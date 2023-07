(06 de julio del 2023. El Venezolano).- Aunque no es la primera vez que se utiliza la Inteligencia Artificial (IA) en campañas electorales, el candidato a la presidencia, mayor Francis Suarez, acaba de dar un paso para acercarse a sus votantes. Para ello ha recurrido a esta tecnología que está revolucionando todas las áreas sociales.

Ya no es suficiente ofrecer entrevistas, reuniones con comunidades u organizar más actividades presenciales para compartir con los votantes. También es insuficiente el uso de medios de comunicación como la prensa, radio, televisión, portales digitales y hasta las redes sociales. Ahora muchos políticos están apostando por la IA para ampliar sus campañas electorales.

Es por ello que, a través de la utilización de un programa de esta tecnología, la organización SOS America PAC presentó este miércoles un chatbot que tiene la imagen y la voz del Alcalde de Miami. La intención de este programa es poder “conversar” con los seguidores sobre sus planes para las presidenciales.

Con tan solo un vistazo, cualquier persona puede darse cuenta que no se trata del verdadero Francis Suárez. Los movimientos de la boca son tan mecánicos que de inmediato puede detectar al robot que lo imita a la perfección. Un hecho que está marcando un hito en la pre-candidatura.

Cómo funciona el chatbot de Francis Suarez

Al ingresar a este enlace encontrará el rostro del mandatario local y al dar clic en reproducir podrá escuchar que dice: “Hola, soy AI Francis Suárez. Probablemente haya escuchado que mi homónimo, el conservador alcalde de Miami Francis Suarez, se postula para presidente”.

Luego, el bot creado con la tecnología VideoAsk explica las razones por las que fue creado. “Estoy aquí para responder las preguntas que pueda tener sobre la agenda del alcalde Suarez para la prosperidad económica, la reducción de gastos y el apoyo a nuestra policía. Entonces, ¿cómo ¿puedo ayudar?”, finaliza.

La compañía que creo el software utiliza “embudos de video” que envía a las personas con una respuesta, según la pregunta que hagan.

Al lado derecho de la pantalla, encontrará el símbolo de un micrófono. Tras activarlo podrá emitir una pregunta usando un tono de voz claro y firme para que el bot lo escuche con claridad y responda. No obstante, como toda herramienta tecnológica tiene sus fallas. En ocasiones, se cuelga y no graba al consultante.

El medio CBSNews comentó su experiencia tras consultarle por el plan de inmigración del Alcalde de Miami. El bot reaccionó mostrando un video sobre el “Modelo de Miami del alcalde Suárez”, que es un resumen de las políticas exitosas del gobernante en sus dos períodos.

En caso de no entenderle la consulta, él dirá: “Lo siento no pude entender lo que dijo. Recuerde que soy un robot”. Puede hacer cuantas preguntas quiera; sin embargo, el programa no es tan preciso en sus respuestas pues se limita a proporcionar diferentes videos del alcalde relacionados con el tema.