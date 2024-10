(18 de octubre del 2024. El Venezolano).- Un juez federal retrasó el viernes una orden que requiere que Google abra su tienda de aplicaciones Android a una mayor competencia hasta que un tribunal de apelaciones decida si bloqueará la reestructuración debido a cuestiones legales en torno al veredicto de un jurado que calificó a Google de monopolista ilegal.

El retraso concedido durante una audiencia judicial en San Francisco se produce menos de dos semanas después de que el juez de distrito estadounidense James Donato emitiera una decisión que habría obligado a Google a realizar cambios radicales en su Play Store para teléfonos inteligentes Android a partir del 1 de noviembre.

Los cambios obligatorios incluyeron una disposición que habría requerido que Google pusiera su biblioteca de más de 2 millones de aplicaciones de Android a disposición de cualquier rival que quisiera acceder al inventario y también distribuir las opciones alternativas en su propia Play Store.

Google solicitó que se suspendiera la orden de Donato hasta que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito pudiera examinar el manejo de un juicio que duró un mes y que condujo al veredicto de diciembre de 2023, que enmarcó a Play Store como un monopolio ilegal que sofoca la innovación y aumenta los precios al consumidor.

En la audiencia del viernes, Donato se burló de la idea de que Google pudiera lograr revocar el veredicto del juicio. “El veredicto en este caso estuvo ampliamente respaldado por una montaña de evidencia sobre la conducta anticompetitiva de Google”, dijo el juez.

Pero decidió que se le debería dar al Noveno Circuito la oportunidad de considerar un aplazamiento hasta que un panel de jueces pueda decidir si puede considerar la apelación de Google del juicio de 2023 centrado en los reclamos antimonopolio presentados por el fabricante de videojuegos Epic Games.

Donato dijo que no le sorprendería si el Noveno Circuito impusiera un retraso aún mayor a su fallo, «pero eso lo debe decidir otra persona».

En un comunicado, Google dijo que estaba complacido de que Donato presionara el botón de pausa mientras intenta extender el retraso aún más.

“Estas soluciones amenazan la capacidad de Google Play de proporcionar una experiencia segura y protegida, y esperamos seguir defendiendo nuestra postura para proteger a 100 millones de usuarios estadounidenses de Android, más de 500.000 desarrolladores estadounidenses y miles de socios que se han beneficiado de nuestras plataformas”, afirmó Google.

Epic señaló los comentarios críticos de Donato sobre los méritos de la apelación de Google en una declaración que describió la suspensión como un «paso procesal».

No está claro cuánto tiempo le tomará al Noveno Circuito decidir sobre la solicitud de Google de una suspensión permanente del fallo de Donato mientras se desarrollan sus apelaciones, un proceso que podría llevar más de un año.

En 2021, el Noveno Circuito retrasó una disposición de la orden de otro juez federal que ordenaba que Apple permitiera enlaces a sistemas de pago alternativos con aplicaciones creadas para el iPhone como parte de otro caso antimonopolio presentado por Epic.

Aunque Apple evitó ser etiquetada como monopolista ilegal en un juicio que involucraba a la tienda de aplicaciones del iPhone, luchó sin éxito contra la disposición que obliga a la compañía a permitir enlaces de pago alternativos dentro de las aplicaciones. Pero retrasar ese requisito preservó el control exclusivo de Apple sobre un sistema de pago que ha generado comisiones que van del 15% al ​​30% en algunos comercios electrónicos que ocurren dentro de las aplicaciones. Apple agotó su vía de apelación en la Corte Suprema de Estados Unidos a principios de este año.

Google también se embolsa miles de millones de dólares anualmente gracias a un sistema de comisiones similar dentro de su Play Store para teléfonos Android, una configuración que puede continuar mientras Google pueda evitar que la decisión de Donato entre en vigor.

En sus argumentos para retrasar la orden de Donato, Google dijo que no se le estaba dando suficiente tiempo para hacer los cambios drásticos que describió como «una tarea hercúlea que crea un riesgo inaceptable de fallas de seguridad dentro del ecosistema Android». En su declaración del viernes, Epic criticó las tácticas de Google como «infundiendo miedo».

Google también argumentó que la reestructuración le impondría costos irrazonables, una afirmación que Donato también descartó durante la audiencia del viernes.

«No quiero ser superficial al respecto, pero el gasto que Google podría tener parece ser una gota en el océano comparado con las ganancias que obtiene anualmente de Play Store», dijo Donato.