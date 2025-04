(11 de abril del 2025. El Venezolano).- MISTERIO. Aunque formalmente Tareck El Aissami renuncia a su cargo como ministro de Petróleo el 20 de marzo de 2023, su estrepitosa caída comenzó unos días antes cuando inició la cacería contra los integrantes de su entorno político y de negocios. Ya han pasado más de dos años de aquel episodio y todo sigue siendo un misterio en torno al “turco”. Nadie sabe a ciencia cierta donde estuvo y donde se encuentra detenido en este momento, Durante todo este tiempo se han tejido cualquier cantidad de especulaciones. Se ha dicho de todo, pero nada se ha confirmado. ¿Por qué es importante el tema en la actualidad? Aunque usted no lo crea, Tareck sigue siendo un misterio sin resolver para Maduro y sus secuaces. ¿Cómo que un misterio? Pues resulta que lo normal al mencionar el misterio que lo rodea, es que nadie sabe su paradero y si el juicio en su contra avanzó por lo menos un milímetro. Eso es lo que podemos imaginar de inmediato, pero resulta que El Aissami también es un misterio sin resolver totalmente para el régimen. Está claro que lo mantienen retenido, pero lo que verdaderamente le importa a la cofradía civil y militar es conocer dónde está la mayor parte del dinero que este señor desvió de las operaciones “oscuras” de venta de petróleo venezolano. Aunque usted no lo crea, disculpen que repita la frase, el régimen no ha podido recuperar la mayor parte de los más de 20 mil millones de dólares que este señor se birló, aunque fuentes extraoficiales hablan de que se trata de más de 40 mil millones de lechugas que se extraviaron. ¿Cómo es posible que no hayan podido recuperar el dinero? La respuesta es sencilla, pues nadie puede recuperar algo que no sabe dónde está y ahí radica el principal problema, porque este señor y su equipo escondieron tan bien el dinero, que ha sido imposible que la cúpula gobernante pueda saber dónde lo tienen. Tengo información de que TEA ha intercambiado una parte de la información que posee, con el fin de garantizar protección para su familia. En esto ha contado con la mediación de Irán cuyo gobierno lo ha protegido, porque era un valioso activo en Venezuela. Sin embargo, “el turco” se ha reservado los detalles más críticos como seguro de vida y entre ellos está la información sobre el dinero. La realidad es que el grueso de la plata está muy escondida y aun el oficialismo sigue complicado con el misterio. Quizás uno de los que podía saber esta información se les murió detenido y es el hacker, Juan Almeida Morgado, alias N33, quien falleció poco tiempo después de haber sido detenido, es de suponer, que a causa de las torturas a las que fue sometido.

MAQUETA. Hasta el cierre de esta columna, no había humo blanco en la oposición “participacionista” del Zulia en cuanto a las candidaturas a la Asamblea Nacional y el Consejo Legislativo. ¿Por qué no hay acuerdo? Porque para variar, Manuel Rosales busca quedarse con el lomito [que para este proceso no abunda] y dejar el pellejo al resto de las organizaciones. MR no cambia. Ni los problemas que tiene para lograr su reelección y mucho menos la necesidad de construir una amplia coalición electoral, que levante el interés de los zulianos por votar, lo hacen modificar su acostumbrado empeño de quedarse con todo alegando que él es el gran elector, cuando eso ha cambiado producto de sus alianzas con el régimen. Por ahí dicen que “loro viejo no aprende a hablar” y esto funciona perfectamente con Manuel, quien sigue creyendo que es el “Emperador del Zulia” y que el resto de los dirigentes políticos son lacayos a su servicio. Inclusive, un testigo de excepción de las conversaciones dibujó claramente lo que ocurre con MR: “Estamos ante un acto claro y evidente de ‘extorsión política’ porque pretende sacar ventaja de que la única tarjeta habilitada es la de Un Nuevo Tiempo”. ¿Qué busca Rosales con esta “extorsión política”? Pues quedarse con todo. Veamos algunos detalles. Las conversaciones entre Rosales y el ala participacionista de Primero Justicia, liderada por Tomás Guanipa y Henrique Capriles, han sido muy duras. Propuestas van y vienen, pero hasta el miércoles 09/04 en horas de la noche no estaban cerca de un acuerdo. ¿Qué pide PJ? Pues antes de entrar en estos detalles, es oportuno que usted sepa que para la Asamblea Nacional el Zulia elige 25 diputados, 15 de los cuales son nominales [12 circunscripciones] y 10 serán electos por lista. Maracaibo elige 5 parlamentarios, San Francisco dos y la Costa Oriental 4 diputados. La PJ participacionista está solicitando para la AN tener 1 principal por circuito en Maracaibo, otro por San Francisco y el mismo rol en la circunscripción #11 [municipios Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez y Baralt]; mientras que aspira 2 principales en la lista [entre los puestos 1-5] y entre los nombres propuestos está el ex gobernador del estado, Pablo Pérez, quien de inmediato fue vetado por Manuel. Para el CLEZ, PJ pide 1 principal nominal por Maracaibo, uno por lista [puestos1-3], un suplente en San Francisco y otros con el mismo rol en la lista. ¿Qué les propone Rosales? La propuesta de MR es para la AN un principal nominal en Maracaibo y la circunscripción #11, un suplente en la circunscripción de la Guajira y nada en la lista. Mientras que para el CLEZ solo entrega un suplente nominal en la COL y un principal en la lista [puestos del 1-5]. ¿Entienden las dimensiones de la “extorsión política” de Manuel Rosales?

TRAMPA. Para quienes pensábamos que el “interinato” estaba muerto, les cuento que estábamos totalmente equivocados. Aclaro que no me refiero los cientos de miles de dólares que recibieron de la USAID, hasta que Donald Trump le puso fin la guachafa esa. No, me refiero a que lograron apoderarse de la Oficina Presidencial de Venezuela en Washington que, en teoría, debería ser la representación del presidente electo, Edmundo González Urrutia, ante el gobierno de Estados Unidos a los efectos de la necesaria coordinación en los esfuerzos que buscan liberar a Venezuela. La fulana oficina está dirigida oficialmente por David Smolansky como títere también oficial de Leopoldo López, Carlos Vecchio y otros “bichos de uña” que hicieron desastres durante el fallido gobierno interino de Juan Guaidó. En pocas palabras se apropiaron de la oficina, porque han desplazado a otros representantes de las fuerzas democráticas como, por ejemplo, Carlos Blanco. Ellos son los dueños y señores de la citada representación. Usted podría alegar que mientras eso sea en beneficio del país, no debería haber problema. Pero en realidad si hay un problema y es que en algo deben andar para obtener prebendas económicas, porque de lo que si estoy plenamente convencido es que por vocación democrática no lo están haciendo. A estos tipos les encanta el dinero y no tienen trabajo definido. La vida de lujos que llevan en EEUU y España no se financia con “vocación democrática”. Así que en algunos guisos deben andar y cuando eso se destape, se armará un nuevo escándalo al estilo de los tantos que ocurrieron en el interinato. ¿De dónde están recibiendo dinero? Puede ser de Citgo, PDVSA holding y tampoco descartemos que estén manejando contribuciones privadas. ¿Cómo se montaron en esa olla de guisos? Me dicen que tienen encandilado y engañado a Edmundo con el supuesto aporte que ellos pueden generar en Estados Unidos. En conclusión, “las viudas del interinato” siguen haciendo de las suyas.

ERROR. No tengo dudas en afirmar que el comunicado que publicó un sector de Primero Justicia contra el alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero, es un grave error. Una cosa es que estén en desacuerdo con su posición de participar en las elecciones del 25 de mayo, pero otra es salir a cuestionar abierta y arteramente no solo su trabajo, sino hasta sus nexos con la tolda justiciera. Cuando leí el comunicado, sentí pena ajena. Del mismo rescato algunas afirmaciones que son sencillamente infelices: “Aclaramos esto ya que la designación de Adrián Romero atendió el criterio circunstancial de ser el único Director General que no fue perseguido y amenazado por el régimen; cabe destacar también, que él nunca fungió en nuestro partido como dirigente o líder. Podríamos definirlo como simpatizante o colaborador de nuestro partido”. Asimismo señalan: “Actúa con el mismo sectarismo, autoritarismo y mecanismo de persecución que el régimen, amedrentando y hostigando a funcionarios en razón de discrepancias políticas en el contexto que vive el país”. No conformes con la andanada de descalificaciones, añaden: “Podríamos nombrar más razones de nuestros desacuerdos, tales como actos viciados y deshonestos dentro de la administración pública que haremos público en el tiempo preciso”. Admito que cuando lo recibí y revisé pensé de inmediato que era obra de Avilio Troconis, pero luego me aclararon que al parecer la autora intelectual y material es supuestamente Elimar Díaz. Lo más curioso del caso es que nadie firma la misiva.

¿QUÉ SIGUE? Luego de que Donald Trump anuló las licencias de la OFAC a todas las empresas petroleras, incluidas las de servicios, para que no puedan operar en Venezuela o comprar nuestro petróleo; además del arancel complementarioo del 25% que golpea duramente al mecanismo de comercialización que ayudó al régimen a evadir las sanciones; naturalmemte surge la pregunta: ¿Qué sigue en la política de máxima presión de Donald Trump? Lo que paso a plantear es un simple ejercicio de proyección y no un comentario basado en información certera y veraz. Aunque el presidente de Estados Unidos está entretenido en su guerra comercial con el mundo, tengo la seguridad de que hay un equipo dedicado a planear las próximas acciones y creo que el ala dura de los republicanos contra Maduro y que lidera Marco Rubio está al frente de esta tarea. Tengo la convicción de que si fuera solo por el interés de Trump, no hubiera hecho nada en contra del régimen pero ha sido presionado sutilmente para actuar contra los secuestradores de Venezuela. Entremos a las posibles respuestas a la pregunta de qué sigue en esta la lucha. La idea es general es que deben imponer nuevas sanciones al país, pero también es cierto que el chavismo aprendió a sobrevivir con este tipo de sanciones. De ahí la necesidad de innovar para golpear a los líderes de la cofradía civil y militar donde más les duele: la riqueza que han acumulado gracias al saqueo del país. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Mucho, porque es muy conocido que más allá de su discurso retórico contra el imperialismo, a los chavistas les encanta no solo vivir en Estados Unidos y/o Europa, sino invertir su riqueza en este país gracias a la compleja red de testaferros que les sirven a sus intereses. Literalmente EEUU está infectada por estos bichos y tengo la plena seguridad de que la mayoría están identificados, saben qué hacen y dónde los pueden localizar. No hablo de los pequeños testaferros o chavistas que hicieron algunos negocitos, se metieron algunos cientos de miles y quizás millones quienes emigraron buscando el sueño americano. Me refiero a los peces más gordos que tienen empresas con fachada legal y hasta pagan impuestos. Esto sin mencionar los familiares de altos jerarcas civiles y militares que viven allá y hasta se sienten seguros. Para quienes creen que los gringos no conocen a estos peces gordos, recordemos la historia de Alejandro “el Tuerto” Andrade quien vivía libremente y a todo trapo y cuando las autoridades necesitaron de él, sencillamente lo detuvieron, le quitaron todo, lo condenaron y al final tuvo que colaborar con la justicia norteamericana. Esto le puede ocurrir a todo aquel que maneja dinero sucio del chavismo. Pero no solo es que el gobierno de Donald Trump puede actuar contra quienes operan en su territorio, sino que además puede usar el largo brazo de la justicia para exigir al gobierno de Panamá su colaboración, con el objetivo de desmantelar las operaciones oscuras que se ejecutan desde este país, las cuales recordemos son dirigidas por Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera combatiente. Tengo la percepción de la mayor parte de las próximas acciones apuntarán a las riquezas de quienes han secuestrado el país. El objetivo es golpear dónde más les duele: dinero, propiedades, negocios y familiares. Esperemos las próximas jugadas desde la Casa Blanca. Recuerden que esta es una hipótesis.

DISTRACCIÓN. Mientras la oposición continúa distraida con el tema electoral, entre quienes impulsan el voto y los que se declaran abstencionistas, el régimen sigue cocinando a fuego alto la reforma constitucional. Tal como era previsible, la convocatoria de las elecciones del 25 de mayo tenía entre sus fines, funcionar como un mecanismo de distracción, a fin de que el país político desviara la atención de la reforma constitucional que es un monstruo que está siendo creado a puertas cerradas. Casi nadie, por no ser radical y decir que nadie, está pendiente de este cambio en la Constitución que busca terminar de legitimar la ocupación forzosa del país por parte de Maduro y sus secuaces. ¿Qué se sabe de esta reforma? Nada y eso es preocupante.

ENCUESTA. Recibo el informe público de la última encuesta CATI de Meganalisis correspondiente a marzo 2025. La ficha técnica explica que fueron entrevistadas 1.134 personas a nivel nacional, con un nivel de confianza del 95%. Comencemos con las preguntas no políticas. Al consultar si esta de acuerdo con que los venezolanos presuntamente criminales sean deportados a cárceles en El Salvador en vez de enviarlos a Venezuela, un 74.9% dijo que si y al preguntar por las razones de esta posición la opción “en Venezuela quedarían libres para seguir delinquiendo” fue la más mencionada con el 52.90%. Mientras que en relación con el mismo tema, el 85.3% dijo no estar de acuerdo con deportar a cárceles salvadoreñas a aquellos venezolanos sin historial criminal. Cuando consultaron sobre si a Maduro y al chavismo les importa el bienestar de los venezolanos, el 80.3% dijo que no. Al testear sobre el interés en salir de Venezuela, el 44.6% dijo que estaba planeando emigrar y el 38.1% afirmó que se queda en el país. Ahora revisemos las preguntas dirigidas al ámbito político. Cuando consultan sobre los políticos en los cuales confía y desconfía, María Corina Machado destaca con un 73.9% de confianza, seguida de Edmundo González con el 52.9%. Cuando revisamos el otro extremo de la pregunta entre los opositores, Henrique Capriles [77.9%] y Manuel Rosales [74.8%] son los que mayor desconfianza generan. Una interrogante interesante es cuando indagan sobre si el 28 de julio y su resultado ya son parte del pasado y el país debe pasar la página, el 84.5% dijo que no. Al medir la intención de participar en las elecciones del 25 de mayo, el 83.7% dijo que no votaría, mientras solo el 10.8% afirmó que si iría a votar. En relación con el mismo tema, preguntan como calificarían a los políticos que decidan participar en los comicios del 25% y el 81.8% los señaló como “políticos que le sirven conscientemente a Maduro y el chavismo”. Asimismo, preguntan si Maduro y su régimen van a resistir la política de máxima presión de Donald Trump, el 51.6% estima que no y el 37.3% afirma que sí. Como punto final del estudio indagan sobre el ganador de las elecciones del 28 de julio y el 90.5% dijo que fue Edmundo González Urrutia. Les dejo el informe público para que puedan revisarlo con detalle.

ZULIA. Recibo una carta que el amigo Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático (PCD) y editor del diario Versión Final, envió solo a un grupo de amigos. ¿Qué dice la carta? Pues habla de la necesidad de impulsar nuevos liderazgos en el Zulia, con el fin de desmontar el secuestro político que Manuel Rosales pretende perpetuar en el estado. Como no estoy autorizado a publicar la carta completa, rescato algunas frases: “El peor candidato que actualmente tiene la oposición es Manuel Rosales Guerrero. Esto no es una opinión emocional ni personal, es matemática pura. En el mejor de los escenarios, la abstención superará el 60 %. El PSUV mantiene una base movilizada de aproximadamente el 20 % del electorado. El resto, en teoría, le correspondería al candidato que represente a la oposición. Sin embargo, al ser Rosales ese candidato, enfrenta un nivel de rechazo altísimo. Rosales ha logrado posicionar una matriz mediática según la cual es el único capaz de garantizar una victoria. Esto, además de ser una soberbia mayúscula, es un insulto a la inteligencia de los zulianos. Hay líderes que ni siquiera están siendo considerados por esa sociedad civil que sí piensan en defender su voto pese al CNE, pese al robo del 28 de julio y pese a Rosales, que son lo mismo al fin y al cabo. ¿Por qué se hacen a un lado? ¿Se ven atropellados por los laboratorios de Rosales? El caso del Zulia es paradigmático. Su actual gobernador no responde al perfil que exige la ciudadanía. Su votación se limitará a su entorno partidista (Un Nuevo Tiempo) y a algunos cuadros inflados con estrategias de marketing político. Difícilmente supere el 12 % de los votos. ¿Acaso el Zulia no tiene líderes en educación, en el sector gremial, en las universidades, en la empresa privada o empresarios motivados y ganados para prestar su nombre a una agenda pública? Ese talento humano existe, y es irresponsable si quiera pensar que solo Rosales puede garantizar que el Zulia esté en manos de la oposición”. Creo que este es un tema que debe abrirse a la discusión pública, a fin de que los ciudadanos se sumen a la política y emerjan nuevos liderazgos que tengan la capacidad y la honestidad para conducir el estado. Tenemos que trabajar para recuperar al Zulia, pero con nuevos líderes y no con los mismos que se creen los amos de los zulianos.

VOLUNTARIADO. Luego de anunciada la constitución del Voluntariado “Unidos por el Zulia” que tiene como coordinador al empresario Ezio Angelini, comenzaron a circular versiones de lo que se esconde detrás de esta iniciativa. Lo primero que quiero aclarar es que este tipo de movimientos no tienen nada de malo y mucho de bueno, porque sencillamente buscan la incorporación de la sociedad civil no partidista, con el fin de darle protagonismo y que se sume a las actividades de promoción de la participación popular. Sin embargo, muchos de los voluntariados funcionan para esconder otras motivaciones y este es el caso de “Unidos por el Zulia”. La presencia de Angelini es una jugada de Manuel Rosales, porque este ha sido uno de los contratistas más favorecidos en su gestión, hasta el punto que es quien tiene la obra de la polémica “Zona 11” que tanto dinero ha recibido. En los corrillos políticos zulianos ya se habla de que Angelini usará este voluntariado con el fin de pedir aportes de otros empresarios para la campaña de Rosales y este es un tema que no es atípico, pero que ya está en la mira del chavismo. Inclusive, horas después de la instalación del movimiento desde el chavismo pusieron a rodar un mensaje en el cual no solo mencionan a Ezio Angelini, sino que acusan a mi ex amigo Alexander Montilla de ser el promotor y protagonista del tremendo negocio que está detrás de la “zona 11”. Creo que este voluntariado se mantendrá en el ojo del huracán.

¿BUEN CANDIDATO? Todavía dentro de las filas del PSUV se debate si la designación de Luis Caldera, como candidato a la Gobernación del Zulia, fue la decisión correcta. Tal como lo comentamos la semana pasada, el perfil del alcalde de Mara no se ajusta al de alguien que aspira con seriedad gobernar el estado. Tiene cero carisma, está enfrentado [como es normal en este partido] a otras corrientes que le advesan, además que su gestión en este municipio de la subregión Guajira ha sido más que pésima. Quizás solo es rescatable que es respetado dentro del partido rojo. Incluso su nombramiento podría tomarse como una burla, ya que él no fue el precandidato que más postulaciones recibió porque en ese simulacro el ganador fue Francisco Arias Cárdenas. Lo que si hay que reconocer es que Caldera comenzó su nueva etapa como candidato haciendo, creo que obligado, lo que debía hacer y es llamar a todos los dirigentes que tienen mucho que aportar a su candidatura. Sé de varios nombres que estaban en su lista de enemigos, pero a quienes llamó para invitarlos a sumarse al esfuerzo político. ¿Logrará unificar al PSUV en torno a su figura? Posiblemente sí, pero no lo hará por sus virtudes sino por la amenaza que representa Diosdado Cabello, quien podría asumir la jefatura de campaña en el estado, aunque eso lo creo poco viable en realidad. Hay quienes harán la simulación de estar trabajando en la campaña, pero en el fondo se quedarán de brazos cruzados porque no quieren a un Luis Caldera en el Palacio de Los Cóndores e incluso varios van a preferir que Manuel Rosales siga siendo el gobernador. Y si hablamos del aporte que Luis Caldera le puede dar al Zulia, el análisis es peor. No tiene capacidad, ni mucho menos méritos para gobernar a este estado tan importante. Lo ponen porque será el títere que será manejado por la “cofradía de los 5”, pero sobre todo será tutelado por Diosdado Cabello quien lo ve como un mal necesario en su estrategia de adueñarse del Zulia. ¿Cómo calificar el inicio de la campaña de Caldera? Ni bien, ni mal; porque sencillamente no genera expectativas y mucho menos emociones.

CONTROL. Me informan que todos los días llega a las 12 del mediodía una camioneta de Corpoelec a la Gobernación del Zulia. ¿Para atender alguna emergencia? No, para verificar que la gestión de Manuel Rosales si está cumpliendo con la reducción de la jornada laboral por la supuesta emergencia climática. Luego de las 12 todo el personal debe estar fuera de las oficinas. Los funcionarios de Corpoelec tienen la orden de revisar que todas las luces, aires acondicionados y equipos estén apagados.

REGRESO. Luego de más de dos semanas fuera de su cargo, apenas este miércoles 9 de abril fue que el secretario de gobierno del Zulia, Juan Barboza Rubio, alias “Tarjeta de Crédito”, retornó a Maracaibo para, supuestamente, asumir sus funciones. ¿En qué andaba? Al parecer estaba en gestiones de su visa americana en Bogotá. ¿Se preparan para un post 25M? Parece que sí.

CEDULACIÓN. Me informan que el régimen reinició las labores de cedulación masiva de colombianos, con el fin de que estas personas voten en las elecciones del 25 de mayo. En varias oficinas del SAIME en el Zulia, los ciudadanos han visto largas filas de extranjeros con acento colombiano que son llevados en autobuses y de manera exprés los cedulan, para luego integrarlos al Registro Electoral y de esta forma quedan listos para cumplir con el compromiso para el cuál les están pagando. El chavismo y su viejo truco de siempre.

COMPROMISO. La candidatura de Ely Ramón Atencio a la Gobernación del Zulia por la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez es un simple saludo a la bandera. El actual alcalde de Rosario de Perijá no tiene nada que buscar, pero si mucho que cumplir con el régimen. La orden desde el chavismo fue lanzar un candidato para dividir la votación de la oposición en el Zulia. ¡Cumpliendo con sus roles de alacranes! Por cierto, hace algunos años en un momento pensé que Ely Ramón tenía futuro como político, pero ya veo que estaba totalmente equivocado.