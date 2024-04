(02 de abril del 2024. El Venezolano).- EN LINEAS GENERALES, dos juegos importantes para la Vinotinto en territorio norteamericano contra Italia y Guatemala, rumbo a la Copa América y a la continuación de las Eliminatorias Suramericanas. Duelos que sirvieron para probar, instrumentar, orientar y saber a que nivel pueden estar los sistemas. El objetivo principal es lograr la clasificación al próximo Mundial…Angostura es el conjunto sorpresa de la Liga Futve, inspirados por el cancerbero yaracuyano Moisés Galo. El artillero colombiano Anthony “Pipa” Velasco aparece por todos lados y anda en gran momento con los orientales, tras sus grandes actuaciones con el Ureña.

Por: Avelino Avancín

La fanaticada de Ciudad Bolívar respalda al máximo a estos caudillos, quienes han triturado a rivales de envergadura como Caracas Táchira y Puerto Cabello…Ender Echenique sigue demostrando que es uno de los delanteros más rápidos del campeonato. El desequilibrante artillero espera que los rojos del Ávila repunten en la tabla de posiciones….Rafael Arace es bujía importante con el Deportivo La Guaira. El volante ya colecciona seis anotaciones con los naranjas que aspiran ubicarse entre los punteros del certamen…El arbitraje tiene que mejorar, ya se observan las críticas a granel, tras anular penales a Estudiantes y Zamora respectivamente. Una injusticia como perjudicaron a la furia llanera….EL POLIFUNCIONAL Luis Arráez quiere ser monarca de la Serie Mundial con los Marlins. El yaracuyano esta totalmente sano para afrontar los retos. “Contamos con un súper equipo y siempre a darlo todo juego tras juego”, apuntó….Martin Pérez ha venido tomado gran confianza con la curva.

El serpentinero de los Piratas tuvo impresionante efectividad de 0.60 durante la pretemporada y anda muy bien físicamente. “Quiero triunfar en este oficio que tanto me apasiona”, me dijo el zurdo llanero…TROTAMUNDOS conformara un plantel compacto, de acuerdo a lo expresado por el entrenador Hermis Peñaloza. “Buscaremos ser campeones nuevamente, con una base solida de criollos y refuerzos extranjeros de calidad, para alegría de nuestra exigente fanaticada”, indicó el técnico trujillano. Los fanáticos del expreso azul se muestran muy felices tras la vuelta del experimentado base armador David Cubillán, un basquetero de calidad comprobada, quien siempre ha rendido con los valencianos…Súper orgulloso de ser asistente de Carl Herrera, el humilde estratega barquisimetano Diego Vásquez dice que Spartans está para grandes cosas. Los caraqueños han fortalecido su plantilla para competir al más alto nivel…CARLOS LAVADO ha sido uno de los mejores deportistas latinoamericanos de la historia. Quien no recuerda el par de títulos del caraqueño en el Mundial de motociclismo con su Yamaha en la categoría de los 250 CC. El próximo 25 de mayo cumple 67 años esta gran gloria deportiva, quien en total compitió en 125 carreras, logrando 19 triunfos y subir al podio en 42 ocasiones. Que viva por siempre Carlos, gran ejemplo de juventudes…Se terminó el espacio…Mis respetos para el país.