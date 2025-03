Caiga Quien Caiga

El 26 de febrero del 2025, se produce luego de poco más de un mes, el hecho más significativo de la nueva administración del gobierno de Estados Unidos, contra el mandato de Nicolás Maduro.

Trump, tardó un poco más de un mes para responder a todos los críticos sobre su decisión de enviar un representante para entenderse con el presidente de Venezuela, a quién de acuerdo a sus propias expresiones, consideró “gobierno”. Este movimiento fue analizado a fondo en el programa Caiga Quien Caiga.

Anuncios

Donald Trump, aunque lo nieguen ahora, reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Mucho peor, luego de ese encuentro bajo la justificación de lograr la libertad de ciudadanos estadounidenses, señaló que él no podía rescindir el contrato de la Chevron con Venezuela pues fue responsabilidad del presidente anterior Joe Biden.

Hasta el mismísimo Maurice Claver Carone, otro de los enviados especiales para latinoamérica, lo declaró el día anterior a los medios de comunicación. A los efectos señaló

Anuncios

“El gobierno del presidente Joe Biden la dio permanentemente y engañó al pueblo. Dijo que caducaba, pero la escribieron de una manera que era permanente para que se renovará automáticamente por seis meses cada vez. Algo inédito que nunca se ha visto”, comentó Claver-Carone durante una entrevista concedida al periodista Andrés Oppenheimer.

Hoy sabemos que desde el principio Trump podría revocarla.

¿Por qué no lo hizo?. Quedan muchas dudas sobre esta “sorpresiva” e “inesperada jugada”, del jefe de estado de los Estados Unidos.

El juego no ha terminado

Contrario a lo que muchos piensan, el panorama de jugadas posibles es todavía muy amplio.

El “finiquito” no es del todo absoluto y de aquí a unos seis (6) meses, señalan algunos expertos “mientras se produce el desmontaje de las operaciones regulares de la empresa (wind down), durante el cual seguirá produciendo y exportando legalmente, mientras planifica su cese de operaciones o se negocia su permanencia en función de otras condiciones distintas”.

No podemos subestimar la reacción del presidente venezolano en temas básicos para el gobierno de Estados Unidos como por ejemplo: Negociar la libertad de otros ciudadanos estadounidenses presos, aumento del poder de influencia de otros gobiernos enemigos de Estados Unidos, el tema migratorio y el tema político donde se afectará el panorama para la oposición.

Es que aún no me atrevería a responder con toda veracidad ¿Qué busca realmente Donald Trump?

El precio del petróleo aumentará, eso es evidente.

La reacción de Maduro

Sería infantil asegurar que con esta medida se acaba el futuro político de Nicolás Maduro y su gobierno. La historia nos muestra muchos ejemplos en contrario de esa afirmación.

A lo largo de los años, ha habido múltiples intentos y planes relacionados con la destitución de Nicolás Maduro en Venezuela.

Por ejemplo, en 2020, se informó sobre una operación fallida liderada por un ex boina verde para derrocar a Maduro.

Además, en 2019, se reveló que el fundador de Blackwater propuso un plan que planteaba la presencia de mercenarios para remover a Maduro del poder.

Sin Chevron

Esta acción refleja la continua presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro.

La revocación de esta licencia representa un cambio significativo en la política estadounidense hacia Venezuela.

Durante la administración Biden, se permitió a Chevron reanudar sus operaciones en el país sudamericano como parte de un esfuerzo por promover elecciones libres y justas.

Sin embargo, la reciente reelección de Maduro estuvo marcada por denuncias de fraude electoral, lo que ha llevado a la administración Trump a reconsiderar su enfoque.

Chevron, la principal empresa petrolera estadounidense en Venezuela, producía hasta enero de 2025 alrededor de 294,000 barriles de petróleo diarios en colaboración con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

La cancelación de la licencia podría reducir significativamente la producción petrolera del país, afectando su economía y disminuyendo el crecimiento del PIB de un proyectado 3.2% a aproximadamente 2%.

La decisión también ha generado debates internos dentro de la administración Trump sobre la postura adecuada hacia Venezuela.

Mientras algunos funcionarios abogan por una línea más dura, otros consideran las implicaciones económicas y geopolíticas de dicha medida. Además, existe preocupación por la posible expansión de empresas rusas y chinas en el sector petrolero venezolano tras la salida de Chevron.

La respuesta de Nicolás

En resumen, la revocación de la licencia de Chevron en Venezuela por parte del presidente Trump marca un giro en la política estadounidense hacia el país, con implicaciones significativas tanto para la economía venezolana como para las relaciones diplomáticas en la región.

Nuevamente veremos un chavismo, a través de sus voceros marcando de manera clara y transparente sus acciones.

El chavismo al igual que María Corina Machado y un sector radical de la oposición, coinciden en no repetir elecciones.

La diferencia es que el chavismo no oculta sus planes. La oposición debe hacer un ejercicio de reflexión profunda para saber aprovechar la coyuntura y no repetir expectativas “ilusorias” como las de años anteriores.

Son 25 años.

Maduro, no tengo la menor duda, aumentará la presión y la represión contra los sectores que avalen las medidas de Estados Unidos.

Nicolás Maduro sabe del ambiente enrarecido a nivel internacional que ha generado Donald Trump e intentará aprovecharlo en su favor.

Mientras el pueblo venezolano, no la dirigencia política, sufrirá y padecerá las consecuencias económicas de las medidas.

Las sanciones y acciones como estas han demostrado su “inutilidad”, sino van acompañadas de un plan de negociación, imposible de concebir dada la carencia de unidad en los actores de liderazgo.

La respuesta inmediata del chavismo ante la decisión del Presidente Donald Trump es la misma de siempre: MÁS SANCIÓN MÁS REVOLUCIÓN.

Cae uno Caen todos

Caso de George Harris

La xenofobia y la aporofobia son dos formas de discriminación, pero se enfocan en aspectos diferentes:

Xenofobia: Es el rechazo, miedo o aversión hacia personas extranjeras o de diferentes culturas. Se basa en la nacionalidad, el origen étnico o las diferencias culturales.

Aporofobia: Es el rechazo o desprecio hacia las personas pobres o en situación de vulnerabilidad. No importa su origen o nacionalidad, sino su condición económica.

En resumen, la xenofobia discrimina por procedencia y la aporofobia por pobreza. A veces, pueden coincidir, por ejemplo, cuando se rechaza a migrantes en situación de pobreza.

Sobre lo sucedido al humorista George Harris es aporofobia o xenofobia, quien ha denunciado actos de discriminación contra venezolanos, podría analizarse desde ambas perspectivas:

Xenofobia, si el rechazo que experimenta él o su comunidad se debe a su nacionalidad venezolana. En muchos países, los migrantes enfrentan prejuicios simplemente por ser extranjeros.

Aporofobia, si la discriminación está dirigida específicamente a venezolanos en situación de vulnerabilidad económica. A menudo, los migrantes que llegan sin recursos sufren más rechazo que aquellos con estabilidad financiera.

Si Harris, como figura pública con éxito, es víctima de ataques, probablemente sea más un caso de xenofobia que de aporofobia.

Sin embargo, la realidad de muchos migrantes venezolanos en condiciones precarias está marcada por la aporofobia.

Independientemente de que te guste o no George Harris, hay que tener en cuenta que si había un comediante venezolano que se podía presentar en Viña del Mar era él, ha tenido presencia mundial y la demostración con estadios y teatros llenos lo hacen el candidato ideal.

Pasa que Viña Del Mar es un entorno donde la comedia ha quedado demostrado, que pocas veces tiene un lugar en el festival.

Les ha ido mal a comediantes argentinos y hasta a los mismos chilenos.

De por sí el público difícil de Viña y a eso sumemosle el país donde se realiza, (hoy se confirma que una buena cantidad de chilenos practican la xenofobia a los venezolanos)

El factor más preocupante es la narrativa que crearon los medios de comunicación chilenos. Hablaron de chistes que George realizó de presidentes de Chile en el pasado ( como si cualquier comediante no pudiera hacer chistes políticos ) y hasta en la misma entrevista que le dio a un canal, un periodista le dijo que el discurso pareciera que se lo hizo Osmel Souza.

Ya el ambiente estaba tenso y desde que se montó en tarima se sentía que el público estaba predispuesto, fuera George Harris o cualquier comediante venezolano, hubiese pasado exactamente lo mismo que paso porque el problema no era la rutina de George ni su trabajo, ni el, es su nacionalidad venezolana lo que causó eso en el público chileno.

Para sumarle otros elementos, la alcaldesa de Viña es militante de la izquierda y aspira ser candidata, por ello es contraria a muchas de las posturas antisocialistas de Harris.

Igual ocurre con la animadora del evento Karen Doggenweiler, la misma que dijo con toda mala intención que los “chilenos nunca pierden”, es esposa del fundador del partido Progresista de Chile, que también fue diputado y aspirante a Presidente en las elecciones del 2009, 2013, 2017 y 2021.

SIGUEN LAS SORPRESAS DE TRUMP

Para ayer jueves se esperaba la develación pública de los archivos secretos de Jeffrey Epstein, informó la Fiscal General de Estados Unidos Pam Bondi. Seguramente connotados líderes del partido democrata aparecerán allí.

Y hay más. Para el fin de semana probablemente darán a conocer el informe de la USAID, sobre el uso de recursos otorgados a líderes del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, aunque este insiste en que todo lo promovido por redes es falso.

Señores de Voluntad Popular hacer como te hacen, no es pecado.

¿Quién me explica? María Corina Quo Vadis.

Me cuesta trabajo entender cómo votar en una elección sea “malo” y signifique “traición”y por el otro lado, sea bueno. No entiendo.

Lo digo porque los radicales opositores señalan que no se debe votar para elegir “gobernadores, legisladores regionales, alcaldes, concejales y diputados a la AN” pero sí para votar en el referendo por la reforma constitucional.

Es decir, te harán la misma “trampa” del 28 de Julio 2024 en una y en la otra ¿no?. ¿Cómo es eso?

Seguramente yo soy muy poco inteligente y no encuentro la respuesta.

DIOSDADO con la sartén por el mango.

Los procesos electorales y la consulta interna en el chavismo, ha sufrido un nuevo retraso.

La explicación de tal diferimiento es simple:

Diosdado ha logrado lo que nunca pudo cuando Chávez estaba vivo y hoy es el que “masca la cachimba” en la revolución.

Entre otros detalles les cuento. Cuestionó el liderazgo de la “Primera Combatiente” y le dijo: Si usted es líder, debe contarse uninominalmente en el Valle de Caracas.Igual le planteó a Jorge Rodríguez: Usted es líder pues debe ir uninominalmente en el circuito norte, donde siempre ha ganado la oposición.

Diosdado también bajó del autobus por adelantar campaña al Gobernador de Monagas y a un Viceministro, y los sentenció: Ustedes NO VAN. La vicealmiranta Alcaldesa de Caracas va para Miranda. El Capitán Marquez no repetira y hasta ahora luce candidato allí el General Chourio pero su futuro dependerá de otros acuerdos, pues no lo quieren sacrificar. Quizá repita como Diputado.

El Gobernador de Falcón está en la cuerda floja.

Diosdado plantea que los menos conocidos vayan a las listas, en especial los jóvenes.

Arde Troya en el rancho chavista.

Les tengo una PERLA:

El CNE prepara una resolución y el que no vote en las elecciones del 25 de Mayo próximo, quedará eliminado del registro electoral y tendrá que volver a inscribirse.

Otra de María Corina:

Diosdado la desmiente sobre un presunto acto en su casa de habitación en Los Palos Grandes Caracas y la acusa de promover un “falso positivo”. María Corina debería mostrar videos, pruebas lo cual hasta la fecha no se han visto.

Uno de los vecinos con los que hablamos me dijeron que llegó una camioneta de color blanco, con unas personas preguntando por ella. Después se fueron.

¿Serían o no del SEBIN? No sé porque ellos siempre usan camionetas negras.

¿Será la aplicación de la Ley Bolívar por sus declaraciones a favor de las sanciones y la reciente decisión de Trump sobre Chevron?.

De una cosa estoy seguro, si Maduro y Diosdado estuvieran realmente interesados en detener a María Corina ya lo habrían hecho.

Le aplican la misma receta de Juan Guaidó. Razones hay muchas.

Henry Ramos Allup NO VA:

Decidió no participar en las elecciones del 25 de mayo y no promover el voto.

Eso me hace recordar aquella reunión en la casa de Folmer en el 2020, un jueves, donde él estuvo dialogando con Maduro Jorge Rodríguez y se comprometió a participar en las elecciones de la AN.

Luego se negó pero el gobierno lo grabó y lo comunicó a otros adecos, dando como resultado que le quitaran la tarjeta. ¿Será la misma historia?.

¿Conspiración militar?

Resurgen los comentarios sobre el ruido de sables en los cuarteles. Lo cierto es que a Nicolás Maduro, quien dentro de poco superará el tiempo en el poder que tuvo Chávez, se le han “alzado en armas” menos Generales u oficiales de alto rango.

A Chávez se le fueron a la calle, tomaron hasta una plaza.

Son diferentes estilos y maneras. Chávez a pesar de que él inició el desastre, era mucho más comedido que sus “hijos”.

Ayer cayó detenido un General de la Aviación militar. Aparentemente por un caso de “corrupción” y no de insurrección.

Digo esto porque la oposición no puede seguir soslayando a Nicolás Maduro y lo que ha aprendido en todos estos años de ejercicio del poder.

Los Deportados

Diosdado está cambiando en apariencia el papel del SEBIN y ahora se les observa “más amables” pero no menos peligrosos. De hecho, llevan a los deportados que regresan a sus casas, uno por uno y si no tienen, le ubican una.

Un SEBIN más “humanizado” para mí no existe. Lo que es innegable es el nuevo “marketing operacional” que desarrollan.

Además no es cierto que todos los deportados son “delincuentes enviados”. Es una minoría. Todavía está por saberse si el gobierno chavista les otorgó créditos para desarrollar emprendimientos.

PRIMERO JUSTICIA VS PRIMERO JUSTICIA

Está demostrado que el mayor enemigo de un opositor es otro. Lo que hemos visto en los últimos días no me extraña para nada.

Un Capriles desesperado, que rompe la tradicionalidad de su comportamiento y se muestra tal cual es, insultando, ofendiendo, acusando. Es la respuesta a todos los ataques de Juan Pablo Guanipa y Julio Borges.

Esta semana también en ese partido, o lo que queda de él, explotará otra bomba.

PJ en este momento no gana una Junta Parroquial en el Estado Miranda, en el resto del país luce como escenario natural para revivir la película “Lo que el viento se llevó”.

AL CIERRE: No explicaré las causas por el momento pero la renuncia a la alcaldía de Sucre Estado Miranda del Hijo de “Papi papi”, no fue voluntaria, lo renunciaron. No había de otra.

INFANTIL emprender una campaña contra Stalin González porque fue a un concierto de Andrea Bocelli. Lo hizo sin esconderse.

Detrás de los ataques están algunas redes de Vente y PJ-Guanipa y otros de buena fe como buenos críticos Hay otros temas más interesantes y si vamos a “lujos” muchos deben explicar ¿por qué nunca han trabajado y cómo hacen para recorrer el país y haber viajado en primera clase?.

Se me acabó el papel…

Sigueme en redes X, TikTok, Facebook e Instagram como @Angelmonagas

Visita el canal en youtube CaigaQuienCaigaSinCensura mira este vídeo: