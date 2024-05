(13 de mayo del 2024. EL Venezolano).- El expresidente estadounidense, Donald Trump, comparó a los inmigrantes con Hannibal Lecter, el asesino en serie y caníbal ficticio creado por Thomas Harris, quien se dio a conocer en la novela ‘El dragón rojo’ (1981) y en el cine en ‘El silencio de los Corderos’ (1988).

En su mitin del pasado sábado en Wildwood, Nueva Jersey, Trump señaló que “todo el mundo está vaciando sus cárceles” hacia Estados Unidos. También afirmó que “no quieren informar que la población de instituciones mentales ha disminuido porque están tomando personas de manicomios y de instituciones mentales” para enviarlas a EE.UU. Fue en ese momento cuando inicia su comparación elogiando al caníbal.

“¿Alguien ha visto alguna vez ‘El silencio de los corderos’? El difunto gran Hannibal Lecter. Es un hombre maravilloso”, arranca Trump, para luego añadir: “Muchas veces invitaba a cenar a un amigo. ¿Recuerdas la última escena? ‘Disculpe, estoy a punto de invitar a cenar a un amigo’, mientras pasaba ese pobre médico […]. El difunto gran Hannibal Lecter”.

Inmediatamente, Trump continuó: “Tenemos personas que han sido liberadas en nuestro país y que no queremos en nuestro país, y llegan sin ningún control […]. Y no podemos permitir que esto suceda. Están destruyendo nuestro país, y nosotros nos quedamos sentados y será mejor que ganemos estas elecciones, porque si no lo hacemos, nuestro país estará condenado. Va a estar condenado al fracaso”.