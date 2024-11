Anuncios

Caiga Quien Caiga

Empezaremos por explicar, porque el gentilicio obliga, la historia no contada entre Juan Pablo Guanipa y Henrique Capriles.

Cuando Capriles llegó al Maracaibo impuesto como cuota del bufete Baker and Mackenzie en Caracas al partido Copei como número uno en la lista del Zulia, este nunca había visitado la región. Lo sé porque fui yo el primero en ir a buscarlo al aeropuerto enviado por José Figueredo en ese momento Presidente del Partido COPEI en la región y yo militante y concejal suplente para aquel entonces.

Capriles no conocía a Juan Pablo ni a nadie de su familia.

El interés del bufete mencionado era para anular vía Congreso, una ley de carácter tributario en la explotación de Petróleo en el lago, a empresas clientes del mencionado despacho de abogados, donde también trabajó Capriles.

Copei, como AD y otros partidos, ofrecían esos puestos por una cantidad de dinero que iba a las arcas personales del secretario general y presidente del Partido y uno que otro del directorio nacional que facilitará la imposición.

Las regiones muchas veces eran representadas por personajes, muchos de valor cultural, económico o político, absolutamente ajenos a las entidades que les brindaban los votos.

Hoy el chavismo es peor porque lo hace una sola persona a manu militari.

El conocimiento político de Henrique Capriles de la política era muy escaso.

Él era un joven agradable, muy educado. Lo primero que nos pidió a mi hermano (que me acompañó) y a mí, era que lo lleváramos a ver las salas de cine del circuito Radonski (propiedad de su familia). Lo hicimos. Y en cada sede, habló con los gerentes.

Cuando almorzamos, se conformaba con una hamburguesa, que era su comida preferida y como bebida alcohólica, su preferencia era el ron cacique 500 años.

Le buscamos un chofer y un alojamiento y después no lo vimos en un tiempo, salvo en una oportunidad en un almuerzo en el Club Creole que él pidió simplemente una pechuga de pollo y luego en un aniversario de Copei-Zulia, en un salón cerca de la Plaza de la República.

Inmediatamente descubrí que este joven tenía pensamiento propio y lo corrobore cuando recién electo Chávez en diciembre de 1988, fue a felicitarlo y a conversar con él y se le puso a la orden.

Con otra actitud de Chávez, a mi juicio, Capriles como otros copeyanos de renombre que se entregaron, pudo ser parte del entonces MVR.

Quizá el entorno de Chávez, llenó de resentimiento y odio “clasista”, lo impidió.

También el entorno de Capriles no ofrecía mucha amplitud: Jóvenes sin experiencia, sin conocimiento político, que nunca en su vida hicieron activismo. nunca protestaron en las calles, ni se montaban en busetas para ir al liceo, los llevaba y traía un chofer.

Era obvio que Capriles tenía un plan. Lo ejecutó a la perfección, aunque mediante ensayo-error.

Para ese propósito se anotó en el incipiente Primero Justicia, creación cosmética de Julio Borges y Leopoldo López.

Quedó electo Alcalde en Baruta en las elecciones del 2000 y su hoy rival, Leopoldo López en Chacao.

La evolución

Capriles y Primero Justicia era un partido de izquierda aunque ellos lo niegan y por ello se definían “Progresistas”.

Capriles fue admirador de Lula, un reconocido izquierdista y luego seguidor de Juan Manuel Santos, un economista de tendencia liberal. Capriles iba de extremo a extremo.

En ese interín justiciero conoció a Juan Pablo Guanipa y de inmediato se juraron “amor eterno” político.

Guanipa si había sido formado doctrinal y políticamente y venía de integrar una elite económico-política de jóvenes en Copei denominada ESTILO: Estudio, Trabajo y Logro. Uno de sus líderes era el empresario Juancho Mejías.

Capriles apostó por la caída del gobierno chavista en el 2002 y siguió adelante.

Pagó cárcel por su participación en los hechos del 2002, aunque lo hizo bajo la modalidad de ser detenido en una jefatura civil, durante 4 meses.

Con Juan Pablo Guanipa además los unía un entorno de amigos de muchos años, como Carlos Altimari hijo y Alejandro Silva, ambos actualmente fuera del país, salvo este último que se desempeña como asesor del hoy detenido dirigente de PJ Rafael Ramírez, Alcalde en funciones hasta hace poco. Vive en Colombia y desde allá ejerce su función.

Cuando Juan Pablo Guanipa decidió no juramentarse como Gobernador del Zulia en el 2017, su principal soporte para no aceptar fue Henrique Capriles. Hasta ese nivel era su confianza.

Eso de que no se juramentó por valores morales, dignidad, es puro cuento. Guanipa creyó en Capriles y este con toda intención lo convenció de no ir a juramentarse, pues de llegar a serlo se hubiese transformado en el líder del Zulia y de toda Venezuela. Hubiese sido un marco de referencia superior a él..

Capriles fríamente aprovechó la confianza y ordenó su muerte política, de la que aún no se recupera del todo.

Guanipa en un almuerzo con otros cuatro gobernadores de oposición electos, dijo que iba al baño y no regresó.

Pudiera hoy día Juan Pablo haber tomado conciencia del daño al que lo llevaron y sus actuales críticas al ex candidato presidencial no son más que una venganza oculta.

Luego de la aplastante derrota sufrida por Juan Pablo Guanipa en las primarias de Primero Justicia en el 2023, este empezó a mirar otros horizontes y decidió acercarse a María Corina Machado, con quien no siempre coincidió. María Corina no vió con buenos ojos el interinato de la estafa política llamada Guaidó.

Con varias personas del círculo de MCM Juan Pablo tenía buena amistad como Magali Meda, que era la mano que mece la cuna de la candidata de Vente, aunque la responsable de meterlo en ese grupo fue la hoy también escondida en una embajada (quizá están en la misma) Delsa Solorzano.

Delsa necesitaba ganar importancia ante la nueva líder del país y con Juan Pablo allí, su aliado, su tarea se facilitaba. Lo que no pensó Delsa era que sería desplazada pues la capacidad política de Juan Pablo eran superiores.

Capriles a pesar de haber ganado, en virtud de su comportamiento pasado, venía en caída libre y todavía piensa en cómo detenerla.

Julio Borges, todo un Macchiavello de la política, el mayor captador de utilidades de las relaciones y los cargos, tenía otro propósito y no era impedir la desaparición de Capriles.

Borges fue cercano a Caldera, a Velásquez y también fue de los primeros en intentar acercarse a Hugo Chávez. En una oportunidad lo calificó de “demócrata”.

Su relación con Juan Pablo Guanipa fue desde que lo conoció. Los unían muchos puntos de vista y hasta el uso de la fertilización in vitro de sus hijos.

Capriles nunca pudo competir allí.

Inteligentemente Juan Pablo Guanipa comisionó esa tarea a su hermano Tomás y así los beneficios familiares siempre irán al mismo punto. Muchos no han entendido esta estrategia. Es simple, uno va por la derecha y otro por la izquierda, y al final llegan al mismo punto.

La estupidez de Capriles le impide ver el caballo de troya que tiene a su lado.

Juan Pablo Guanipa también navegó en las aguas del “interino” Guaidó. Creyó en ser el reemplazo y cuando descubrió que eso no era posible regresó a su postura inicial coincidente con Borges.

HOY

Juan Pablo Guanipa tiene un talento innato para ganar adeptos tipo musulmanes del Islam, ciegos, que se vuelven fanáticos religiosos de sus posturas y se muestran obtusos ante cualquier crítica en su contra. Creen en la Yihad política.

Se nutre de talentos que admiran su inteligencia y capacidad, la cual ciertamente posee.

Juan Pablo Guanipa es el genio de la instrumentalización política.

Borges lo sabe y aprovecha su relativismo moral para mantenerlo a su lado, mucho más por su cercanía a MCM.

Sus seguidores, los de Juan Pablo, apuestan que el gobierno de Nicolás no pasa de Noviembre, no se juramenta el 10 de enero y en su defecto al tomar posesión Edmundo González, Juan Pablo Guanipa hará realidad su sueño de ser Vicepresidente, un peldaño menos de donde se ve y que lamentablemente no lo ha podido lograr gracias a Manuel Rosales, a quién ya asegura haber destruido y a su juicio, solo está mal enterrado.

Los Guanipa en general son HASTA EL FINAL con sus enemigos o los que se oponen a sus propósitos.

El “Tequeño” ya no está “crudo”.

Está hecho y es cuestión de tiempo para que él y su familia, bautizados por mi “Los Kennedy” del Zulia, por su obsesión de poder, no por sus méritos, se apoderen de la historia de Venezuela.

Imposible la unidad con Capriles. Ni de apariencia. Eso no tiene vuelta atrás.

Ya los “bots” comprados desde su fortaleza gubernamental en la Alcaldía de Maracaibo empezaron a hacer el trabajo:

Capriles es “El Traidor”.

Lo mismo hizo con Rosales. Con Ramos Allup. “Otros ya están muertos y no lo saben” me dice uno de sus amigos que ya se ve “Ministro o Embajador”.

Se olvidan que los Guanipa fueron gobierno con Arias Cárdenas y que Juan Pablo rogó y fue diputado suplente en las listas de un partido de Arias.

La traición debe verse de manera más amplia.

Amanecerá y veremos.

Ramos Allup se dobla para no partirse. Juan Pablo Guanipa es todo terreno.

OTRAS PELEAS DE HERMANOS y de Padres.

Evo Morales vs Luis Arce, Lula vs Nicolás, por ejemplo.

De héroe a Villano terminará el expresidente. Será condenado por intento de homicidio y mire usted las vueltas que da el destino, en la cárcel se encontrará a otra ex presidente, también víctima de Luis Arce.

En el 2000, fueron “Chávez vs Arias”. “Ramos Allup vs Bernabé”. “Rómulo contra Prieto”.

También las hemos visto de Padres contra hijos: “Caldera contra Eduardo Fernández y Oswaldo Álvarez”. “Ramos Allup contra Pérez”. “Rosales contra Pablo Pérez”.

Sobran los ejemplos históricos, hasta del nivel internacional.

Stalin acabó con el politburó original que era de 6. A Trotsky lo desterró y después ordenó su ejecución en México en 1940. A Lenin lo envenenó por vía de otras manos.

Es una lucha por el poder, disfrazada de debate ideológico.

Mi amigo Antonio Ledezma hoy niega su pasado y su defensa del socialismo, graficado con su participación en la Internacional Socialista y ahora desde España se define como Liberal, porque ve más cercana la posibilidad.

Es la lucha por el poder. Por el trono. No importa “el color del gato, sino que cace ratones”.

Fidel Castro tuvo que conspirar contra el Che Guevara y venderlo porque si no hoy la historia sería otra.

Bolívar entregó a Miranda, ordenó en 1817 fusilar al General Piar. Su autoridad como jefe máximo no era negociable. Julio Cesar fue apuñalado por él que consideraba su hijo. Judas vendió a Jesús.

Expectativa

La pelea de hermanos que está en primer lugar en las carteleras políticas, es la de Maduro vs Diosdado.

Es un enfrentamiento tras bastidores, de sombras, propio de una guerra fría donde hay actores en papeles por cada bando.

Realmente nunca han sido hermanos, aunque la historia y la necesidad los ha unido.

Hay mucha ansiedad por ver el capítulo final de esta temporada de la serie:

¿Quién saldrá primero, Maduro o Diosdado?

Quizá salgan ambos y al mismo tiempo.

Chávez nunca quiso entregarle la espada de Bolívar a Nicolás.

En los regímenes comunistas es así:

Los cubanos acabaron con Chávez y muchos lo saben.

José Vicente Rangel está detrás de la muerte de Danilo Anderson.

Uno de los “comacates” murió en el exterior en un extraño accidente y de ese grupo vivió Chávez y sobrevive Arias muy doblegado, Jesús Urdaneta y Yoel Acosta Chirinos, estos dos últimos desaparecidos en acción política o decepcionados.

El primer hermano de Nicolás ya cayó: Tareck El Aissami y con él algunos primos. El más reciente es Tellechea.

En el pasado cayó nada más y nada menos que el salvador de Chávez: Baduel. Así que nada nos puede extrañar o sorprender.

¿Dónde están los hermanos de Chávez? ¿Qué papel han jugado? ¿Desaparecieron? ¿Están en bajo perfil? ¿Por qué?

Es propio de la revolución que, como Saturno devora a sus hijos.

Los Rodríguez sufren momentos de tensión y hay un fuerte olor a muerto en la casa de Delcy. Una pestilencia. Cayó su novio o su pareja habitual.

Ella siempre le pidió a Dios que le dijera no cuando, sino donde iba a morir y señalan que un brujo le reveló la verdad. Por eso no ha pisado el suelo venezolano en mucho tiempo y ya no tiene donde ir.

La guillotina la maneja Vladimir Padrino y ya ha cortado varias cabezas de sus hermanos de armas.

A Madeleine y otros periodistas del entorno madurista les recuerdo lo que le pasó a Walter Martínez y si vamos más atrás, hay otros como Andrés Izarra, Juan Barreto, Napoleón Bravo, y pare usted de contar. Mario Silva está mal sepultado, nada más.

CAE UNO CAEN TODOS

Delcy. Escapando de su destino…..

Por alguna razón su comunicación con los cubanos pasa por un bajón.

Pensando que Lula y Cuba no congenian, decidió atacar a Lula hace unas semanas. Lo de hoy es otra actuación en su desespero de lograr el apoyo cubano.

Noten que Cuba y Bolivia sí entraron en los Brics. Por lo tanto, Lula juega a cuadrar su geopolítica con esos países.

Ella estuvo en la India, en la preparación del camino a Pedro Sánchez. Invirtió mucho dinero para que lo recibieran como a un Rey.

El propósito de la “chilindrina” es tenerlo contento y así mantenerse protegida del escándalo del oro.

Su periplo se da mientras negocia. Ella espera llegar a un acuerdo antes de regresar.

Su caída comenzó cuando se destapó que llevaba oro, cuando estaba en el aeropuerto de Barajas.

Algo que estuvo en secreto, defendido a capa y espada durante todos estos años.

El G2 cubano tiene documentados todas esas actuaciones ilegales.

Ellos solo se encargan de liberar las pruebas cuando lo consideran necesario…

Después de las elecciones en Estados Unidos veremos que se puede hacer con Cuba.

El “carón” de Jorge Rodríguez, refleja la sensación de inestabilidad en que se encuentra.

Maduro no olvida que lo engaño y que no tenía controlado nada.

TAREK ratificado

Tarek William Saab estaba muerto y como Lázaro revivió. La postura de Lula contra Maduro y su veto al ingreso de Venezuela a los Brics, logró el milagro y renació como el ave fénix de sus cenizas.

Lo que empezó como una reclamación al referido por sus señalamientos en contra del presidente de Brasil, terminó como una felicitación.

Creo que la designación de Tarek refleja una pugna secreta entre Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.

Diosdado Cabello necesitaba un fiscal general afín para asegurar la cuadratura del círculo.

Y por otra parte, Jorge y Delcy necesitan protegerse de un final al estilo de Tareck El Aissami. Que por cierto, hace unos dos fines de semana estaba en Galipán.

NICOLAS LIBERA A LOS PRESOS POLÍTICOS

Nos cuesta entender la actitud de Nicolás. Pareciera no querer alargar su posibilidad de vida.

El mundo entero clama por la libertad de los presos políticos y de los cientos de jóvenes, minusválidos, influencers y periodistas presos.

Muchas madres me han llamado y se sienten muy decepcionadas del liderazgo opositor. Su rabia por lógica es superior hacía quien los mantiene en cautiverio como es Nicolás Maduro.

Es del conocimiento público que no ganó y con esa inmensa cantidad de personas detenidas de manera ilegal, se le suma su crueldad, sus actos inhumanos, comparables con las peores dictaduras de la historia moderna.

Escoja señor Nicolás: Usted puede salir como tirano, lo cual no es bueno pero es peor que salga como asesino.

Usted decide.

RECLAMO POPULAR

Lo cierto y lo verdadero es que hay una inconformidad por la mayoría del pueblo venezolano en contra de sus líderes.

Se ha demostrado que muchos de los apoyos y de los logros fueron más producto de los “bots” y del uso indiscriminado de las redes, que la realidad.

Se le pide a la gente que presione, que salga y ellos se esconden. No arriesgan. La justificación es que no pueden caer presos y entonces uno se pregunta ¿el pobre, la clase media, el venezolano común si puede ir preso? ¿perder la vida para que luego los que están escondidos salgan como los héroes o heroínas o regresen del exterior?.

Yo no tengo vocación de líder ni busco ser alcalde, gobernador o presidente pero la presión no se logra “online” ni en banquetes y fiestas en el exterior.

El tiempo pasa y la gente pregunta ¿Qué van a hacer?

Algunos influencer y youtubers todos los días mienten anunciando realidades que después no existen ni en posibilidad.

No ir a las elecciones regionales ¿Para hacer qué? Eso lo hicimos en el 2005, 2018 y ¿Qué se logró?

Renunciar a los espacios, en lugar de seguir en la lucha. Quizá nos los arrebaten pero ¿los vamos a regalar?

¿Es lícito mantener la esperanza de esa manera?

Que Maduro cae este mes, que será detenido, que la CPI emitirá orden de captura (lo cual no es suficiente) y que la interpol actuará, que los militares están “alzados”, que Edmundo regresará el 10 de enero…Ojalá tengan razón.

Se me acabó el papel…

