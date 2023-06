(16 de junio del 2023. El Venezolano).- La venezolana Hadonais Nieves se convirtió en la ganadora de la segunda temporada del reality de talento The Voice Chile.

Y el triunfo para Venezuela fue doble, porque su coach era José Luis Rodríguez. Nieves pertenecía al #TeamPuma como se identificó a su equipo.

Hadonais Nieves nació en el estado Cojedes. Foto Instagram

Vea aquí el anuncio de su triunfo @chilevision

Hadonais Nieves logró capitalizar el 35.5% de los votos, según lo dijeron los conductores del mencionado espacio. Un poco más de tres puntos por encima de su más cercano rival, reportó Es Con Usted.

La nativa del estado Cojedes era una de las grandes favoritas para llevarse el trofeo de la segunda temporada de The Voice Chile.

“Estoy emocionada con la receptividad de todas las personas. Algo que no me esperaba. Artistas increíbles en el escenario. Y que me dieran la dicha de llevarme este premio y tenerlo en mi mano, estoy muy agradecida. Así que infinitas, infinitas gracias”, comentó la cojedeña minutos después de recibir su trofeo.

Nieves emigró hace cinco años a ese país, por motivos de salud. Debía ponerse una vacuna al término de su embarazo y, en esa nación, la tenían disponible. En su estado natal, no.

Es Con Usted/ Agencias