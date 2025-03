(28 de febrero del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene lista una orden ejecutiva para declarar el inglés como «lengua oficial de Estados Unidos», un título que nunca ha existido en la historia de la nación norteamericana, según han confirmado fuentes de la Casa Blanca a varios medios locales.

No se sabe en qué momento firmará la orden, pero no parece que sea hoy, pues en el programa del presidente adelantado por la Casa Blanca no figura la firma de órdenes ejecutivas, reseña EFE.

La orden incluirá una derogación de una directiva del año 2000, durante el mandato de Bill Clinton, para que las agencias federales faciliten servicios en otros idiomas a todos aquellos con un dominio limitado del inglés, según la cadena CNBC.

