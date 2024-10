(25 de octubre del 2024. El Venezolano).- En mayo de 2023, Alejandro Sanz (Madrid, 1968) se sinceró con el mundo. Ni los estadios repletos de fans ni el dinero o los discos de platino lo salvarían de su condición humana: lidiaba con una crisis de salud mental.

No lo pensó mucho, le dice a BBC Mundo en una entrevista en Miami. Solo se conectó a las redes sociales y publicó el mensaje.

“No estoy bien. No sé si sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, compartió.

En aquel momento, el ganador de 22 Grammys Latinos y cuatro anglosajones se encontraba en medio de una gira de conciertos por España, presentando su disco “Sanz” (2021).

“Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro de mí me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar, literalmente. Solo quiero ser sincero, no por entrar en el ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, continuaba la publicación, reseñó El Nacional

Luego de desahogarse se fue a la cama sin mucha idea de que al día siguiente su mensaje ocuparía titulares en todo el mundo y preocuparía a muchos de sus seguidores. Por esas fechas también sería noticia el final de su relación con la artista cubana Rachel Valdés.

El nuevo sencillo de Alejandro Sanz, «Palmeras en el jardín», se inspira en la ruptura de su relación con la artista cubana Rachel Valdés | SALVA MUSTÉ/SONY MUSIC

Aunque ha vivido momentos difíciles anteriormente, el intérprete de éxitos como “Mi persona favorita” y “Cuando nadie me ve” se ha distinguido por ser discreto en lo personal durante sus tres décadas de carrera.

Un año después de ese momento de vulnerabilidad, luego de rodearse “de las personas correctas” y trabajar en terapia, afirma que se encuentra en una nueva etapa en su vida.

Comenzó a trabajar con Sony, disquera con la que lanzará próximamente un nuevo disco, después de romper con Universal Music. Y este viernes publicó un sencillo, “Palmeras en el Jardín”, en el que precisamente habla de su separación de Valdés.

En la balada, de melodía sutil, el artista se pregunta qué hizo mal en la relación y describe cómo cambió su «mundo» para que se pareciera al de la otra persona, quien, de todas formas, decidió terminar con el vínculo.

Le di la vuelta a mi mundo/ Pa´ que pareciera a ti / Pero por más palmeras que plantemos en el jardín/ Esto jamás será La Habana, yo siempre seré Madrid

Para la canción también grabó un videoclip que contó con la dirección de arte del boricua René Pérez.