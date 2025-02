(03 de febrero del 2025. El Venezolano).- “Sigue existiendo una política de acoso y derribo contra nuestra empresa”. Así lo denuncia Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, quien revela que la polémica surgida con su ayuda estatal “nos afectó mucho” (Plus Ultra: “La ruptura entre Iberia y Air Europa no nos afecta”).

En una entrevista concedida a El Español, el directivo explica que “en términos reputacionales ha tenido incidencia”. “No tanto en el mercado de pasajeros, ni en la autoridad aérea, ni siquiera dentro de la parte profesional de la industria, porque las grandes agencias y nuestros partners comerciales nos conocen”, aclara.

Reconoce que donde se han visto más afectados “es en las relaciones financieras”. “Los bancos, especialmente la banca española, ha tomado nota de todas las mentiras que se han dicho en prensa. Y tenemos bancos donde a nosotros nos han eliminado las pasarelas de pago. Paradójicamente, los hemos sustituido con pasarelas de pagos canadienses. O sea, imagínate el absurdo de hasta dónde llega la visión de la banca local” explica.

Roselli habla en la entrevista sobre las informaciones que relacionan a la propiedad de la compañía con Venezuela. “Son rumores que han hecho daño. Hay incluso bancos en Perú donde hemos trabajado durante siete años y han querido cerrar la cuenta”.

Asegura al respecto que “el 85% de nuestro capital corresponde a ciudadanía europea”. “Y sí, obviamente hay un accionista que es un venezolano, pero también tenemos uno colombiano. Yo tengo mi registro con todos los accionistas, te lo enseño y no hay ningún elemento político, ¿por qué siguen insistiendo?”, concluye.

Preguntado acerca de la liquidación de su deuda con la SEPI, el directivo explica que “no tenemos intención de aplazar el pago, aunque está dentro de la agenda”. “Es un compromiso que hemos asumido y ya estamos trabajando en ello para levantar las distintas palancas para poder afrontar el pago del 2026”, agrega nota de Preferente.