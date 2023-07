(21 de julio del 2023. El Venezolano).- España está lista para formar un gobierno. Este domingo, los españoles elegirán un nuevo presidente del gobierno y según las últimas proyecciones de las principales encuestas, podría ser un coalición de derecha.

El lunes se publicaron los últimos sondeos. Y aunque se mantiene la tendencia de triunfo para los partidos de derecha, otros estudios mostraron que podría quedar una aritmética ajustada, dando posibilidad a que Pedro Sánchez consiga su permanencia en el poder.

Lo cierto es que, ajustado o no, las encuestas de los principales medios de comunicación como El Debate, La Razón, El Mundo o El País dan ganador al Partido Popular. Así lo muestra Electocracia.

https://datawrapper.dwcdn.net/Dyx01/30/Para el analista político Gonzalo Rubio, la campaña ha sido, además de apresurada, tediosa. Aseguró que los ciudadanos no han encontrado de parte de los candidatos propuestas que los convencieran del todo. Por ello insiste en que el ganador de la contienda no será ninguno de los dos grandes partidos, sino la abstención.

El Nacional reseñó que Alberto Núñez Feijóo tendrá que pactar con Vox y, aunque dependerá de otro partido, Rubio resaltó que será una situación diferente a la que vivió Mariano Rajoy, principalmente porque Feijóo no pactará con partido pequeños independistas que puedan cambiar de opinión. “Al día de hoy es imposible un pacto entre el PP y Vox con algún partido independentista de derecha. Es verdad que Feijóo ha planteado la posibilidad de no pactar con Vox, pero sinceramente ese escenario lo veo lejano”.

Formar gobierno en España

En cuanto a la formación del gobierno, Rubio señaló que lo más probable es que el Partido Popular tenga que hacer algunas concesiones, como ha pasado en la mayoría de los gobierno autonómicos. Resaltó que seguramente los temas en los que tendrá que ceder son los relacionados con la ideología de género y el feminismo. Algo que, además, beneficiaría a la narrativa de Vox porque dirá que obligó al PP a tomar decisiones. Recordó que el Partido Popular cuando gobernó con mayoría absoluta no derogó las leyes de izquierdas, aun cuando votó en contra.

“Vox lo hará diciendo que derogar esas medidas es para proteger a las mujeres. Creo que en España todos coincidimos en que la Ley del Sí solo es Sí fue un fracaso, que fue contraproducente. Creo que esa será una de sus prioridades porque les va a venir muy bien decir que han obligado al Partido Popular a derogar esas medidas”.

A pesar del triunfo de la derecha, Rubio insistió en que es necesario que la sociedad española se planteé hacer reformas importantes y sostuvo que, sea cual sea el resultado, ese será el gran reto para el próximo gobierno. No duda de que hay temas que se deben revisar como impuestos, sociedad y territorialidad. “Si gana Feijóo, las convulsiones sociales van a depender del papel que tenga Vox. Si al final se les da unas competencias como Defensa o Economía, es posible que sea un gobierno muy estable. Ahora, el reto es el mismo tanto para la derecha como para la izquierda y es que hay un turnismo en el que se echan en cara lo mismo que dicen en campaña y que luego ninguno de los dos cumple”.

El liderazgo de Sánchez

Sobre la caída del liderazgo de Pedro Sánchez, señaló que desde que inició su gobierno prometió al Partido Socialista Obrero Español y a la sociedad española una serie de cosas que no ha cumplido. Por ejemplo, dijo que no iba a pactar con Podemos y lo hizo. También aseguró que no iba a indultar a independentistas y la realidad fue otra. Esto, a juicio de Rubio, le dio argumentos de peso a la derecha para la campaña y Sánchez no lo ha sabido afrontar.

“Siempre la derecha había ganado por la situación económica. Pero ahora mismo, a pesar de que la economía es estable, aun así el socialismo está a punto de perder el gobierno. Eso pasa porque la derecha ha sido muy inteligente de enfocar al votante que no debe ver la economía, sino que se está destruyendo el concepto territorial de España o que se están haciendo cosas que van en contra de la democracia”.