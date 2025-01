(31 de enero del 2025. El Venezolano).- La terapia psicológica tiene unos pasos iniciales que es importante conocer para entender qué esperar en tu primera sesión, donde el bienestar emocional es posible. En general una terapia de psicología comienza con un diagnóstico, en la que el psicólogo busca reunir información para determinar tu motivo de consulta, tu demanda de atención y el problema que genera que busques ayuda profesional.

Escrito por: Boris González Ceja

Para lograr lo anterior se realiza un expediente clínico, que es un documento legal con tu información y datos personales, y se integra de escritos, gráficos, archivos electrónicos, electromagnéticos, ópticos y de cualquier otra índole; en los que el psicólogo hace los registros, anotaciones, en su caso, constancias, correspondientes a su intervención en la atención de tu persona como paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

Esta primera sesión es tu oportunidad para que entrevistes al psicólogo y le hagas las preguntas sobre tus dudas, aclares información que consideres importante para tu atención y formules una opinión sobre si te da confianza trabajar con él (hacer clic con el psicólogo). Aquí también puedes verificar su formación y experiencia, además de si tiene título y cedula profesional.

Si no te gusta, siempre tienes el derecho de cambiar de psicólogo por otro en el que te sientas contenta o contento y con seguridad.

¿Qué deberías esperar de una terapia psicológica?

Cuando una persona paga por atención, espera recibir una respuesta positiva a su problema, por lo que puedes esperar mejoría, aunque algunas veces se tarde un poco en llegar. No abuses, si tienes un problema de 30 años de duración no esperes que en una hora se te quite.

Los psicólogos tenemos frente a los pacientes una ventaja; aunque no compartamos sus problemas, somos capaces gracias a nuestra posición, experiencia y trayectoria profesional, de ver y explicarte qué está ocurriendo. Por eso ir con un psicólogo profesional es muy bueno, porque es ajeno a tu vida y aun así puede ayudarte.

Al comprender cómo funciona la mente, el profesional de la salud mental te ayuda para que implementes los cambios necesarios en tu conducta y puedas afrontar mejor tu malestar o insatisfacción en cualquier ámbito de la vida, tanto sexual, como laboral, educativa o emocional.

Un psicólogo puede acompañarte en el proceso, aunque no vaya a resolver los problemas por ti, pero puedes esperar una opinión experta de un profesional en la materia. Nunca esperes de un psicólogo que te dé consejos, que tome decisiones por ti o te diga lo que tienes que hacer, porque eso no es lo que hacemos en terapia.

¿Cómo puedes prepararte para tu primera sesión de terapia psicológica?

La primera sesión es clave para el éxito de tu proceso, por lo que es importante que seas puntual, ya que nosotros hacemos lo mismo, considerando que tenemos una agenda y otras personas también nos están esperando.

Es importante que busques definir cuál es tu prioridad para la atención, sobre todo qué te causa más problema en tu existencia, para que vayas directo al grano, pensando que es un espacio privado, confidencial y profesional diseñado sólo para ti. La sinceridad es un principio que ayuda mucho, sobre todo cuando debes de sentirte cómoda con el psicólogo que te atiende.

¿Cómo puede ayudarte esta experiencia a iniciar tu proceso de sanación?

La terapia psicológica profesional, con un psicólogo que se ha preparado para ayudarte, te permitirá buscar la mejor parte de ti con dignidad, para que aprendas procesos para amarte y ser amado.

Una de las partes más importantes de este viaje es que puedes llegar a dominar tus pensamientos, conductas y tu mente. Olvidar es un proceso doloroso, pero necesario en la vida humana, por lo que también vas a aprender a dominar las formas de olvidar lo que es digno de olvidar y buscar mejores formas de vivir.

Los acontecimientos de nuestra vida no nos definen, pero nuestra personalidad se modifica ante ellos, por lo que vas a poder entender y dar un lugar a cada vivencia que has tenido, buena y mala, y a respetar tu personalidad, sacando lo mejor de ti para ti y para los demás.

Causas y azares…

Hasta la próxima, que lo esencial es indefinible.

Conoce más en: https://linktr.ee/psicologiaparati