Caiga Quien Caiga

En los últimos días, han surgido diferencias notables entre Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, dos figuras prominentes de la oposición venezolana.

Estas discrepancias se han centrado en la estrategia y las decisiones tomadas frente al régimen de Nicolás Maduro.

Decisión de no ingresar a Venezuela

El 10 de enero de 2025, Edmundo González Urrutia, quien se proclamó presidente electo tras las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024, decidió no ingresar a Venezuela para su juramentación, a pesar de haberlo prometido anteriormente. María Corina Machado respaldó esta decisión, argumentando que no existían condiciones de seguridad adecuadas para su retorno y que su integridad era fundamental para una eventual transición democrática.

Críticas por las alianzas de González

Medios de comunicación, influencers y periodistas opositores han criticado a Edmundo González por las figuras con las que se ha rodeado en su entorno político. Estas críticas se centran en la percepción de que algunas de estas alianzas podrían ser contraproducentes para la causa opositora.

Es relevante señalar que no fue María Corina Machado quien impulsó el regreso de González a la vida política, apoyando su candidatura tras su propia inhabilitación.

Ella había decidido por otra persona: Corina Yoris y fue una jugada de la Plataforma Unitaria que decidió por Edmundo González, aunque suponemos que eso no ocasionó resistencia por parte de María Corina Machado.

Esa decisión fue motorizada por Omar Barboza, Ramón Guillermo Aveledo, entre otros.

Hoy a seis (6) meses del ejercicio electoral, empiezan a revelarse algunas señales peligrosas, lamentablemente muy bien interpretadas por el alto mando del PSUV.

Reaparición de Machado en Caracas

El 9 de enero de 2025, María Corina Machado reapareció públicamente en Caracas después de varios meses en la clandestinidad, liderando una protesta contra el régimen de Maduro. Su reaparición fue vista como un acto de valentía y determinación, y recibió apoyo internacional, incluyendo un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump, y en honor a la verdad, más por el presunto incidente que por el evento en sí.

Percepción pública y desafíos internos

Estas diferencias han generado debates dentro de la oposición y entre sus seguidores. Mientras algunos apoyan las decisiones estratégicas de González y Machado, otros critican las alianzas y tácticas empleadas, lo que refleja los desafíos internos que enfrenta la oposición venezolana en su lucha por la democracia.

María Corina VS Edmundo González:

La pregunta sobre la conveniencia de los liderazgos bicéfalos es un tema interesante que abarca distintos ámbitos, desde la política hasta el mundo empresarial y organizacional. Un liderazgo bicéfalo se refiere a la existencia de dos líderes con autoridad compartida dentro de una estructura organizativa. Este modelo tiene ventajas y desventajas, dependiendo del contexto en el que se aplique.

¿Será esta la situación de la oposición venezolana?

Muchos incluso dudan de la condición de “líder” de Edmundo González, de allí la incomodidad que ha generado.

El asunto es que como el Emperador Romano Claudio, Edmundo González es una realidad, que llegó y está allí, a todo evento. Él primero que María Corina. Yo no dudo de la referencia importantísima de esta mujer pero observó que las condiciones en que compitió internamente no fueron las propias para definirla como tal, pues los rivales que la retaron no llegaban al 2%.

El hombre es el hombre y sus circunstancias, como decía el filósofo español Jose Ortega y Gasset y María Corina llegó a la cúspide así y ahora le toca mirar a su lado, no quiere hacerlo desde abajo. O es ella o es Edmundo…

¿Qué es el liderazgo bicéfalo?

El liderazgo bicéfalo es una forma de gobernanza o administración en la que dos personas comparten la máxima responsabilidad en la toma de decisiones. Este modelo puede presentarse en:

Gobiernos (por ejemplo, sistemas con presidentes y primeros ministros que coexisten con roles diferenciados).

(por ejemplo, sistemas con presidentes y primeros ministros que coexisten con roles diferenciados). Empresas (co-CEOs o direcciones compartidas).

(co-CEOs o direcciones compartidas). Equipos deportivos o artísticos (dúos que dirigen estrategias y operaciones conjuntas).

La clave de este liderazgo es que ambas figuras deben complementarse, coordinarse y tener una comunicación eficaz para evitar conflictos de poder y toma de decisiones.

Vistas las últimas críticas hacía Edmundo González, pareciera que ese no es nuestro caso.

Algunos “influencers”, “periodistas”, ubicados en la oposición, se han dedicado a atacar a Edmundo y ni con el pétalo de una rosa, tocan a María Corina.

¿Eso será casual? o ¿es parte de una orden, de una línea estratégica?.

Ventajas del liderazgo bicéfalo

Diversidad de enfoques y habilidades Cuando dos personas lideran, pueden aportar diferentes puntos de vista y especializaciones. Por ejemplo, en una empresa, un CEO con visión estratégica y otro con experiencia técnica pueden equilibrar las decisiones. Mayor capacidad de resolución de problemas Dos mentes trabajando juntas pueden analizar una situación desde diferentes ángulos, enriqueciendo la toma de decisiones. Distribución de la carga de trabajo Permite que las responsabilidades se repartan, reduciendo el desgaste individual y mejorando la eficiencia operativa. Mayor estabilidad en crisis Si uno de los líderes falla, el otro puede asumir el liderazgo y mantener la estabilidad del equipo u organización. Contrapeso y control mutuo Se evitan decisiones unilaterales y se fomenta la deliberación, lo que puede reducir errores impulsivos o estrategias mal planificadas.

Desventajas del liderazgo bicéfalo

Conflictos de autoridad Si no hay una clara delimitación de funciones, pueden surgir roces sobre quién toma la última decisión en ciertos temas. Dificultades en la toma de decisiones Un liderazgo dividido puede generar lentitud en la resolución de problemas si los líderes no logran ponerse de acuerdo rápidamente. Dependencia de la relación personal entre los líderes Si los dos líderes no tienen una buena comunicación o confianza mutua, el sistema se vuelve ineficiente e inestable. Confusión en la jerarquía organizacional Los subordinados pueden no saber a quién responder en determinados momentos, lo que afecta la claridad en la ejecución de tareas. Riesgo de división interna En casos de desacuerdo, los equipos pueden alinearse con uno u otro líder, generando facciones internas y afectando la unidad organizativa.

¿Cuándo es conveniente el liderazgo bicéfalo?

El éxito de este modelo depende de varios factores:

Cuando hay una clara delimitación de roles: Si cada líder tiene funciones bien definidas y complementarias, pueden evitarse conflictos.

Si existe una fuerte comunicación y confianza mutua: La relación entre los líderes debe basarse en respeto y alineación estratégica.

En organizaciones donde la toma de decisiones debe ser compartida: Por ejemplo, en startups o empresas innovadoras donde la creatividad y la colaboración son clave.

Cuando se necesitan distintos enfoques para abordar problemas complejos: En empresas globales o gobiernos con diversidad de intereses, puede ser útil tener dos visiones estratégicas.

Conclusión: ¿Es conveniente un liderazgo bicéfalo?

No hay una respuesta absoluta, ya que depende del contexto y de cómo se implemente. En situaciones donde los líderes logran complementarse, comunicarse y definir claramente sus funciones, el liderazgo bicéfalo puede ser altamente beneficioso. Sin embargo, si no se gestiona bien, puede generar conflictos, demoras en la toma de decisiones y confusión dentro de la organización.

En última instancia, la clave del éxito en este tipo de liderazgo radica en la colaboración, la claridad de roles y la alineación estratégica.

Necesitamos un liderazgo que resuelva no que divida y se empeñe en destruir a parte de sus aliados.

Los próximos 6 meses parecieran indicar una luz clara de si habrá o no sobrevivencia.

En resumen, las recientes acciones y decisiones de Edmundo González Urrutía y María Corina Machado han evidenciado diferencias en sus enfoques y estrategias, lo que ha generado diversas reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela.

CAE UNO CAEN TODOS

SOBRE EL TREN DE ARAGUA

Me reuno (vía zoom) con un especialista sobre el tema criminal y contrario a lo que yo pienso, me indica:

La información de inteligencia calcula en 17000 personas que forman parte o son soporte del Tren de Aragua en USA.

Incluyen sus mujeres, madres y hermanas que les sirven de respaldo. Muchas con hijos nacidos en Estados Unidos.

Una de las características del Tren de Aragua es que ellos necesitan tener sus «Luceros «, líderes presos, para poder desarrollar su estructura criminal.

De allí que se haya adoptado la decisión de mandarlos a Guantánamo.

No es un mito.

Pero los informes de inteligencia están muy bien documentados.

Se puede ser periodista, la información puede basarse en documentos o percepciones. Pero los expertos en seguridad usan información de campo.

El problema es que mandando a los miembros del Tren de Aragua a Venezuela, no matas la culebra por la cabeza.

Ahora. El problema actual con el movimiento mediático del Gobierno Federal es que después del efecto espuma, se van a encontrar con una banda que tiene una enorme habilidad para pivotear frente a las agendas de seguridad. Dentro de un mes les va a costar encontrarlos, mientras siguen haciendo de las suyas.

Ellos esperan que la propia comunidad en la que se desenvuelven los delate. Pero esas comunidades están mayormente conformadas por deportables, que el gobierno federal ahora los llama criminales, equiparandolos con el Tren de Aragua.

Mi conocimiento sobre este tipo de amenazas de seguridad me dice que en realidad no tienen todavía un plan realista. Andan en modo “Eudomar Santos: Como vaya saliendo vamos viendo».

Tipo Chávez el Presidente los está involucrando a todos en una operación que, frente al Tren De Aragua está destinada al fracaso.

No es extrapolable la experiencia de El Salvador. Porque territorialmente es fácil recoger a 32000 presuntos pandilleros.

Como resultado, al no contar con un plan solo se van a apoyar en las detenciones masivas, con un potencial de ser 25% arbitrarias, para en base a probabilidades ver si agarran a algunos de esos criminales.

Y allí, si vamos a la nota que sacaste.

Los cálculos dicen que solo el 3% de los venezolanos posiblemente están vinculados al Tren De Aragua.

Las matemáticas no mienten. Solo 3 de cada 100 detenidos hasta ahora son venezolanos.

Con un total de cerca de 7000 detenidos.

Un total de 210 detenidos venezolanos.

¿Qué probabilidad hay que sean del Tren De Aragua todos?.

Con excepción de la redada de la rumba de 50 personas (propio de ellos), aparentemente solo han agarrado a unos 25.

75 de 210 venezolanos. De 7000 detenidos.

Con una meta de 1500 detenidos por día. En un año son 550.000

Si tienen éxito, y mantienen esa tasa de probabilidades, de esos 550000 unos 5000 serán del Tren De Aragua. Que irán a parar a Guantánamo.

Pero al terminar el primer año, quedarán aún más de 12000 en las calles.

Pero pienso que de esos 5000 vinculados al Tren De Aragua la mayoría serán sus soportes (mujeres casi todas).

Y mi punto de vista es, y ha sido, que el Tren De Aragua es una Organización Criminal Transnacional Paraestatal.

Que está vinculada estrechamente con el régimen de Maduro.

Y que lleva a cabo actividades propias de guerra irregular, tal como establecen los postulados de guerra asimétrica que sostienen los fundamentos de desestabilizacion qué viene abrazando el chavismo-madurismo.

Quien desee darle otro matiz está en su derecho. Siguen sin comprender cómo funciona el régimen. Y esa ignorancia es precisamente la razón por la que no han podido derrotarlos.

CONGRESO DEL PSUV 4 DE FEBRERO 2025

Todo está listo y decidido. El PSUV luego de la precipitada declaración de María Corina Machado de oponerse a las elecciones del 27 de abril y llamar a la abstención, el alto mando chavista no desaprovecho la oportunidad para apoderarse de todos los espacios políticos del país, incluidos los que actualmente tiene la oposición.

A algunos el cerebro les explotó extrapolando el resultado del 28 de Julio pasado con el proceso electoral siguiente.

No es un problema númerico sino político y de poder.

Estos nuevos comicios eran la oportunidad de la oposición de reiterar que el resultado de la elección presidencial pasada no fue respetado.

De volver a levantar al país por sus cuatro puntos cardinales. Escoger no participar es la repetición de errores pasados.

Y lo digo no porque crea en el proceso, sino porque la oposición no tiene otras armas y otros recursos.

Los sembradores de sueños y falsas esperanzas por ganar vistas, repiten historias que nadie cree: invasiones, intervención internacional, golpe de estado, etcetera.

Mientras las Fuerzas Armadas no ejerzan su función de policía constitucional, la única acción es la lucha política.

Por ejemplo, ganar la gobernación de Miranda, la Alcaldía de Caracas, rescatarla y si quieren hacer fraude, instrumentar las acciones debidas y no repetir los errores del 28 de Julio.

En todo caso, que la gente decida y no los líderes desde la comodidad de su exilio o refugio.

El PSUV lanza primero la de Gobernaciones y diputados a la AN, lo cual parece ilogico, sobre todo que los electos al parlamento pasaran 9 largos meses antes de juramentarse.

Lo hace porque luego vendrá la Reforma Constitucional y allí preparan un veneno mortal contra las alcaldías: Los llamados CIRCUITOS COMUNALES. Con estos en vigencia, será casi imposible ganar una alcaldía en diciembre cuando hagan las elecciones municipales.

Por ello, ganar la AN es de vida o muerte para la oposición.

En este Congreso el PSUV presentará sus candidatos a Gobernadores ya escogidos. Por ejemplo, en Guarico es casi un hecho la candidatura de Ricardo Sánchez, actualmente con un cargo ministerial.

Sobre Miranda desconozco pero creo que pudiera haber una suerte de enroque: Hector Rodríguez para la vicepresidencia y Delcy Rodríguez para la candidatura en Miranda.

De los actuales diputados, el 75% no repetira como candidatos del PSUV.

Lo del Zulia, lo comentaré en la sección regiones.

AL CIERRE: EXTRAOFICIAL Desde hace varios días el enviado especial del Presidente Donald Trump está en Venezuela en conversaciones con Nicolás Maduro. Negocian la recepción de deportados, el alivio de sanciones y restablecer vuelos directos USA-Venezuela, medida está de las más absurdas tomadas en el gobierno pasado de Trump, porque hasta con Cuba esa situación no existe.

Se me acabó el papel…

