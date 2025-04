(11 de abril del 2025. El Venezolano).- EL BARCELONA es una máquina de hacer goles y los jugadores de la cantera han respondido en grande al llamado del técnico Hansi Flick. Un plantel sin muchas estrellas deslumbrantes, pero que en la cancha hacen sentir su poderío. Mientras que el Real Madrid ha bajado el ritmo, lo cual tiene en la cuerda floja al estratega Carlo Ancelotti. El segundo gol que marca Declan Rice con el Arsenal, candidato a uno de los mejores del 2.025…César Farías de nuevo es noticia en el futbol de Colombia. El cumanés tiene como puntero al Junior de Barranquilla, producto de trabajo y disciplina…

La Sub-17 de nuevo al Mundial. Grandes alegrías que nos brindaron estos promisorios chamitos. El entrenador Oswaldo Vizcarrondo logró el objetivo, Menos mal que no se gastó ese dineral en traer estrategas del exterior. Ante Colombia anduvieron desconcertados y los cafeteros terminaron goleando con una enorme superioridad en cuanto a despliegue físico y contundencia…Juan Manuel Mouro brilla como técnico de la Sub-19 de Carabobo. Quien no recuerda sus espectaculares actuaciones como artillero del Marítimo y Caracas. Excelente fichaje por parte del profesor Alfarabi “Pin” Romero, quien cumple funciones como asesor en la alta gerencia del granate. Romero demostró ser un entrenador de nivel y exitoso ejecutivo con el Zamora de Barinas…Fuertes críticas recibe Edgar Pérez Greco por sus planteamientos con la tropa del Deportivo Táchira en la Copa Libertadores. Los aurinegros ya llevan par de derrotas en el prestigioso evento. Por cierto que Laureano Jaimes ha sido uno de los mejores jugadores en la historia del escuadrón andino, quien no recuerda sus magistrales presentaciones con la camiseta aurinegra, como uno de los líderes del mediocampo, derrochando clase y categoría. Tiene una escuela en San Cristóbal y le encanta su labor de enseñar a los niños y jóvenes a desarrollarse en esta bonita disciplina…

MENTALIZADO para triunfar con los Yanquis el serpentinero Yoandris Gómez, quien a sus 25 años muestra lo mejor de su repertorio con la tropa de los mulos, en funciones de relevista. Este promisorio lanzador es nativo de Nirgua estado Yaracuy…El estelar Greg Maddux enfrentó a 20.421 bateadores durante su exitosa carrera y solo 310 vieron una cuenta de 3-0….MUY PAREJA la Conferencia Oeste de la NBA. Cabe destacar que Shai Gildeous de Oklahoma se afianza como el máximo anotador. El base se convierte en el primer canadiense con al menos cincuenta puntos en cuatro encuentros durante la presente campaña. Un conductor de enorme potencial….El timonel Néstor “Che” García rebasó las 250 victorias en la liga venezolana para convertirse en el argentino más triunfador de nuestro básquet…Ha sido importante la llegada de Carlos Páez con los Brillantes, que han venido remontando. El jugador se perfila como ganador al premio de mejor novato y aspira continuar ayudando a la escuadra zuliana….Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

