(14 de junio del 2024. El Venezolano).- Rafa Nadal anunció el jueves que no jugará en Wimbledon, como ya sugirió tras ser eliminado de Roland Garros, y se centrará en la preparación de los Juegos Olímpicos, con el torneo sueco de Bastad como preparación.

«Durante mi rueda de prensa posterior al partido en Roland Garros me preguntaron sobre mi calendario de verano y desde entonces he estado practicando en tierra batida. Ayer se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos de verano en París, mis últimos Juegos Olímpicos», señaló el tenista español en sus redes sociales.

“Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que echaré de menos jugar en Wimbledon este año”, aseguró Nadal. Y añadió: “Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble torneo, que siempre estará en mi corazón, y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos”.

“Para prepararme para los Juegos Olímpicos, jugaré el torneo en Bastad, Suecia. Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha”, puntualizó, reseñó 20minutos