal contra la corrupción debe ser una bandera central. Sin transparencia y rendición de cuentas, cualquier proyecto de país está condenado al fracaso.

Liderazgo colectivo y participación ciudadana

Si bien es cierto que los líderes juegan un papel determinante, la salida de la crisis venezolana también requiere la participación activa de la sociedad civil, el sector privado, los jóvenes, los trabajadores y las comunidades organizadas.

El cambio no puede depender de una sola persona, sino de un liderazgo colectivo que promueva una cultura democrática y participativa.

Venezuela, una nación de riquezas incalculables en recursos, cultura y talento humano, ha vivido una de las crisis más profundas de su historia reciente.

Una crisis que ha dejado huellas visibles en cada rincón del país: apagones, hospitales colapsados, jóvenes emigrando, familias separadas y una sensación de estancamiento colectivo.

En este contexto, la necesidad de un liderazgo auténtico y transformador se vuelve urgente. Pero no cualquier liderazgo: se necesita uno que esté verdaderamente a la altura del momento histórico.

Un liderazgo que no tan solo sea el producto del mercadeo de las redes y los bots, sino que se “enrede” con cada uno de los venezolanos, de sus problemas, de sus necesidades.

“Entre promesas rotas y protagonismos: el reto del liderazgo en Venezuela”

Un verdadero liderazgo es el que no se impone por la fama ni se apoya en condecoraciones vacías.

Es el que construye, que escucha, que entiende el dolor de su gente y transforma la frustración en acción.

Venezuela necesita líderes que no vivan para las cámaras ni para las portadas de revistas internacionales, sino que estén dispuestos a remangarse y trabajar por soluciones concretas.

Ya basta de figuras que brillan en el exterior como estrategas globales, pero que en casa no han logrado ni imponerse en una junta de vecinos.

El país requiere una dirigencia que se ancle en el realismo político, que deje de prometer juramentaciones que ni siquiera se planifican, y que no alimente falsas ilusiones cuando sabe que no tiene cómo materializarlas.

No necesitamos más mártires ni santos: necesitamos políticos con “P” mayúscula, capaces de ubicarse en el tiempo y en el espacio, con los pies sobre la tierra y la mirada puesta en el futuro.

Condiciones del liderazgo que Venezuela merece

Honestidad y realismo: Un líder no puede vender sueños sin base ni repetir fórmulas fallidas. Tiene que hablar con franqueza, reconocer errores y comprometerse con rutas posibles. Compromiso con el país, no con el ego: El afán por el protagonismo ha sido una de las grandes enfermedades de la política venezolana. Se necesitan líderes que entiendan que la causa está por encima de cualquier carrera personal. Unidad sin condiciones: La unidad no debe ser un discurso vacío ni un juego de cuotas de poder. La verdadera unidad se construye con humildad, sentido de urgencia y renuncia a los intereses particulares. Hay que postergar las diferencias ideológicas y enfocarse en los puntos de encuentro. Lo demás puede esperar. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace: Los venezolanos están cansados de promesas que no se cumplen, de liderazgos que anuncian caminos que no recorren. El país necesita dirigentes que no vivan de la nostalgia de un pasado glorioso ni de una épica que ya no mueve a nadie, sino de acciones concretas, medibles y sostenibles. Visión soberana e integral: El problema venezolano no se resolverá desde Washington ni dependerá de si Chevron se queda o se va. Tampoco se resolverá con más sanciones. La solución está aquí, adentro, y exige liderazgo, diálogo y reconstrucción nacional.

Un liderazgo más humano, menos mesiánico

Venezuela no necesita mesías. Necesita ciudadanos comprometidos con el cambio. Líderes que entiendan que no hay atajos mágicos, que las transformaciones profundas requieren tiempo, sacrificio y constancia. Que sepan que liderar no es solo hablar en nombre del pueblo, sino escucharlo de verdad y actuar en consecuencia.

Conclusión

La historia ha demostrado que los países pueden renacer de sus momentos más oscuros cuando encuentran líderes con coraje, visión y compromiso. Venezuela no es la excepción. La salida de su crisis requiere mucho más que voluntad política: necesita un liderazgo que inspire, una ciudadanía empoderada y un proyecto de nación donde quepan todos. Solo así será posible construir el país próspero, justo y democrático que millones de venezolanos sueñan.

“Venezuela no necesita santos ni héroes, necesita liderazgo real”

En este momento histórico, Venezuela necesita mucho más que figuras carismáticas o discursos inspiradores. Necesita una dirigencia nueva, no por su edad o por su imagen, sino por su manera de hacer política: cercana, ética, coherente, valiente y profundamente conectada con la realidad nacional.

Un liderazgo que no se victimice ni se vanaglorie. Que no viva del pasado ni de los errores ajenos. Un liderazgo que no se encierre en burbujas ni se pierda en símbolos vacíos. Un liderazgo que, de verdad, quiera y sepa sacar a Venezuela adelante.

“Liderar es actuar, no prometer: una urgencia venezolana”



El problema de Venezuela no fue el 28 de Julio 2024, sino desde 1999 cuando ilegalmente se abolió una constitución. De allí en adelante vino el desastre.

Los promotores del debate ¿Votar o no votar? deben sustentar sus tesis.

Si lo hacemos, ¿Qué pasará? ¿Qué lograremos? y si no lo hacemos ¿cuál será la ruta a seguir? Con fechas y salidas concretas. No hay más tiempo para la improvisación.

“Hora de líderes con los pies en la tierra y el país en la cabeza”

Yo siento que quienes promueven el NO VOTAR lo hacen más para seguir acaparando un liderazgo que terminará como otros, sin resultados precisos y simples escenarios, llenos de expectativas que muchos prefieren promover para no morir y seguir manteniendo cuotas de poder y de sobrevivencia..

Igualmente los que resulten electos de la oposición ¿Serán capaces de ser la voz de la protesta venezolana que es callada, negada y perseguida?

No queremos un gobernador para simplemente manejar un presupuesto, sino para asumir la conducción y el reclamo de una región.

Igual los legisladores y diputados.

Ya basta de “ALZA MANOS”, queremos que LEVANTEN LA VOZ EN DEFENSA DE LA GENTE, asumiendo los riesgos de querer ser líderes. Si no es así ¿Qué sentido tiene para la gente votar?.

El 28 de Julio no debe morir, a pesar de que sus dos protagonistas principales, a mi juicio lo prefirieron así para no ser detenidos. Señores, eso no se lo dijeron a la gente antes de pedirles el voto…igual puede suceder ahora.

Cae uno caen todos

LA HISTORIA ES CÍCLICA Guardando las distancias, no quisiéramos que un presidente con un perfil como Donald Trump se diluya en una gestión, que por mal explicada, se pierda en sus alcances.

Muchos a su alrededor no son capaces de servir de muro de contención.

Triste porque parece que Chavez hubiera dejado un manual y mucha gente se lo leyó. Sánchez en España se leyó el manual y lo ha aplicado en 7 años.

Gracias a Dios en los Estados Unidos hay un poder judicial fuerte, capaz de enmendar e impedir que el poder mal interpretado haga de las suyas.

Solo van 90 días y faltan 4 años.Muy complejo incluso para los propios americanos. Por un lado tiene su Fidel, que es Putin.Y por otro lado la espada que camina. Y si Chavez decía Yankees Go Home (y toda latinoamérica se lo aplaudía) aquí hay un grupo que grita: “Latinos Go Home”.

No aplauden tanto, porque hay 38 millones de ciudadanos estadounidenses de origen latino que votan y ellos observan. Y si multiplicamos por dos cada uno de sus votos, es peligroso para el futuro electoral del partido republicano.

Muy complejo. Porque hasta los propios demócratas, tienen el susto de decir algo.

Porque la técnica de los cubanos era tener anotado todo lo posible de corrupción. Algo que hoy pesa como espada de Damocles. Para propios y extraños. Y el caso de Bob Menendez es una muestra de lo que le puede pasar al que se oponga. Si eso es con ellos mismos. ¿Qué pasará con los demás?.

Confió en el Presidente Trump. Creo en la mayoría de sus postulados. La sindéresis se impondrá. Lo apoyo en poner orden y enderezar el estado profundo.

Decepcionado si de Marco Rubio y de muchos que se decían defensores de Venezuela. Yo no puedo entender que se mantenga el TPS para una nación que supuestamente resolvió sus problemas como El Salvador y se le niegue a mi país en pleno ejercicio de un régimen oprobioso.

¿Maduro resolvió la crisis de Venezuela? Claro que no señor Rubio, señora Secretaria de Seguridad Kristi Noem.

Ser indocumentado no es necesariamente ser criminal. Ni el 1% de la migración nuestra pertenece al Tren de Aragua a pesar de la absurda dimensión que le dió el secretario de Estado, colocándolos por encima de Al Qaeda.

Venezuela: denunciamos los Crimenes de Lesa Humanidad a los que son sometidos los presos politicos, la situación en el Fuerte Guaicaipuro, el Rodeo 1, el Helicoide, el DGCIM, y otros centros penitenciario y policiales donde están los presos del régimen, así como las desapariciones forzadas de nacionales y extranjeros, el terrorismo de Estado contra los venezolanos etc.

Los que menos sufren, son los que están en la embajada Argentina pero según María Corina pareciera que su situación es prioritaria. Por vida de Dios, revisemos la balanza.

EL RAYÓN DE CAPRILES No fue por decir que va a votar. Ni tampoco por participar y por haber obtenido de la noche a la mañana un partido.

Su error fue haber faltado el respeto a la gente, a los venezolanos, al hacer todo lo que dijo que no iba a hacer. ¿Por qué?

Nadie en Venezuela de manera “express” es habilitado y le entregan un partido. Eso tiene un precio y sería bueno conocerlo.

Rosales no pecó pues siempre ha jugado a participar en las elecciones. No obstante los bots en redes han hecho lo suyo.

Hoy esos mismos demonios le han montado una guerra sucia a Capriles, quien repito debe pagar por sus errores y responder por ellos.

Sin embargo, lo que más indigna es ver como pretenden destruir la imagen de un joven político como Juan Requesen, por el simple hecho que aspira ser gobernador de Miranda, olvidando que este dirigente tuvo 5 años preso en el helicoide y no en una embajada con todas las comodidades como están los que se denominan líderes.

La estrategia es simple. Hay que sacar del medio, a todo aquel que pueda desplazarlos en un futuro cercano del liderazgo que ya tuvo su oportunidad y se nos viene a la mente la frase que se le atribuye a la sultana Aixa,cuando le dice a su hijo en la Alhambra «Llora como mujer lo que no supiste defender cómo hombre».

SALVO MI VOTO Siempre en esta columna dije: Edmundo está ganando pero Maduro no está perdiendo.

Todos sabían lo que sucedería, incluida María Corina Machado que hasta al TSJ acudió.

¿Por qué llorar ahora? Las reglas en Venezuela han sido las mismas.

El asunto es ¿Qué hacer? Ya emigrar no es una opción para el 90% de los venezolanos.

Los santos viejos, no hacen milagros nuevos.

¿Por qué el Presidente electo y la vicepresidente no encararon al Presidente Trump como defensores del venezolano en Estados Unidos? No con un simple exhorto sino una postura firme, contundente.

¿Por qué tardaron tanto en contradecir a Marco Rubio en el tema del Esequibo?

Yo no quiero a Nicolás ni al chavismo pero sí defiendo el Esequibo que es de toda Venezuela. En política hay que estar en el momento y lugar preciso. No evadir ni esconderse.

UN CONSEJO Amarillo

La seriedad de un dirigente se demuestra cuando por los mismos hechos que se señala a uno, se señala a otro, a pesar de ser familia o amigo.

Lo mismo digo cuando se ataca a otro, chavista u opositor por corrupción y se mantiene un estilo de vida no acorde con quien no trabaja y quien salvo prueba en contrario, no ha recibido una herencia millonaria o se ha ganado un premio de lotería de un país de primer orden.

Dato: Sobre la lista nacional de aspirantes a la Asamblea Nacional, en su debido momento presentaré mis observaciones luego de revisar cada una. Conozco muchos pero es prematuro porque aún hay observaciones.

REGIONES

Estado Lara

La monarquía de los Reyes en Lara es un descaro político.

Me escribe el ingeniero Rubén Morales, contralor itinerante y presidente del Frente Anticorrupción en el estado Lara, quien considera como una flagrante irregularidad en el panorama político regional.

Morales calificó como un descaro el hecho de que el alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, hijo del exgobernador Luis Reyes Reyes, conocido como «el aviador», sea el jefe de campaña de su propio padre. Esta situación, según Morales, refleja una preocupante concentración de poder que atenta contra los principios democráticos.

Además, Morales criticó duramente al actual gobernador Adolfo Pereira, quien encabeza la lista de candidatos a la Asamblea Nacional sin haberse separado de su cargo. Según el contralor, tanto Pereira como Luis Jonás Reyes debieron apartarse de sus funciones públicas para dedicarse a la campaña electoral, como lo exige la ética política y el respeto a los ciudadanos.

«Son unos descarados», afirmó Morales, subrayando que estas prácticas no solo generan desconfianza en el electorado, sino que también debilitan las bases de la democracia.

Para el ingeniero, es imperativo que estas irregularidades sean corregidas mediante un diálogo transparente entre los actores políticos involucrados en la campaña electoral. Solo así, asegura, se podrá garantizar un proceso democrático que respete los derechos y expectativas de los ciudadanos.

Este llamado a la reflexión por parte de Morales busca no sólo denunciar las irregularidades, sino también promover un cambio en la forma de hacer política en el estado Lara, donde la transparencia y el respeto por las normas deben prevalecer sobre los intereses personales y familiares.

Estado Monagas

Todo pasa y todo queda. Hay sectores de la oposición que se empeñan en no permitir que surjan líderes diferentes a los que se empeñan en mantener y para ello usan todo un aparato de guerra sucia, buscando destruir a todo aquel que pretende rivalizar con ellos por el poder.

Ya a las puertas de las elecciones para gobernador, legisladores regionales y diputados nacionales.

La oposición en Monagas no ha encontrado el rumbo y hay más listas que alumnos, hay tres candidatos a gobernador. Lo que deben hacer es unas primarias y el que gane recibirá el apoyo de los otros dos.

De seguir en su terquedad el Chavismo-Madurismo ganará todo, a pesar que sus candidatos son más de lo mismo.

Se le aconseja a todos los electores que aproveche de verlos ahorita aunque sea en fotos, porque luego no lo verán más nunca.

Estado Nueva Esparta

La representante del ministerio de la mujer en la isla, invitó a un grupo para que conocieran una señora que prepara en la playa “la restinga”, siete platos diferentes con ostras.

Cuando llegaron al sitio de embarcación de la lancha, la funcionaria del ministerio realiza el papeleo que hay que hacer y allí le dicen que tiene que pagar 50$ (dólares) por el permiso para ir a grabar.

En ese momento se forma una discusión entre unos y otros y al final le dicen que puede ir y grabarse ella pero que “a la señora en la playa no”.

Las personas se fueron en la lancha e hicieron el paseo por 3 horas por la laguna, con fotos de todos. Porque eso era una actividad del ministerio de la mujer.

Al llegar a la playa los llevan a la casa de la señora y ella empieza a hablar. Muchos pusieron los celulares a grabar en vídeo lo que explicaba. Repentinamente aparecen tres mujeres y dos hombres de Inparques a prohibir por órdenes superiores la grabación.

La gente se trasladó a la casa de la señora y allí tampoco los querían dejar grabar los funcionarios de Inparque. Es decir, tenemos un nuevo descubrimiento: La mujer también es propiedad de Inparque.

Ahora yo me pregunto, con salarios de 12 dólares el promedio, ¿quién puede pagar 50$ por grabar unas palabras?.

Según los reglamentos del parque si hay que pedir permiso para grabar pero es totalmente gratuito. ¿Será que el jefe de Inparque es un esclavista y cobra hasta por los servicios personales?.

Muchos tuvieron que borrar los videos. Otros los guardaron y después los subieron a las redes.

ZULIA

Hoy hago esta denuncia: En Maracaibo, en Idelfonso Vásquez, barrio La Guajirita ll, la junta comunal recogió dinero y las bombas vacías para llenarlas. Después de varios días devolvieron las bombonas pero vacías y no quisieron devolver el dinero. Se han hecho los desentendidos. Dicen cualquier excusa y no devuelven el dinero. Es muchísima la gente que pagó y se sienten estafados. ¿ESA ES LA ROBOLUCION BONITA? Claro que sí.

En varios sectores de Maracaibo ha ocurrido la misma situación con los consejos comunales y el gobierno no actúa ante semejante ESTAFA.

SORPRESA: Henry Ramírez si será candidato en el circuito 4 a la asamblea nacional por el Zulia.

MALA NOTICIA: Nuestro amigo Juan Carlos Fernández, curiosamente fue “inhabilitado”, no obstante no ser funcionario activo, salvo hace unos 20 años cuando estuvo en Funzucrepo en el gobierno de Arias.

Muy raro esto. Lo único que podemos decirle a Juan Carlos Fernández, que vendrán nuevas situaciones como dijo el “charlatán del siglo” Hugo Chávez.

Sobre los candidatos del Zulia también estamos preparando nuestro análisis.

Como señalamos en la columna pasada, creo que la misma no representa lo mejor de la región a nivel político pero es “lo que hay”. Así me dijo la presidente de un famoso partido del Zulia.

Algunos aspiran a ser reelectos en iguales y distintos cargos y durante los cuatro años pasados solo levantaron la mano para aprobar o desaprobar un presupuesto o una condecoración.

Otros hablaron para preguntar la hora y cuanto faltaba para la sesión.

Hay uno que representa a la costa oriental y no ha sido capaz de defender nada de esa subregión. Otros que no tienen ni idea de que significa ser legislador o diputado. Lo sé muy bien porque a algunos les di clases en la universidad.

Felicito la oportunidad para mi colega Mario Torres. Bien merecida esa trinchera de lucha que se le presenta.

Sobre Carlos Rosales, él está en su derecho de aspirar y en bregar su futuro con el voto popular. A diferencia de lo que muchos creen, lo conocí hace algunos años por cierto cuando viví un tiempo en Margarita y como hijo de “gato” caza “ratones”. Conoce el oficio y los sacrificios. Defectos los tiene como todos y ojalá se deje orientar porque la política ha cambiado y muchos en su partido se quieren manejar por esquemas superados.

Ya la campaña en TV y Radio está superado. Nadie lee los diarios impresos. El mundo, para bien o para mal, es de las redes y esa batalla la está perdiendo UNT y otros partidos.

No ocultaremos nada. Como siempre, caiga quien caiga.

Sobre los aspirantes del chavismo, poco podemos decir pues el 90% son totalmente desconocidos y su único papel será el de ovejas y loros.

LO QUE SÍ TENGO CLARO es que el Zulia no puede retroceder ni caer en manos de quien no representa los valores propios de una tierra que merece justicia.

Según Hernán León y Marco Rivero la postura del PCD es mayoritariamente a favor de apoyar a Manuel Rosales. No obstante, desde España Carlos Alaimo dice que no es así. Habría que ver los números del directorio pero primero habría que revisar si esa organización existe o no legalmente como partido regional o nacional.

Cualquier postura es válida con los argumentos necesarios.

Nadie puede negar la gestión de Rosales en medio de las peores circunstancias. Con enemigos de bando y bando.

Ratifico sin embargo que es necesario refrescar el gabinete. Revisar los estilos y responder todas las quejas y reclamos.

COMO LO DIJIMOS en el PSUV cobran facturas aunque no dan explicaciones.

Vetaron a Fidel Madroñero y a todo el grupo o sector cuya cabeza es Omar Prieto. Tampoco he visto de candidato a Willy Casanova. Pensar que tendrán derecho a las alcaldías es sobrestimar a las autoridades del PSUV. Apenas se pudo salvar Damelis Chávez, quien creo si será candidata al parlamento.

AL CIERRE: Me informan de extrañas decisiones para el inicio de la próxima semana. Un grupo de dirigentes prepara una renuncia. También un organismo de seguridad volverá a escena.

Se me acabó el papel…

Por otro lado me informan de nuevas detenciones. No me precisaron detalles.

