(08 de diciembre del 2023. El Venezolano).- Una nueva investigación realizada por el Westgate Palace Hotel en Universal reveló cuáles son los parques temáticos mejor valorados de Estados Unidos. Entre los 10 parques más populares del país, la lista destaca tres parques de Florida que lograron ubicarse en este selecto grupo.

La investigación analizó todos los parques de diversiones del país en función de tres factores clave: hashtags de Instagram, volumen de búsqueda mensual en Google y el porcentaje de reseñas excelentes en TripAdvisor para descubrir los más populares.

Según el análisis, Universal’s Islands of Adventure, ubicado en Orlando, Florida es el parque temático más reconocido, de acuerdo con la experiencia de los visitantes con una puntuación total de 91,1. El mayor puntaje de florida y EEUU.

Obtuvo 854,821 hashtags de Instagram y 52.310 opiniones (el 74%) bajo la calificación de “excelente” de los visitantes del parque en TripAdvisor.

Islands of Adventure es uno de los dos parques principales de Universal Orlando Resort, famoso por sus emocionantes atracciones y experiencias, incluido el The Wizarding World of Harry Potter.

“Universal Studios Orlando se destaca como el principal destino de parques temáticos en EEUU debido a su inigualable experiencia para el cliente y su inquebrantable compromiso con la satisfacción del visitante”, resalta el informe, reseñó Diario Las Americas

Otro parque de Florida ocupa el segundo lugar

El siguiente lugar en la lista es para Magic Kingdom de Disney, que sorprendentemente quedó por debajo de Universal’s Islands of Adventure en el segundo puesto, con una puntuación de 90,4 y la cantidad de 8,012,859 hashtags de Instagram.

Magic Kingdom mejor conocido como el hogar del icónico castillo de Cenicienta es el centro vacacional más visitado de Florida, con más de 17 millones de visitantes solo en 2022.

Entre sus atracciones principales destacan: Seven Dwarfs Mine Train, Big Thunder Mountain, Space Mountain, Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean, Peter Pan‘s Flight, Jungle Cruise, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, The Magic Carpets of Aladdin y el espectáculo nocturno Magic Kingdom es Disney Enchantment. “