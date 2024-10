(18 de octubre del 2024. El Venezolano).- Las protestas pro palestinas que sacudieron la vida universitaria el año académico pasado han sido mucho más tranquilas en las primeras semanas del semestre de otoño, ya que una combinación de rotación de activistas, fatiga y nuevas reglas bajan el volumen de la turbulencia en el campus.

Si bien los estudiantes han seguido realizando protestas, huelgas de clases, vigilias por Gaza y otras manifestaciones públicas, ninguna ha llegado a causar el nivel de perturbación que llevó a algunas universidades a trasladar sus clases a Internet en la primavera.

Aly Moosa, un organizador pro palestino de la Universidad de Yale, dice que la estrategia actual de los involucrados tiene más que ver con construir un movimiento duradero, en comparación con el clamor urgente de la última vez.

“Fue una estrategia deliberada y reaccionaria para mostrar la solidaridad generalizada entre las universidades, entre las iniciativas y entre las organizaciones”, dijo Moosa sobre los campamentos de abril. “Creo que los últimos meses se están recuperando de la intensidad de eso y estamos tratando de aferrarnos a esas relaciones para construir un enfoque más duradero y menos reaccionario para organizarnos”.

«Es diferente a lo que fue en marzo y abril, que era mucho más del tipo ‘hazlo a lo grande y vete a casa’, en comparación con ahora… Necesitamos construir una trayectoria a largo plazo y debemos seguir construyendo y superando esto», agregó.

A finales del año académico pasado, las fuerzas del orden arrestaron a más de 2.000 estudiantes en cientos de campus universitarios, en campamentos que se extendieron por todo el país. Este otoño, los únicos arrestos notables se produjeron en Nueva York, donde la policía arrestó a dos afiliados de la Universidad de Columbia durante una protesta de principios de año, reportó The Hill.

Y hay un nuevo factor que divide al movimiento que no fue tan frecuente en la primavera: la elección presidencial.

Adam Swart, experto y director ejecutivo de Crowds on Demand, un grupo que se especializa en ayudar a los movimientos a organizar protestas, dice que han surgido dos facciones en el movimiento pro-palestino en el campus: aquellos que quieren que la vicepresidenta Harris gane y aquellos que no ven ninguna diferencia entre ella y el expresidente Trump en términos de sus políticas hacia Palestina.

“Hay muchos activistas que consideran que cualquier cosa que hagan que sea disruptiva es contraproducente, porque perjudicaría las posibilidades de Harris de ser elegida”, dijo Swart. “Muchos de ellos están poniendo la misma energía que ponían en las protestas, en hacer llamadas, manifestarse, manifestarse por Harris, ¿no? Así que creo que esa es la razón por la que estamos viendo un número mucho, mucho menor de manifestaciones y menos significativas que antes”.

“He hablado con muchos, muchos en la comunidad palestina, y quiero ser claro en que no les gusta Harris, no están de acuerdo con ella, pero ven a Trump y ven cosas peores, y están haciendo una intensa campaña por Harris porque creen que después de las elecciones, si ella gana, van a ejercer una enorme presión sobre ella desde su flanco izquierdo para que haga concesiones al movimiento palestino”, añadió Swart.

Otra gran diferencia, según varias fuentes, es la respuesta de las propias universidades. Las escuelas están adoptando una postura más estricta y, si bien las normas varían según la universidad, muchas han prohibido cualquier tipo de campamentos en los terrenos de la escuela.

Los colegios y universidades también han restringido los horarios en que pueden realizarse las protestas, y algunas exigen que los estudiantes obtengan la aprobación de la administración antes de realizar una manifestación.

La semana del 7 de octubre, aniversario del ataque de Hamas a Israel, muchos grupos pro palestinos celebraron una vigilia en los campus universitarios por las personas que murieron en Gaza en la guerra desde entonces. Otros ofrecieron clases y lecturas educativas en las bibliotecas de sus universidades, y algunos recibieron a oradores sobre la historia de los territorios palestinos.

Incluso esos eventos provocaron cierta reacción administrativa: Harvard prohibió a los estudiantes propalestinos ingresar a la biblioteca después de un estudio silencioso, y la Universidad de Maryland intentó prohibir una vigilia por Gaza hasta que un juez federal lo anuló.

Risa Lieberwitz, profesora de derecho laboral y de empleo y presidenta del capítulo de la Asociación Americana de Profesores Universitarios de Cornell, dijo que exigir a los estudiantes que obtengan permiso antes de una protesta es uno de los aspectos más preocupantes de la respuesta.

“Crea un mecanismo de vigilancia sobre las protestas, y eso va a tener un efecto paralizador en la capacidad, particularmente de aquellos que tienen una posición minoritaria sobre un tema o son considerados particularmente controvertidos; esos manifestantes enfrentarán un efecto paralizador en sus protestas de una manera que enfrentarían aquellos que están en una posición más mayoritaria, digamos, porque estarán bajo vigilancia cuando tengan que registrarse”, dijo Lieberwitz.

Mientras tanto, los activistas pro palestinos han tenido problemas para obtener concesiones significativas en sus demandas, particularmente en la desinversión de empresas supuestamente vinculadas a la guerra en Gaza.

Sólo un par de escuelas lograron llegar a un acuerdo para lograr que los estudiantes desmantelaran sus campamentos, y la Universidad de Brown estuvo entre las que prometieron una votación sobre la desinversión este otoño a cambio de terminar con las carpas en el campus.

Pero cuando Brown realizó esa votación a principios de este mes, decidió rechazar la desinversión .

“Creo que lo que ha ocurrido es que han perdido impulso. Es decir, la guerra lleva ya un año en marcha. Otros factores entran en juego. Surgen otros asuntos, se están celebrando las elecciones. Y también creo que comprenden que no han logrado influir en la política estadounidense y que, básicamente, sus manifestaciones fueron un fracaso”, dijo Ron Halber, director ejecutivo del Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía del Gran Washington.

Pero otros argumentan que, si bien los estudiantes se están adaptando a la nueva situación que los rodea a medida que las escuelas cambian las reglas para ellos, los activistas no se dejan disuadir de su causa.

“No creo que la determinación de estos estudiantes se haya roto. Creo que es sólo una cuestión de nuevas estrategias, nuevas tácticas y de garantizar que sus voces sean escuchadas y que sus escuelas sigan escuchándolos”, dijo Amr Shabaik, director legal del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas en California. “No creo que la determinación se haya roto. Creo que es sólo una cuestión de, ya sabes, reagruparse, cambiar las tácticas, sea lo que sea que se vea diferente en diferentes movimientos estudiantiles, diferentes grupos estudiantiles”.