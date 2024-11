(01 de noviembre del 2024. El Venezolano).- Con la premisa de brindar belleza integral y holística, la reconocida doctora Stefannia Ezzi da un salto al emprendimiento y abre su propio local en Orlando que lleva por nombre “EZ Aesthetics & Wellness”, donde brindará tratamientos de toxina botulínica, rellenos dérmicos, hilos PDO y otros procedimientos de rejuvenecimiento, como faciales, tratamientos corporales y con vitaminas.

El nuevo oasis de la belleza y el bienestar fue inaugurado el pasado viernes 25 de octubre, donde familiares, amigos y personalidades de la ciudad de Orlando se dieron cita para celebrar el logro profesional de Ezzi, que le llevó dos meses hacerlo realidad.

Stefannia es reconocida por su trayectoria de dos años y medio que tuvo como doctora de una reconocida clínica de estética en Orlando y también como enfermera de práctica avanzada graduada de la Universidad Estadal de Michigan, donde destacó por la gran labor que desarrolló durante la pandemia del COVID-19 en distintas Unidades de Cuidados Intensivos en hospitales de New York, Texas y Orlando.

“Por una equivocación me enamoré de la estética. Fue en el 2022, cuando apliqué para un puesto de trabajo no relacionado a lo que ya venía haciendo. Me llamaron y comencé este maravilloso camino. Desde entonces me he especializado en medicina estética, enfocándome en transformar vidas de manera que promuevan la confianza en uno mismo y realcen la belleza natural de cada paciente”, explica Ezzi.

– Según unos datos obtenidos por la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos (ISAPS), los procedimientos estéticos no invasivos aumentan cada día más, sobre todo aquí en los Estados Unidos, ¿Crees que hay miedo en la sociedad a envejecer?

– Si, totalmente. Hoy se nota en la sociedad una gran preocupación por envejecer. Las personas quieren estar bien todo el tiempo, pero es algo que yo siempre converso con mis pacientes. Envejecer es un regalo de Dios. Si estamos envejeciendo es porque estamos vivos, pero si hay algo de lo que no estás conforme existe la medicina estética, que tiene tantos avances tecnológicos y productos para siempre hacernos sentirnos bien, pero sobre todo con moderación.

– ¿La medicina estética es una moda?

– Puede verse de esa manera, pero más que moda, yo le enseño a mis pacientes que no solo hay que tratar lo que se ve, sino también lo interno. Yo ofrezco medicina integrativa y trato al ser humano como un todo.

– ¿Es decir, que tu filosofía profesional es cuidar al paciente tanto por fuera como por dentro?

– Totalmente. Ese cuidado puede ser una conversación, un procedimiento estético o puede ser un abrazo. Mi filosofía es el cuidado al ser humano de una manera integral y holística. No solo busco mejorar la apariencia; quiero que la persona se reconozca y se ame cuando se mire al espejo.

En “EZ Aesthetics & Wellness” puede descubrir cómo los avances en medicina estética pueden enriquecer su vida, no solo estéticamente, sino también elevando su autoestima y bienestar general. Puede visitar sus instalaciones en 7075 Kingspoint Pkwy, Unit 18, Orlando, FL 32819 y obtener mayor información por su web site stefanniaezzi.com.

Sobre Stefannia Ezzi

Nació en Brasil y comenzó su carrera académica en negocios internacionales antes de mudarse a los Estados Unidos a los 18 años para perseguir su verdadera pasión: la enfermería. Se graduó en enfermería en el Valencia College de Orlando, Florida, en 2017 y trabajó como enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), especialmente durante la pandemia de COVID-19, donde su experiencia y compasión fueron esenciales. Ha recibido varios premios de reconocimiento por su trabajo desinteresado y excepcional en la UCI durante la pandemia.

En 2021, obtuvo su maestría en enfermería de Nova Southern University, lo que le permitió ejercer como enfermera de familia (FNP). En 2022, se especializó en medicina estética, enfocándose en transformar vidas de maneras que promuevan la confianza en uno mismo y realcen la belleza natural de cada paciente. En 2023, completó un doctorado en Enfermería de Práctica Avanzada de la Universidad Estatal de Michigan. Ezzi tiene certificaciones avanzadas en toxina botulínica, rellenos dérmicos, hilos PDO, disolventes de grasa, bioestimuladores de colágeno, dispositivos láser y otros procedimientos de rejuvenecimiento.