(04 de febrero del 2025. El Venezolano).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cerraron el lunes, 3 de febrero, un acuerdo para deportar a El Salvador a migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad que hayan cometido crímenes en territorio estadounidense.

Así lo detalló el funcionario norteamericano, quien compartió detalles de la reunión con el jefe de Estado ante la prensa. En sus declaraciones, Rubio, además, explicó que el mandatario salvadoreño ofreció las prisiones de su país para encarcelar a criminales con nacionalidad estadounidense.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.

We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.

The fee would be relatively low for…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 4, 2025