(02 de abril del 2024. El Venezolano).- La vicepresidenta Kamala Harris ha expresado su profunda preocupación y desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Florida sobre la prohibición del aborto en el estado. Esta medida, que probablemente resultará en la entrada en vigor de una prohibición casi total, afectará no solo a las mujeres de Florida, sino también a millones en todo el sureste del país.

En su declaración, la vicepresidenta Harris ha destacado las graves implicaciones que esta decisión tendrá para las mujeres en términos de acceso a la atención médica segura y legal. “Esta decisión significa que millones de mujeres en Florida y en todo el sureste probablemente vivirán en una situación aún más cruel en la que tendrán que elegir entre poner sus vidas en riesgo o viajar cientos o miles de millas para recibir atención médica”, expresó Harris.

Uno de los puntos más alarmantes es el impacto que tendrá en la atención médica para las mujeres que han sido víctimas de violación o incesto. Harris señaló que, con esta prohibición, existe el riesgo de que se les niegue el acceso a la atención médica que necesitan en momentos de vulnerabilidad extrema.

La vicepresidenta no dudó en responsabilizar al ex presidente Donald Trump por la creación de esta crisis de salud reproductiva y criticó su falta de acción para detenerla. “Donald Trump creó esta crisis de salud y no tiene planes de detenerla ahora”, afirmó Harris. Además, destacó que Trump ha demostrado su intención de continuar erosionando los derechos reproductivos de las mujeres en todo el país.

Harris hizo hincapié en la magnitud de la amenaza que representa esta situación, recordando que más de una de cada tres mujeres en edad reproductiva en los Estados Unidos ya vive en un estado con alguna forma de prohibición del aborto. Advirtió que, si Trump logra imponer sus planes, se podría destruir el acceso al aborto en todos los estados del país.

Ante este escenario, la vicepresidenta aseguró que el presidente Biden y ella harán todo lo que esté a su alcance para detener estos ataques contra los derechos reproductivos de las mujeres y para restaurar su libertad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Es un compromiso firme con la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en los Estados Unidos.

La declaración de la vicepresidenta Kamala Harris refleja la gravedad de la situación actual en términos de derechos reproductivos y destaca la urgencia de tomar medidas para proteger y preservar estos derechos en todo el país.