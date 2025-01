(24 de enero del 2025. El Venezolano).- Ante todo lo que ha ocurrido con Edmundo González y que la situación en Venezuela continúa igual, un grupo de venezolanos ha alzado su voz exigiendo respuesta.

A continuación, el pronunciamiento que nos hace llegar Ricardo Kesly:

QUEREMOS SABER…. ¿CUAL ES EL SECRETO¨?*Los venezolanos queremos conocer quienes están como asesores de Edmundo en las negociaciones que se están realizando en Washington*, así como se conocían las personas que negociaron en México en los falsos diálogos , *Blyde* de vez en cuando informaba de sus reuniones, *QUEREMOS CONOCER CUALES SON LAS PERSONAS QUE ESTÁN NEGOCIANDO A NOMBRE DE LOS VENEZOLANOS….MARÍA CORINA CASI NO HABLA DE ESE TEMA ..NO DICE QUIEN ACOMPAÑA A EDMUNDO..NO INFORMAN NI DICEN NADA …LOS VENEZOLANOS QUEREMOS ESTAR PENDIENTES DE QUE ESTÁN HACIENDO A NOMBRE DE LA OPOSICION, ESTO NO PUEDE SER POSIBLE QUE SOLO BUSQUEN AL PUEBLO PARA VOTAR..DESPUÉS SERÁ MUY TARDE …….NO QUEREMOS SECRETOS*