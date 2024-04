(29 de abril del 2024. El Venezolano).- Si regularmente el devenir político de nuestro país es bastante acontecido, ajetreado, por los infinitos abusos, trampas y marramucias que la dictadura hace minuto a minuto, pueden imaginar estimados lectores cómo será hasta el día de las elecciones pautadas para el 28 de julio. Hasta ahora nada más la escogencia y aceptación (a regañadientes) del candidato opositor, ha sido un suplicio por causa de su temor a enfrentar la voluntad de cambio sin frenos que representa María Corina Machado, quien aunque el pánico y la rabia los invada, sigue siendo la candidata oficial a efectos del pueblo, aglutinando el sentimiento de querer salir de esta opresión. Así que como guerreros que hemos sido los venezolanos desde adentro y desde afuera de la patria, vamos a conseguir saltar y evadir cualquier otro atropello que se les ocurra.

Por José Gregorio Briceño Torrealba

Y en ese orden de ideas sabemos que durante esta semana han acontecido importantes eventos en suelo venezolano y en el ámbito internacional con relevancia para Venezuela, la presencia del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Kham, la visita al Consejo Nacional Electoral por parte de la delegación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) lo dicho el pasado martes por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lo expresado por el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Francisco Palmieri.

Anuncios

Todo esto sazonado con que el pasado martes había un fuerte rumor de que la sala electoral del tribunal supremo de justicia (TSJ) sobre que estaba lista la sentencia de la eliminación de la tarjeta de la MUD, pero ya unas horas antes se dió el pronunciamiento antes mencionado del presidente del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva en el cual afirmó que la oposición venezolana ya tenía candidato y estaba inscrito. Ese pronunciamiento, desde mi punto de vista, fue determinante para que el narcorégimen echara para atrás esa sentencia, por el peso que representa internacionalmente el presidente Lula en alianza con el presidente de Colombia, porque están conscientes del colapso que vivirían sus países con una posible mayor oleada de migrantes, si llegará Maduro a permanecer en el poder. Estuvimos muy pendientes de las publicaciones de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y publicaron como nunca, seis (6) sentencias para disimular pero no recibieron la orden de los capos, amos y patrones de los magistrados de pacotilla, vergüenza excelsa del gremio del derecho.

Desde la cárcel del exilio observo una pequeña luz de esperanza de libertad en ese largo túnel, pero con los pies sobre la tierra jamás los venezolanos podemos perder de vista que estamos ante una organización narcocriminal internacional que no tiene paz con la miseria, que son excesivamente resentidos y llenos de odio y sobre todo que no quieren soltar la riqueza que han amasado a punta del saqueo a nuestros recursos..

Faltan muchos obstáculos para llegar al 28 de julio y soy de los que cree que el candidato Edmundo González no debe salir de su casa por ninguna circunstancia y que Maria Corina Machado se encargue de estimular la participación y sea el motor impulsador, entusiasta de los días por venir. Y cuando he afirmado que es una organización narcocriminal es porque pienso que son capaces de mandar a asesinar tal como sucedió en Rusia con Alexei Navalni, el candidato disidente al dictador Putin, porque el terror los lleva mal, ya sienten el zumbido del Silbón y la Sayona respirandoles en la nuca y saben que indistintamente de las negociaciones que se rumorean para salvarse, les vendrán momentos aciagos como los que vivimos los perseguidos políticos por muchos años.

El día más peligroso será el 28 de julio y los meses subsiguientes porque controlan todas las instituciones y la toma de posesión de acuerdo a la constitución, será el 10 de enero del próximo año pero con la fe y ayuda del Dios todo poderoso, lo iremos a lograr. Mi fe aumenta, y mi empeño en enfrentarlos no cesa, al contrario, tambien crece pues no hay que darles tregua, sigo sin pausa, con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA.

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter :@josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook :@josegbricenot2