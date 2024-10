(25 de octubre del 2024. El Venezolano).- La empresa Yum Brands retirará las cebollas frescas de sus comidas en restaurantes de Taco Bell, Pizza Hut, KFC y McDonald’s como medida de precaución tras un brote de E. coli.

La Administración de Alimentos y Medicamentos señaló a las cebollas de Taylor Farms como “una fuente probable de contaminación” y ha iniciado una investigación sobre el proveedor, informó la cadena de televisión CNBC.

De la misma manera, McDonald’s retiró la hamburguesa Quarter Pounder, que contiene cebollas frescas de su menú en Colorado, Kansas, Utah y Wyoming, y en partes de Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México y Oklahoma.

El Restaurant Brands International, empresa matriz del rival de McDonald’s, Burger King, había eliminado las cebollas de su menú en al menos un local de Burger King en Colorado, que estaba en el centro del brote de McDonald’s.

US Foods, un importante mayorista para restaurantes en todo el país, dijo que Taylor Farms había ordenado esta semana el retiro de cebollas amarillas enteras o en trozos debido a una posible contaminación de E. coli.

Las cebollas retiradas del mercado procedían de una instalación de Taylor Farms en Colorado, dijo un portavoz de US Foods. Sin embargo, el mayorista también señaló que no era un proveedor de McDonald’s y que su retiro no incluye productos vendidos en los restaurantes de la cadena de comida rápida.