(21 de julio del 2023. El Venezolano).- En la noche del 20 de julio se llevó a cabo en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico, la entrega de los Premios Juventud de Univisión. En el evento se reconoció el talento en 44 categorías, de las cuales nueve tenían escrito el nombre de Shakira, para llevarse uno de los galardones de la noche.

La barranquillera se encontraba nominada en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano con el tema Shakira – BZRP Music Sessions #53, tema con el que se desahogó musicalmente, luego de haber terminado su relación de más de 12 años con Gerard Piqué. La colombiana compitió contra su compatriota Karol G que tenía la canción Cairo en el listado; así como De 100 a 0 de Manuel Turizo, Fuego de Farina y No hay ley de Kali Uchis.

La sesión 53 que estrenó el 11 de enero de 2023 la colombiana acompañada por el productor argentino Bizarrap, también se llevó el premio a Mejor Canción para mi Ex. Y es que la cantante no se guardó nada con esta composición, que, según medios internacionales, fue su propio hijo Milan quien le pidió grabar con el también DJ, afirmando que “es el dios argentino”.

Y finalmente, la canción TQG que estrenó con Karol G, se llevó los premios a Mejor Urban Track, Mejor Colaboración Pop/Urbano, Social Dance Challenge y Girl Power. La canción alcanzó durante el primer semestre de 2023 un logro destacado al convertirse en el video musical más visto en la plataforma acumulando un total de 616.619.603 visualizaciones, según se informó el 22 de junio, reseñó Infobae.

“Bebé que fue, no pues que muy tragaito, qué hace buscando melao’ si sabe que yo de errores no repito… Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”, señalaba una de las estrofas de la canción.

Asimismo, la barranquillera se alzó con los premios a Artista Premios Juventud Femenina y Tropical Mix con Monotonía, que estrenó después de su éxito con Bizarrap, en esa oportunidad acompañada de Ozuna. Otros colombianos que destacaron en la premiación fueron Camilo que se llevó todos los aplausos de pie con la interpretación del tema Ni me debes, ni te debo acompañado de Carin León.

El emotivo discurso de Shakira

“Celebran conmigo mis alegrías, me acompañan en todas mis luchas y por ustedes, quiero ser mejor músico, la mejor artista y si se puede, una mejor persona”, concluyó el emotivo discurso de la barranquillera en la entrega de su reconocimiento.

Cabe destacar que la colombiana asistió a la ceremonia de premiación acompañada por los pequeños Milan y Sasha. Shakira utilizó un vestido en rojo, con un hombro descubierto decorado con algunos brillantes y unos tacones de plataforma, que hicieron match perfecto.