(06 de julio del 2023. El Venezolano).- Si has notado una apariencia nebulosa o humeante en el cielo últimamente, no estás solo. Muchos residentes del sur de Florida informaron haber visto un tinte marrón en el aire, especialmente durante el amanecer y el atardecer. La causa de este fenómeno no es un incendio forestal o la ya conocida contaminación, sino un fenómeno natural que ocurre todos los años: el polvo sahariano.

Saharan Dust es una mezcla de arena, polvo y otras partículas que los fuertes vientos levantan del desierto del Sahara en el norte de África. Estos vientos pueden transportar la arena a través del Océano Atlántico, llegando hasta el Caribe, América Central e incluso los Estados Unidos. Puede viajar miles de kilómetros y permanecer en el aire durante semanas, creando una capa de aerosoles en la atmósfera.

¿Hay algo por lo qué temer? El fenómeno tiene efectos tanto positivos como negativos en el medio ambiente y la salud humana. En el lado positivo, puede ayudar a fertilizar suelos y océanos con nutrientes, suprimir la formación de huracanes al crear condiciones de aire estables y secas, y realzar las puestas de sol con colores vivos. En cuanto a lo negativo, reduce la visibilidad, afectar la calidad del aire, provocar alergias y problemas respiratorios y puede dañar los arrecifes de coral al bloquear la luz solar.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sur de la Florida actualmente está experimentando una columna de polvo sahariano que se espera que dure hasta principios de la próxima semana. Como resultado, se les está dificultando la monitorización del clima en los trópicos.

Además del sur de Florida, el polvo también arribó a las Antillas Mayores, Las Bahamas y La Española. Los expertos meteorológicos prevén que el fenómeno se intensificará durante el fin de semana.

El lado positivo es que hay muy pocas posibilidades de tormentas. Además el panorama brindará a los residentes del sur del estado, la posibilidad de ver puestas del sol únicas, debido a los efectos de luz que se ocasionan, reseñó Miami Diario.