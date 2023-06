Una encuesta, ni siquiera un análisis de un estudioso de la opinión, sustituye la decisión final del presunto elector.

Los números te pueden indicar una realidad y ciertamente muchos juegan a crear esa sensación para captar a algunos, que prefieren anotarse a ganador.

Hace muchos años se le denominaba la operación “hamaca”. El elector se movía de un lado a otro, que consideraba con mayores posibilidades, pues el 99% de los votantes, no quieren perder su voto.

En el caso venezolano es peor. Por naturaleza, nos gusta apostar y no perder. Esta última palabra no es de agrado.

Por ello siempre he dicho, que la política es un juego y nadie lo realiza para perder. Buscamos dividendos, ganancias, logros, aún no acertando del todo.

Oscar Schemel de la oficialista encuestadora Hinterlaces, ha dicho por primera vez en muchos años una gran verdad, palabras más, palabras menos: “El gran adversario del Gobierno no es la oposición, es el descontento”

El chavismo no está perdiendo con la oposición, sino con los desencantados, molestos, inconformes, con los resultados de estos 24 años de tragedia económica y social, que ha significado su gobierno.

La auto identificada oposición, en sus dos vertientes, ha soslayado el alcance de una realidad inmanente, que en lo particular tenemos años denunciando:

La desconexión total entre lo que piensa y padece el común y la clase política.

El 99% de los candidatos opositores no cumplen la función conativa del lenguaje político. No incitan a votar sino a profundizar el odio, la rabia, y eso no es del todo malo pero debe sujetarse a buscar el voto, a despertar el deseo de responder democráticamente para cambiar su existencia.

Lo único que han logrado es que la mayoría piense que estos “tipos” (el chavismo) con votos no sale y ante las dudas que muchos con posibilidades de ganar siguen planteando en torno al CNE, están convencidos que “habrá trampa”, que votar es una pérdida de tiempo pues alterarán los resultados a favor del chavismo.

Las encuestadoras y los que viven de medir la opinión mienten descaradamente. Quienes están ganando lo hacen, con un porcentaje de apenas el 10% que quiere votar. Eso no lo dirá ninguna encuesta pues ese es un negocio y todos los de ese ambiente, ocultan ese panorama.

Hoy por hoy la única salida que tienen muchos como meta, es una alcabala fronteriza, un barco, un aeropuerto, hacer dinero para emigrar.

No es posible que no detengan la campaña para las internas y asuman la defensa de los trabajadores educacionales, de los pensionados, de los trabajadores de Sidor, Pdvsa, de los presos políticos, etc.

Me asombra el mutismo que hay sobre el terrible tema de la gasolina, de la electricidad, del agua y de la inseguridad.

Promediando los estudios de opinión más serios, observamos:

1) Poca disposición a votar en las primarias. El evento no despierta atención y hay temor); 2) Del 5% de los que van a votar, sin qué exista mayor cambio de las preferencias generales, María Corina logra cerca del 40%; 3) En el voto abierto baja María Machado, aunque la mayoría de esos encuestados dice no votar en primarias y suben Prósperi y Superlano (quien ha duplicado sus preferencias generales en un mes); 4) Capriles sigue navegando; 5) el Conde empezó a caer, cuesta abajo en la rodada…6) no hay ningún postulado o nombre de la Alianza Democrática con más de 1%.

Virtualmente ese bloque está desapareciendo, aunque Laidy Gómez y Luis Eduardo Martinez mantienen interesantes niveles de conocimiento el elector, no les ve candidatos, ni Brito, ni Bernabé, ni Alvarado, ni Bertucci logran más de 0,4%; 7) Rosales mejora en sus niveles de aprobación, está casi 50-50 entre ambas, está logrando que el país lo deje de despreciar. No será fácil y muchos apuestan a que no podrá. 8) Hay que prestar atención a Superlano, es junto a María Machado el único candidato del que los grupos focales indican “me gusta como habla”.

Superlano está jugando inteligentemente, tiene simbologías formidables en un país que gusta de las mismas, habla de historia en un país enamorado de su historia y ávido de encontrar justificantes históricos. Simplemente habla.

María Corina Machado está avanzando en moderarse y su electorado es el que menos miedo tiene de votar con el CNE, mientras el electorado de el Conde y Capriles es el que más teme.

Paradójico: Los más impactados por el temor al CNE, es el electorado de quienes más defienden votar con este. Y el electorado que menos se ve desmovilizado por el temor, es el de quienes no quieren al CNE

Los “radicales” de María Corina, están listos para desafiar al CNE, los moderados no.

¿Y por qué los moderados no? Por qué temen las represalias de un Chavismo al que ven sosteniéndose en el poder

Para el dirigente de nivel alto opositor promedio, que suele tener importantes niveles de analfabetismo funcional, hablar de historia es algo fuera de moda, obsoleto. Se equivocan.

La verdad es que los políticos que hablan de historia demuestran dos cosas: 1) su nivel de cultura y este pueblo gusta de líderes cultos; 2) su nacionalismo y este es un movilizador importante.

Tenemos una alta dirigencia opositora que habla de “política”, entendiendo por hablar de política el comentar la coyuntura, pero es incapaz de construir conectores emotivos y propositivos.

Hablan de “política” pero no de políticas públicas (que es lo que a la gente le puede cambiar la vida), hablan de “política” pero no de la identidad (que es algo que da votos).

Los Caiga Quien Caiga

#CaigaQuienCaiga Benjamin Rausseo es un dron dirigido desde Miraflores y salas situacionales del chavismo. Lo manejan desde un Joystick. Carece de formación. Se desinfla más rápido que el globo chino tumbado por EU. Su fortaleza económica es oscura. No llega al final.

Hasta el presente: Todos los demás candidatos: Delsa, Superlano, Pérez Vivas, Velásquez, etc. lo hacen para negociar. Para reposicionar. Saben que no serán ganadores pero harán falta para ganar. Un viejo adagio Político: Aspira lo más para negociar lo menos: otras aspiraciones, dinero, etc.

Manuel Rosales no tiene otra opción: será candidato en las primarias. Él es un Zoon Politikon y para mantener los espacios debe aspirar, con o sin Capriles, no es cuestión de acuerdos con Maduro. Es simple y pura sobrevivencia. Entiendo el miedo de otros en Zulia.

María Corina está ganando. Aunque falta mucha carrera. Se contará en primarias. Lo necesita para legitimarse como opositora. Los demás deben ganar limpiamente so pena de quedar terceros en el 2024. Hoy luce como la nueva conductora de la transición pero carece de buena esquina. Nunca ha gobernado en ningún nivel de gobierno y va a entrar al cuarto de los espejos.

Capriles. En números no está mejor que muchos. Su oportunidad fue en 2013 y Juan Manuel Santos lo engañó. Sin embargo como opción luce 2do, tiene discurso, conoce el oficio y la gente, piense bien o piense mal lo conoce. Sus peores enemigos están dentro de PJ y del G3.

Logró que muchísimos chavistas en el 2013 votaran por él. ¿Repetirá la hazaña?

Vienen sorpresas en el CNE. Regresos peligrosos.

Chavismo debatirá sobre su candidato, si la CPI, perdona a Maduro.

Errores políticos

El G3 o G4 reacciona innecesariamente contra la declaración de Trump del petróleo venezolano. Sus palabras no fueron bien interpretadas y cualquiera sabe a lo que se refería, el hasta ahora virtual nuevo presidente de los Estados Unidos.

Los que escuchamos sus palabras aquí en la televisión, nos asombramos sobre la descontextualización que hicieron de ellas.

La oposición cayó en la trampa de Jorge Rodríguez. Trump siempre habló de comprar.

La plataforma unitaria calló durante mucho tiempo sobre quienes sí se han robado descaradamente nuestro petróleo y nuestras riquezas. No se si fue casualidad pero fui uno de los pocos que reclamó y luego ellos salieron criticando a Cuba, Irán. Tarde eso sí.

A los chavistas les digo esto: Cuando según ustedes el petróleo se lo robaban los “gringos” como estaba Venezuela. Los campos y zonas petroleras. Y ahora que impunemente se lo llevan los cubanos y los “países chulos” del chavismo ¿Cómo estamos?

El petróleo es una riqueza que se agota y nosotros como decía Uslar Pietri no lo hemos sembrado, salvo el que la familia real de Nicolás, Chávez, Cabello, El Aissami, Rafael Ramírez, ha cultivado en sus finanzas.

Recuerdo la floreciente economía cuando los convenios operativos. Cierto el precio era muy poco comparado con el actual.

Empero vale más tener el 40% de algo, que el 100% de nada.

Un tema antes de hablar de la CPI.

Hemos evaluado que los cubanos se equivocaron al imponer la salida de Tareck pues Maduro fue doblegado por Irán. La dependencia de Irán, incluso para el mejoramiento del crudo de Oriente, lo pusieron contra la pared. Desesperado por recibir gasolina. Con las refinerías paradas. Hasta la ilusión de los 20 mil millones.

Uno podría especular que Tareck El Aissami tendrá su reivindicación. El movimiento geopolítico tuvo consecuencias. Diaz Canel tuvo que ir a Rusia a suplicar por petróleo.

Este es uno de los Khalil. Del grupo de El Aissami. Super activo en la región oriental. Nadie lo ha tocado. No es uno de los carteristas. Toda esa versión de que los Rodríguez le van a perdonar la vida a Tareck es falsa. Tareck tiene mucho más poder que los Rodríguez.

Los Rodríguez van a caer estruendosamente antes de Junio del 2024. Otra primicia exclusiva que les doy. A Jorge, únicamente lo puede salvar el hombre de El Mazo.

Mientras tanto, Diosdado continuó imponiendo su presencia en las bases del PSUV. Obviamente si Maduro se va, Diosdado quiere ser sucesor. Y se comporta como candidato. Algo que no puede hacer una Delcy Rodríguez disminuida, con todo y la movida de la CPI. Además que debo insistir: en el PSUV Delcy es una piltrafa.

Vamos con la CPI.

Los personajes claves: Gladys Gutiérrez, Delcy Rodríguez. Las encargadas de la negociación económica.

El Fiscal de la CPI actúa con fuero diplomático. Por lo tanto es falso que su visita fuera sorpresa. Fue el régimen el que no dio publicidad previa a la visita. Así se le daba la impresión de contubernio y nocturnidad.

El régimen jugó magistralmente el periplo del Fiscal.

Además, se logra el mismo efecto del diálogo con la oposición: se produce un acercamiento para imponer los tiempos. Y la principal consecuencia es sembrar la duda y la desconfianza.

Y todo esto ocurre mientras el fiscal se mostraba cómodo y desenfadado.

El guion del memorando: el régimen está haciendo lo que puede. Posiblemente en una forma distinta a lo que pretende la CPI. Así que lo mejor es que la CPI me explique cómo quiere que yo haga las cosas. Entendiendo que la intervención de la CPI es complementaria y actúa cuando las autoridades del país integrante no han resuelto los casos.

Este baile de aprender a hacer las cosas como le gusta a la CPI. Podrían tener como consecuencia que la fiscalía de la CPI pide algún tipo de diferimiento, mientras el país avanza con su proceso de ajuste.

Creo que a este punto no hay duda: pese a las filtraciones, los intermediarios han mantenido la operación de impedir que avance el proceso de la CPI.

Son 900 millones de dólares. Eso es mucho dinero.

PRIMARIAS

Con cual CNE va a ir a las primarias la oposición?.

Diosdado dijo que a él le gustaba la idea de unas primarias manuales.

Imaginen el multiplicar el caos que se presentó en la UCV. O infiltrar las primarias con todo tipo de manipulaciones materiales para simular que hay fraude.

El mismo guion de la recolección de las firmas del revocatorio. Con “judialización” incluida. Y la consecuente exposición mediática para completar la implosión de la unidad inexistentes.

Vengo insistiendo: La condición de Maduro para irse, no tener, nada pendiente en la CPI.

Ahora resulta que los candidatos opositores deben acordar un programa de gobierno mínimo que hicieron dos personas del CNP. Es que cualquier persona con alma de insecto parece tener ego de elefante.

El mensaje de Superlano es la clave. Para él todo esto de las primarias va a desembocar en un candidato que no va a ser electo en las primarias.

Algo sobre lo que he insistido frecuentemente, cuando digo que terminará siendo el chofer de la excursión.

Candidatos

Sobre Superlano: 1) Claro que ganó las elecciones. 2) Maduro no se las robó porque su plan era sacar del juego a Argenis Chávez. 3) Pero igual le quitó el resultado a Superlano.

Luego le aplico lo mismo a Arreaza.

La oposición ganó en Barinas y otras regiones. Simplemente en Barinas no aplicaron la trampa del Plan 5.

A mi, por muchas razones no me gusta el Superlano. Pero es el candidato que tiene mejor expresión verbal. Como los adecos de antes. Para mi sigue siendo incomprensible la candidatura de Prosperi. A este último le faltan las cualidades que si posee Superlano.

Capriles hace cosas que me recuerdan a Biden. A veces luce desconcentrado, fuera de foco. Pienso que tratará de emular su campaña de 2013. Pero todo ha cambiado en el entorno. Por eso parece distraído. Como si no estuviera en los lugares.

Además, para tratar de mostrar una imagen de fortaleza, luce agresivo en su interacción con la gente, como si en vez que invitarlos a apoyarlo, les estuviera reclamando su falta de apoyo. Algo no está bien en él. Tiene que reencontrarse con el candidato Zen de 2013, para poder descubrir las cualidades que son esenciales para triunfar en el AHORA.

Para mi, como ser conectivo con las necesidades reales del venezolano, Capriles es el mejor candidato. Pero sería muy mal Presidente. Empezando por el lastre corrompido de una parte de la alta dirigencia de Primero Justicia encabezada por Juan Carlos Caldera.

Si Capriles se reencuentra con Capriles, y luego reinicia su campaña, le gana a María Corina. Porque en el 2013, chavistas votaron por Capriles. Muchos militares amigos votaron por Capriles. Capriles ha sido el único candidato cross over. Que atrajo el voto chavista desde la oposición.

Henry Falcon pensaba que podía hacer lo mismo, atrayendo voto opositor desde el Chavismo. No pudo obviamente. Es considerado traidor.

Capriles ha subido del 8% al 12%, promediando estudios. María Corina está en su tope, 24%.

Hasta ahora el único que ha tenido variación, subiendo, es Capriles.

Que esté inhabilitado para ser candidato a Presidente, es la barrera, quizá.

En Washington, piensan que el candidato que gane las primarias debe ser reconocido por el régimen. Es el único escenario en el cual están dispuestos a entregar a Alex Saab.

Para Capriles es vital sacudir su campaña. Solo Capriles puede derrotar a María Corina.

Rosales es una incógnita. Y termina de enterrar al Conde-nado. Que va a ir independiente, después de las primarias, les doy esa premisa y que gracias a Didalco tendrá representante en el CNE.

Juan Barreto entra en la campaña del conde-nado porque tiene su partido REDES. Una pequeña plataforma que Rausseo no tenía. Esencial para la segunda fase de su campaña electoral. Ellos están utilizando las primarias para proyectar su candidato. Dicho por el propio Juan Barreto en determinados círculos.

Juan Barreto tiene claro que el target potencial del conde-nado es ese 20% no oposicionista/antimadurista. En ese se propone escarbar, aunque por su condición de no oposicionista, no va a votar en las primarias.

La semana que viene tengo un fast-track poll. Viendo a Diosdado como candidato. Para ver sus números. Diosdado se comporta como candidato. Hay que valorar qué impacto tiene.

Rosales es necesario en las primarias. Porque hay Sal, aceite. Falta pimienta.

Vale señalar que en la encuesta más seria para este columnista, MEGANALISIS, María Corina le lleva 14 puntos. Rosales sin decir “pio”, está segundo como he señalado.

En la desconocida encuesta de Ciber Data, que extrañamente nació en este mismo año, la diferencia es mucho menos, aunque curiosamente aparece de cuarto, uno que no aparece en ninguna otra. Misterio.

Algo no está bien. María Corina tiene 10 años ininterrumpidos de campaña y tiene un cuarto de los que dicen van a votar en primarias. En cuatro o cinco meses, esa diferencia seguramente mermara. Lo estructural influirá. Mi querida amiga debe nutrirse de los mayores oficiales de campo en Zulia, Caracas, Miranda, Carabobo, Aragua y Lara. Los que tienen son de academia y no de batallas y si el proceso es manual, lo que viene es sangre y fuego.

Que Diosdado sea parte de la solución, no significa que deba ser el Presidente de Transición.

Para definirlo basta recordar lo sucedido en la Asamblea Nacional cuando agredieron salvajemente a María Corina. Una mujer política de altura. Todos sabemos quién lo ordenó. Fue en el 2013.

No es sano insistir en el liderazgo único. Un error demostrativo de lo poco que se ha aprendido sobre la marcha del proceso electoral.

Alguien ha pensado ¿Y si las elecciones son en marzo del 2025?

Es otra primicia que les doy de una reunión celebrada ayer en el palacio de Miraflores.

Ajustes hablados sobre el calendario electoral por el nombramiento del nuevo CNE, que pudieran permitir ajustar esa nueva fecha.

Quedan todos formalmente notificados. El nuevo CNE sorprenderá. Por ahora están planteadas elecciones de alcaldes y concejales. Pudieran incluir otras. Hay discusión.

