María Corina es la candidata para el proceso del 28 de Julio, aunque la camiseta la use Edmundo.

Caiga Quien Caiga

Esta campaña electoral en Venezuela, ha tenido un desarrollo atípico. Creo que es una situación que por primera vez se presenta en Venezuela y en gran parte del mundo:

La candidata que tiene el apoyo de la mayoría, no es la candidata, no obstante haber sido la ganadora de una consulta primaria.

Si uno observa las giras, los eventos y los actos donde asiste María Corina Machado, inmediatamente percibe que estamos en presencia, no de un nuevo liderazgo porque en Venezuela los hemos tenido, sino de un nuevo fenómeno popular solo comparable con lo que en su momento representó Carlos Andrés Pérez, o el mismisimo Chávez.

En un reciente artículo de Luz Mely Reyes del diario El País de España, se resalta una opinión de la comunicóloga María Fernanda Madriz, quien señala “no habría una María Corina carismática si no hubiese un país que la estaba esperando y en alguna medida la necesitaba. Todo un país. La gente, por supuesto, pero también los partidos políticos de todo talante que han tenido que salir a patear calles, tanto los que antes lo hacían y se apoltronaron, como los que nunca lo hicieron”.

Eso puede ser cierto, aunque en justicia debo reconocerle a María Corina su extraordinaria capacidad para adaptarse a los cambios y circunstancia de un país carente de liderazgos auténticos.

Algunos analistas la ven como el tradicional “portaaviones”, es decir, ella impulsa la elección del pusilánime Edmundo González, lleno de muy buenas intenciones, de buena formación política, incluso mucho más de la escogida anteriormente en las misma circunstancias como Corina Yoris pero sin la fuerza necesaria para asumir la conducción de un país en crisis profunda, sobre todo, con un chavismo que permanecerá un tiempo más dentro de la transición por la cual debe navegar el país.

Es evidente que María Corina Machado, tiene un plan y abarca mucho más que el escenario del 28 de Julio 2024.

Muchos creen que al ser elegido Edmundo González, el liderazgo de la mujer que se ha convertido en el pulmón de esta campaña, morirá lentamente.

Ese es un escenario.

Sin embargo se equivocan porque María Corina, la nueva, la que ha recibido ovaciones por donde transita, se ha transformado en un símbolo y para que este deje de ser útil, no debe utilizarse y es en lo que ella está clara y por tanto, a mi juicio, tiene un plan que ya inició para continuar como una luz alumbrando el corazón de los venezolanos.

Los chavistas-,maduristas y los cubanos lo saben y ese será otro escenario.

El mayor peligro para esta mujer será después del 28 de Julio.

Cualquiera sea el guión que lleve el nuevo Presidente Edmundo González o en el peor de los casos Nicolás Maduro, María Corina comienza una nueva fase, mucho más corta después del 28 de Julio.

La situación es muy simple:

El 28 de Julio, Edmundo González será el que lidere el equipo como suplente, pues la principal María Corina está sancionada. Después de 5 “Fouls” el árbitro la sentó pero las gradas saben que la presidenta será ella.

Ni González ni el G4, ni el madurismo, después del 28 de Julio tienen la capacidad para volverla a sentar.

Y ciertamente ese escenario también es analizado por el cuarto de guerra Madurista. Las salas situacionales día y noche evalúan. A la cabeza de ese equipo está Diosdado Cabello, quien la cubre en una defensa hombre a hombre y aún así no puede impedir que María Corina anote desde cualquier distancia.

El Plan

María Corina viene por Maduro y compañia y en ese tránsito serán arrastrados varios hasta ese momento líderes de la oposición: Julio Borges (ese no volverá) igual Leopoldo López no obstante la supuesta alianza, a mi juicio únicamente visual, Henry Ramos por más que se doble, Henri Falcón, Henrique Capriles porque una nueva lideresa no puede permitir sombras a su alrededor, Juan Guaidó quien tampoco está interesado en regresar porque él sabe que se fue a “motus propio” para disfrutar de su “sacrificio” y Manuel Rosales, el único que realmente ha vislumbrado el futuro y quizá por eso su silencio.

No niego que hay peligro.

Con María Corina hay un grupo también del mal que vienen desde hace años intentando rescatar privilegios. Incluso presuntos “ex chavistas”, banqueros que se hicieron en la vieja Venezuela y otros líderes obsoletos por sus vicios personales que también quieren volver en una “última oportunidad”.

Si observamos su comando de campaña nacional inmediatamente comprendemos que María Corina práctica eso de que “Caracas es Caracas” y los demás es “monte y culebra” y tiene razón.

María Corina descifró el lenguaje del sentimiento popular y como tantos líderes mundiales se engranó en esa relación. No tiene el círculo alrededor de Edmundo y de Maduro la capacidad de enfrentarla a ella, porque es ella, no los que están a su alrededor, la única imprescindible para el venezolano es ella.

Se hizo el alfa y el omega de la Venezuela que se inicia después del 28 de Julio…

Los propios militantes chavistas decepcionados al verse más pobres, más desasistidos juegan para que se termine el ciclo.

Padrino no podrá contener la necesidad presente en los cuarteles y en la mayoría del sector militar.

No digo que será fácil, peor aún, no dudo que intentarán detenerla y probablemente lo logren de una u otra manera, el tiempo lo dirá.

Lo que sí sé es que el 28 de Julio 2024, de ganar Edmundo González, será un jefe como aquella vieja promoción del desaparecido Sears Roebuck, un Jefe por 9 días…La transición apunta hacía María Corina.

Los errores en política se pagan a un alto costo y los líderes chavistas y opositores cometieron demasiados.

Podrán jugar al fraude y posiblemente ese sea su peor error.

Lo que vayan a hacer, tendrán que hacerlo ya y con mucho control del daño colateral que pudiera revertirse en su contra. El problema es que ellos saben que mañana será demasiado tarde.

Quedan unos 40 días, Dios recibe muchas oraciones, serán privilegiados los que las hacen con fe.

Cae uno caen todos

Se revela el desastre de la Misión Vivienda en el Zulia

Al revisar la documentación recibida, imagino que a nivel nacional, la situación es similar:

“Maracaibo a los 31 días del mes de agosto del 2022 MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DE HÁBITAT Y VIVIENDA

Señor Ministro Ildemaro Villarroel Saludos Revolucionarios

Espero que se encuentre bien de salud.

Le escribo para informarle de mi decisión de poner a su disposición el cargo de director de hábitat y vivienda para el Zulia.

No sin antes agradecer la gran oportunidad que me ha brindado para apoyar y ayudar a nuestro pueblo zuliano, asunto que nos diferencia.

Creo prudente la decisión, porque he visto cómo las políticas de vivienda que se tienen orientadas para la región desde el ministerio no son las más adecuadas y no toman en cuenta el grave impacto social y electoral que pueden repercutir a nivel nacional.

Al momento de aceptar el cargo, lo hice con la mística y el profesionalismo que acompaña mi carrera de 30 años como arquitecto. Asumí esta tarea, como un instrumento para concretar el sueño del presidente Hugo Chavez de brindar a los zulianos, la Vivienda digna que todos merecen para ese “buen vivir”, que solo es posible en socialismo.

En este corto periodo que transité por el ministerio veo con preocupación los proyectos sin culminar o sin iniciar desde hace más de 7 años, y paralizados actualmente.

Son más de 40 mil viviendas inconclusas que pueden traducirse en 120 mil con el aumento de la necesidad y el crecimiento familiar.

Ante esta alarmante cifra, que no solo es cabilla y cemento, sino una realidad que impacta sobre la calidad de vida de por lo menos 200 mil zulianos, sin una solución concreta desde el ministerio, No quiero que vea la decisión de mi separación del cargo como una huida o una renuncia, más bien, hago uso de su consejo, y aprendo a hacer “arepas”, es plantearle que desde mi espacio en el Ministerio de Vivienda no se me ha permitido avanzar, que con su fórmula, y su receta, hasta ahora no ha sido posible dar respuesta a las esperanzas que aún tienen los viviendos venezolanos sembradas en las promesas realizadas por nuestro Presidente Maduro y el Comandante Chávez…”

“Es por eso que me separo del cargo, y seguir asumiendo el trabajo desde las bases, apoyando todos los espacios que la Revolución me indique y donde el PSUV me necesite para lograr que la misión para la construcción del socialismo en revolución sea un éxito en el Zulia.

Como Bolivariano y Chavista, no en vano hice juramento ante el monumento al guerrillero heroíco Che Guevara en el 2004 …

Seguiré brindando mi apoyo a la revolución y al pueblo dónde sea necesario, y DIOS me lo permita.

“ Hasta que la dignidad se haga costumbre.” F.M. Unidad, lucha, batalla y victoria. VENCEREMOS

Arquitecto Raimundo Fuenmayor H”…

Fin de la carta.

Asimismo recibo documento anexo sobre la planificación que no se ha ejecutado.

VÉRTICE EJECUTORES DISTRIBUCIÓN DE EJECUTORIA DEL ESTADO POR MUNICIPIO.

Y como remate dos audios que evidencian el malestar existente y el desastre que reina en esa materia en la entidad.

La fuente nos indica que este malestar y está situación no se presenta tan solo en este organismo ni en la región zuliana. El problema es nacional.

La pregunta sería ¿Y qué ha pasado con la inmensa cantidad de recursos económicos que ese ministerio ha manejado?.

Escuchen y vean parte del desastre que comentan algunos de los protagonistas de los hechos:

Un asiduo lector de mis denuncias, acertadamente me señala: “Según construyeron 5.000.000 viviendas que equivale a 25.000.000 de personas, (promedio), ahora ofrece construir 3.000.000 adicionales para un total de 8.000.000, que daría techo a 40.000.000 de personas, creo que seremos el primer país en el mundo de tener más viviendas que individuos…”

El AMOR de AMOROSO

No entiendo el escándalo alrededor de este personaje y menos de Juan José Delpino que faltando pocos días se dió cuenta del papel que hacía él y todo el CNE.

Ni él ni la otra, que representa supuestamente a la oposición están allí para impedir que el chavismo haga algo. Ni Enrique Márquez en sus buenos tiempos lo hizo ni pensó hacerlo.

Todo es parte del juego político con el que se convive en Venezuela, con la que se ha jugado desde hace mucho.

Recuérdese que cuando el difunto José Angel Ciliberto repartió un lote de jeeps blancos para la campaña de AD en 1988, el encargado de distribuirlos en Aragua fue nada más y nada menos que Elvis Amoroso.

Por cierto diez meses después le incautaron diez (10) de esos vehículos con los que decidió quedarse.

Los designados por la oposición tienen cada uno su propio juego. Así ha sido siempre.

DEPORTE NACIONAL La “moto pirueta”. Es una decisión lógica. El evento donde Nicolás lo designó fue patrocinado por una línea de motos, franquicia, cuyo nombre es “FURIA”, casualmente es propiedad o tiene el aval de uno de los hijos de Cilia Flores, la primera dama.

Todo para la familia Flores es un negocio.

LA ABSTENCIÓN EN VENEZUELA Se equivoca Benigno Alarcón cuando señala la abstención en un 20%. Esa es una cifra producto quizá de su interés actual pero que no compagina con la realidad política tradicional de Venezuela. El asunto es que en nuestro país, no es la abstención el enemigo, sino la realidad electoral que se vivirá el 28 de Julio 2024.

Muy a pesar de las críticas, el equipo de María Corina carece de acertadas acciones en esta materia. Los llamados “comanditos”, en las regiones electoralmente fuerte son un ejercicio imaginario y los partidos son los que tienen las mejores herramientas para esa tarea.

No hay suficiente apoyo económico, aunque dinero si hay pero muchos no saben a dónde va.

En Caracas y Zulia por ejemplo, no obstante las campañas internas en contra, UNT está mejor en materia electoral que VENTE y sus Voluntarios.

En un proceso atípico como el venidero las elecciones se ganan en las mesas, no por la poca o mucha participación. Ni los chavistas quieren votar por Maduro.

EL EJEMPLO COMIENZA POR CASA Juan Pablo Guanipa lanzó una propuesta de que los líderes deben ser cabeza de la oposición en los centros de votación. Yo le agregaría, sobre todo en los más problemáticos. Espero ver a la familia Guanipa, altos beneficiados del gobierno municipal de Maracaibo, representando desde que abran hasta que cierren los centros en el Oeste de Maracaibo.

A diferencia de Primero Justicia, en UN NUEVO TIEMPO eso siempre ha sido ley y espero que esta vez las cabezas más visibles de ese partido lo hagan. Por ejemplo, el joven Henry Ramones debe mínimo ser el jefe en el centro que funciona en el Cuatricentenario.

Oswaldo Álvarez Paz, debe ser designado en la Piedrita porque allí debe estar el que una vez representó el eslogan “Oswaldo es el hombre”. Delsa Solorzano en La Charneca. Cesar Pérez en Catia y así sucesivamente. Quizá ellos no tienen votos pero demostrarán su fuerza, su confianza y su aporte a la causa.

BUENA PREGUNTA la que hace el Diario Versión Final: ¿Dónde están los desaparecidos de la oposición? Porque ninguno de los líderes y lideresas actuales los recuerda en sus discursos.

¿QUÉ PASA CON EL CAPITÁN SEQUEA? Juzgado por ser el jefe de la operación Gedeón. Su familia sigue sin recibir respuestas.

LO QUE OCURRE EN EL SUR DEL PAÍS es crónica de una nación en destrucción. No hablamos solamente del arco minero sino de los alrededores de todos esos centros poblados y el Km 88, donde gobierna el hampa y no la autoridad. Se trafica con todo lo inimaginable. En pleno siglo XXI se practica el esclavismo y se desangran los recursos a lo cual tienen derecho todos los venezolanos.

Tampoco ese tema estuvo en la boca de los líderes opositores que visitaron el estado ¿Por qué? ¿Miedo?

Se me acabó el papel…hasta la próxima semana

