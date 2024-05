(13 de mayo del 2024. El Venezolano).- Donald Trump es conocido por lanzar ataques constantes y a menudo personales a sus principales rivales como Joe Biden . Últimamente, está adoptando cada vez más el mismo enfoque contra el candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr.

Entre los ataques recientes, Trump publicó la semana pasada un video en línea de aproximadamente cuatro minutos en el que llamó a Kennedy “falso”, una “’planta’ demócrata” y un “liberal de izquierda radical que ha sido puesto en marcha” para ayudar al presidente demócrata. Trump criticó a la familia de Kennedy como “un grupo de locos”.

“Él no es republicano, así que no crean que van a votar por él y se sentirán bien”, dijo el ex presidente y presunto candidato republicano a sus seguidores en la publicación Truth Social.

Dirigir ataques tan feroces contra Kennedy puede indicar preocupación por parte de Trump y su campaña sobre la candidatura del independiente en lo que se espera sean unas elecciones reñidas en noviembre , cuando un candidato de un tercer partido que desvíe incluso una pequeña cantidad de apoyo podría hundir a uno de los principales candidatos.

A seis meses de una jornada electoral en la que muchos estadounidenses han expresado su descontento por una revancha entre Trump y Biden, Kennedy se ha ofrecido como alternativa. Algunas de las cuestiones en las que se centra Kennedy (el apoyo incondicional a Israel y las críticas a los confinamientos por el COVID-19) podrían atraer más a los votantes conservadores que a los demócratas.

Las encuestas a estas alturas muestran que muchos más republicanos que demócratas tienen una opinión favorable de Kennedy, aunque muchos estadounidenses no saben quién es. Una encuesta de febrero de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que aproximadamente la mitad de los republicanos, el 53%, tenía una opinión favorable de él, en comparación con el 30% de los demócratas. Aproximadamente una cuarta parte en cada caso dijo que no sabía lo suficiente sobre Kennedy para decirlo.

La campaña de Kennedy argumenta que amenaza tanto a Trump como a Biden, quien cuenta con el apoyo de varios miembros de la propia familia de Kennedy y calificó el respaldo como “un honor increíble”. El presidente ha ignorado en gran medida a Kennedy, quien anteriormente lo desafió por la nominación demócrata antes de lanzar una candidatura independiente.

Kennedy también ha atacado a Trump, retándolo a un debate cuando ambos hablen, en días separados, en la convención del Partido Libertario a finales de este mes. Kennedy afirma que los partidarios de Trump están "vacilando" en su apoyo.