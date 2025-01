Caiga Quien Caiga

La política aunque también además de un arte, de una técnica, es una ciencia, no pertenece a las calificadas como “exactas”.

La praxis política muchas veces no obedece a ninguna de las categorías anteriores, sino que es el reflejo de valores, de principios y experiencias acumuladas en los hombres. Cada quien de acuerdo a su cosmovisión da interpretaciones y ejecuta acciones.

Los electores, el pueblo o sencillamente quienes los eligen soslayan elementos básicos a la hora de definir sus gustos, sus apoyos.

Donald Trump, a diferencia del 99% de los políticos que uno conoce, está cumpliendo lo que prometió. Está justificando la razón por la cual las grandes mayorías, incluidas las de origen latino o hispano, votaron por él. No hay sorpresas.

Claro, ni los que lo apoyan pensaron que el personaje en cuestión actuará de manera tan rápida y contundente sobre lo que prometió en campaña.

Por ello mi admiración hacia el Presidente Trump, y eso no implica que esté de acuerdo en todo lo que hace, jamás renunció a la crítica, es un político serio, con errores ciertamente pero como pocos, lo que dijo, lo que ofreció, lo está cumpliendo.

Su base electoral estuvo allí y por ello, en mis análisis nunca dudé que ganaría.

Muchos políticos deben seguir su ejemplo, en especial en latinoamérica.

Trump y el destino manifiesto:

Él ha manifestado su apoyo al concepto del “Destino Manifiesto”.

En su reciente discurso de juramentación como Presidente, expresó su intención de que Estados Unidos “expanda su territorio” y “lleve su bandera a nuevos y magníficos horizontes”.

En concreto dijo: «Perseguiremos nuestro destino manifiesto hasta las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar las barras y estrellas en el planeta Marte».

¿Qué es el “Destino Manifiesto”?

Es una doctrina del siglo XIX que sostenía que Estados Unidos tenía el derecho y la obligación de expandirse por América del Norte, justificando acciones como la anexión de Texas y la guerra con México.

Además, Trump ha utilizado esta doctrina para respaldar políticas expansionistas contemporáneas, incluyendo la propuesta de retomar el control del canal de Panamá y la exploración espacial hacia Marte y el caso de Groenlandia, pasando por cambiar el nombre al Golfo de México.

Algunos medios han opinado sobre las recientes actuaciones de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos de América.

BBC

En su reciente discurso de investidura, el presidente Donald Trump revivió esta doctrina para respaldar sus políticas expansionistas, mencionando explícitamente la intención de «recuperar» el control del canal de Panamá y de llevar la bandera estadounidense hasta Marte.

infobae

Esta referencia al Destino Manifiesto busca conectar sus objetivos actuales con una ideología histórica que promovía la expansión territorial y la influencia global de Estados Unidos. Trump revive la doctrina del Destino Manifiesto en su segundo mandato.

El Confidencial

Sin embargo, los expertos advierten que aplicar esta doctrina en el contexto contemporáneo podría aumentar las tensiones internacionales, especialmente en relación con China, y no necesariamente beneficiaría a Estados Unidos en la competencia global actual.

Críticas:

“PERSEGUIREMOS NUESTRO DESTINO MANIFIESTO”, declaró Donald Trump en su discurso inaugural, no sólo aquí en la Tierra sino “en las estrellas… para plantar la bandera de las barras y estrellas en el planeta Marte”. Bienvenido a la Era del Expansionismo Interplanetario.

Gran parte del discurso de Trump fue una grandilocuencia vacía.

Prometió “construir el ejército más fuerte que el mundo haya visto jamás”, una misión cumplida incluso antes de jurar el cargo.

Subrayó que el éxito militar debe medirse “no sólo por las batallas que ganamos, sino también por las guerras que terminamos y… las guerras en las que nunca nos involucramos”, pero no mencionó la guerra en Ucrania, que había prometido terminar antes incluso de convertirse en presidente nuevamente.

También falta alguna explicación de cómo se lograría la Paz Trumpiana de la que se jactaba:

El poder estadounidense “detendrá todas las guerras” y hará que el mundo sea menos “enojado, violento y totalmente impredecible”.

Pronósticos sobre Trump: ¿Buscará un tercer mandato?

Sus enemigos y detractores, revisan, estudian y profundizan sus mensajes, sus acciones y sus relaciones con otros personajes como los relacionados con el nuevo poder de las comunicaciones, o sea, las redes.

Dispongo de poco espacio para desarrollar este punto, no obstante debo comentar que basó mis sospechas, en lo que dijo Trump a los republicanos del congreso:

“Que no volveré a postularme a menos que me digan: Es tan bueno que tenemos que pensar en otra cosa”.

Y ¿Cual seria? Analistas y comentaristas políticos de Washington han señalado que se trató de una broma y que el mismo Trump lo ha desmentido.

Otros han sugerido que Trump pudiera simplemente intentar presentarse en el 2028 y que la Corte decida.

Catedráticos como el profesor Michael McConnel dice que Trump no tiene escapatoria y no puede aspirar, a menos, y he allí el detalle, que modifique la Constitución para anular la Enmienda 22 que limita el mandato presidencial.

Para lograrlo se requiere el consentimiento de tres cuartas partes de las legislaturas estatales.

Aunque el reconocido experto constitucional de la Universidad de Stanford cree posible que teóricamente Trump podría presentarse como candidato a la vicepresidencia en 2028 y luego asumir la presidencia si su compañero de fórmula renunciara inmediatamente después de asumir el cargo.

Esta posibilidad fue vislumbrada en una reconocida serie de Netflix de nombre “Designated Survivor”. Tampoco sucedió pero hubo la posibilidad.

Para muchos la idea es estúpida y dependerá de otros factores, como sería la calidad de su gobierno y la recuperación política de alguna figura del partido demócrata.

Ese deseo se acerca teóricamente a la tesis del “Destino Manifiesto”.

A mi juicio, con Trump nada es “impensable”, sobre todo si tomamos en cuenta que permanecer en el poder, por ahora, será la única forma segura de que Trump no vaya a prisión…en cuyo caso, uno podría preguntar ¿Por qué no intentarlo?

Posdata: Donald Trump ayer en un Twit se burló del ex presidente Biden y señalo que «repartió indultos para todos, menos para el mismo». ¿Qué habrá querido decir?.

Cae uno caen todos

En España: Los papeles con los que el empresario Aldama ha amenazado al gobierno de España y su presidente, contiene delicada información en cuanto a las actividades de Delcy Rodríguez y las negociaciones petroleras. Hablaban casi a diario.

DIME CON QUIÉN ANDAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES Le preguntan al Presidente Electo Edmundo González, en razón de sus recientes apariciones al lado de Leopoldo López, Vecchio, Smolanski, Lester Toledo, entre otros.

Ustedes conocen de mis críticas hacía estos personajes, empero debo resaltar que son actores políticos que han cumplido un papel, bueno o malo, cada uno hará su evaluación. Además quien los devuelve a la vida no es Edmundo González sino María Corina Machado.

Revisen los actos en apoyo de esta y en ese momento no fueron “malos”, como que ahora sí.

¿Se les olvidó el abrazo de María Corina con Superlano quien fue financiado por Alex Saab?

No entiendo por ejemplo el caso de Lester Toledo atacado por Patricia Poleo, con mucha razón pero entonces ella ha tenido como invitados y ha promocionado a un grupo que promueve la invasión militar como alternativa, cuyos integrantes en su mayoría nacieron con el apoyo del mencionado, quien los hospedó, los mantuvo y los financió cuando llegaron a Estados Unidos, vínculos que aún mantienen ¿Y entonces?

EL TEMA DE LAS FUNDACIONES de personajes vinculados al interinato de Guaidó y a la inutil AN-2015, es bueno refrescar la memoria. Otras fundaciones han obtenido recursos en Europa.

Lo cierto es que su apoyo a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela es muy poco. Ojalá el Presidente Trump investigue esto y se sorprendería.

VUELVE EL SHOW de la embajada Argentina. Algunos medios y personajes vinculados a estos, insisten en resaltar un asunto que a mi juicio está por debajo de la crisis que realmente importa como la de más de 1500 presos políticos y sus familias.

De hecho el gobierno lo sabe y le saca provecho desviando la mirada de los objetivos más importantes.

¿HASTA CUANDO MIENTEN? Los mismos personajes de siempre, fundamentalmente los ubicados en Miami, España y Alemania, anuncian eventos que no se realizan, causando más depresión y decepción en el pueblo de Venezuela.

Hay “influencers” “periodistas”, que lanzan 100 informaciones y no pegan una…Que falta de seriedad.

LAS SANCIONES y la salida de la Chevron, si es que ocurre, no resolverán el tema de Venezuela ni causarán daño a quienes ilegalmente usufructúan el poder.

TAMPOCO UNA INVASIÓN que en el terreno de lo posible es “ilusoria”.

Quienes plantean una salida armada debieran estar dispuestos a ir a Venezuela y empuñar un fusil en un conflicto que aún logrando el objetivo ocasionará muchas bajas en gente inocente.

Qué cómodo es desde el exterior enviar a otros a arriesgar su vida.

LA SALIDA ES POLÍTICA Y NEGOCIADA no hay de otra, aunque moleste a muchos, sobre todo a los que hacen negocios gracias al drama venezolano.

Vale señalar que la salida de Pérez Jiménez como falsamente se ha vendido no fue por derrocamiento, sino negociada.

IR O NO IR A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES Regionales y Nacionales, he allí el dilema.

De plano no estoy de acuerdo en ir, vistos los resultados del 28 de Julio 2024.

Advierto que antes de llegar a esa conclusión debe discutirse y consultarse públicamente a la gente y no exclusivamente a los actores políticos.

Si se logra la unidad entre todos los participantes opositores sería mucho mejor.

Lo que no avaló y criticó son aquellos seudo-líderes cercanos a María Corina que anuncian que ir a elecciones es traicionar y por detrás ordenan a sus dirigentes seguir ocupando posiciones de gobierno, sobre todo para no afectar sus “bequitas” mensuales de 50 mil dólares.

ASOMBROSO: En una carta a los miembros del Partido de Primero Justicia (no judicializado) María Beatriz Martínez su Presidenta, elude emitir respuestas claras y concisas y en el caso del Gobernador Galindez lo siguen tratando de miembro del partido no obstante su apoyo a Nicolás Maduro en el pasado proceso, mucho menos en esta circunstancia.

VENEZUELA de mal en peor…Maduro a diferencia de otros dictadores del pasado como Pérez Jiménez, Pinochet, por ejemplo, muestra una pésima gestión económica. El país se derrumba. Salarios de hambre. Crisis hospitalaria. Inseguridad que ahora tiene como actores a los cuerpos uniformados.

El remate es que ahora tampoco pueden buscar el “sueño americano”, que no es real pero al menos, les daba una esperanza.

SUSPENDIDA LA GIRA DE EDMUNDO GONZÁLEZ que iba a realizar en Miami, específicamente en el Doral.

AL CIERRE me informan que representantes del régimen se reunieron con el enviado especial designado por Donald Trump y le entregaron pruebas concretas y presuntamente verídicas de líderes de la oposición.

Sendos informes donde se indican sus teléfonos con líneas que pueden ser verificadas y pruebas del dinero que han manejado entre otros Leopoldo López, María Corina, Guaidó, que involucran organismos como Monómeros, Citgo, el interinato y las “fundaciones” creadas por algunos personajes vinculados con ellos, que establecen cómo se apropiaron del dinero entregado por Estados Unidos.

Datos de los exiliados en Perú, Ecuador, Colombia y Chile y sus relaciones con el Tren de Aragua.

¿Verdad o mentira? el tiempo dirá y de allí la negación de Trump de atender a Edmundo González. Además de la mala experiencia que tuvo con Guaidó cuando lo traicionó al felicitar casi de primero a Biden, no obstante la postura de Trump quien lo dió a conocer y lo elevó políticamente.

Como señaló uno de los representantes de Trump, los recursos del 30 de abril fueron desviados y utilizados con otros fines. De allí el fracaso.

Se me acabó el papel…

