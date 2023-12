(08 de diciembre del 2023. El Venezolano).- SE SIGUE MOVIENDO el mercado de fichajes en el futbol venezolano. La mayoría de los clubes ya trabajan en la pretemporada. El técnico caraqueño Eduardo Saragó, timonel del campeón Deportivo Táchira, se muestra muy optimista con miras a los retos del 2024. Próximamente anunciaran entre cuatro y cinco nuevos fichajes….Arles Flores se brinda integro en los entrenamientos del Zamora. “Se está armando un gran plantel, con mucho talento joven, muy contento de volver a esta institución”, dijo el volante de primera línea nativo de un pueblito barines llamado San Silvestre, quien es uno de los mejores en toda la geografía nacional en esta exigente posición. El “Chiguirito” es uno de los grandes líderes de la furia llanera…Tras varios días de conversaciones, al fin hubo acuerdo entre el Portuguesa FC y el cancerbero Yonathan Yustiz. El guardavallas fue pieza clave en la gran campaña de los llaneros, con unas paradas espectaculares. El elenco rojinegro fue grata revelación al ocupar el tercer lugar en la clasificación general y parte del éxito fue gracias al golero aragüeño. “Aquí me siento súper cómodo y la calurosa fanaticada me ha brindado grandes ovaciones. Los quiero mucho y gracias por tanto apoyo, Dios me los bendiga”, expresó recientemente…Digno de admirar el título de campeones conquistado por la Academia Puerto Cabello en la categoría sub-20, bajo la conducción de Vladimir “Pomponio” Morales, tras derrotar en el estadio Olímpico de Caracas al Deportivo La Guaira, un gol por cero, con anotación del artillero Diego Osorio, tras rematar un tiro de esquina. Un atacante que promete perderse de vista y este año marcó 26 dianas con los carabobeños, que acudirán a la Copa Libertadores de esta categoría…Los números del entrenador italiano Carlo Ancelotti en sus últimos 20 juegos con el Real Madrid hasta la semana pasada son bastante productivos, con 17 triunfos, 2 empates y solo 1 derrota. Un verdadero fuera de serie… …

JUAN SOTO se convierte en uno de los nuevos líderes de los Yanquis, organización que tenía dos años tras los servicios del artillero dominicano, considerado un jardinero de potencial. Durante su trayectoria en las Grandes Ligas, ha consumido 2804 turnos, conectando 762 hits, 160 jonrones, ha impulsado 483 carreras, para promedio de 284…Jackson Chourio estuvo por Milwaukee y sus representantes estuvieron de acuerdo en todo, para llegar a un acuerdo final, con una garantía de 82 millones de dólares a 8 años con dos opciones de los Cerveceros, más incentivos que podrían llevarlo hasta un rango de 140 millones en diez zafras. El talentoso pelotero marabino asegura su futuro sin haber llegado al equipo grande… …Bastante fructífero el trabajo de David Davalillo como manager interino de los Tiburones…

LEBRON JAMES se afianzacomo el mejor basquetero de estos tiempos y pareciera que de no sufrir percances que afecten su carrera, marcará topes que van a ser muy difíciles de superar. Recientemente rebasó la barrera de los 39.000 puntos. El astro ha vivido momentos extraordinarios en Cleveland, Miami y Los Ángeles, donde ha sido un serio competidor…

FINALMENTE un gran abrazo a todo el personal de Suite 89.1 FM, una de las mejores emisoras de Maracaibo presidida por León Magno Montiel y en un dato bien importante de farándula internacional tenemos que en tan solo 45 shows, el afamado cantante mexicano Luis Miguel ha generado 85.7 millones de dólares, con asistencia de 493 mil personas, en lo que ha sido denominada como la gira más exitosa por un artista latino en lo que va de 2023…Se terminó el espacio…Mis respetos para el país.