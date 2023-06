(07 de junio del 2023. El Venezolano).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que viajará este jueves a Cuba para “firmar un papel” que podría dar inicio a una histórica y nueva era de paz para su país.

“Mañana voy a Cuba y voy a algo que puede ser muy importante para la historia de Colombia. Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país“, expresó Petro en referencia al tercer ciclo del proceso de diálogo que se adelanta en La Habana con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en el que se estudia un posible cese al fuego bilateral.

El mandatario colombiano, en medio de una movilización popular y multitudinaria realizada en Bogotá, que tuvo réplicas en otras ciudades del país, para respaldar sus reformas sociales, advirtió que esa nueva era de paz para Colombia “va a ser difícil”, porque “más difícil que hacer la guerra es hacer la paz”, algo que ya todos los colombianos conocen tras más de medio siglo del conflicto armado interno.

“¿Qué Colombia queremos, la de los sanguinarios que nos han gobernado, queremos la Colombia de las fosas comunes?”, preguntó Petro, quien inmediatamente instó a los colombianos a mantenerse movilizados y unidos para gobernar por y alrededor de la paz y a “recibir a quienes dejan de hacer la violencia”.

Petro resaltó que de ahora en adelante el Gobierno y el pueblo deben asumir juntos el compromiso de hacer realidad “el sueño de una Colombia en paz”. “Colombia será de la paz, Colombia será de la justicia, Colombia será del pueblo trabajador, Colombia será una potencia mundial de la vida, es el compromiso del Gobierno y del pueblo, aquí no hay intermediarios”, dijo, según RT.

Además reiteró a quienes quieren continuar con la guerra y la violencia, que su Gobierno no lo va a hacer. “Quienes quieran que nosotros masacremos al pueblo, dejen de decírnoslo, no lo vamos a hacer. Aquí vamos a estrechar de manera indisoluble una alianza, la alianza del Gobierno con el pueblo, la base de la construcción de una verdadera nación” en paz, con justicia social y donde “no se verá más la sangre derramada”, expresó.

“Una Colombia que le pertenezca de verdad al pueblo trabajador”

El presidente Petro resaltó que alrededor de la paz está también hacer realidad “un camino difícil”, que es lograr hacer “una verdadera democracia” y “el sueño de una Colombia que le pertenezca de verdad al pueblo trabajador”.

“Quiero que construyamos el camino que se merece Colombia, con ustedes, con el pueblo movilizado (…) Llegó el momento de gobernar y por tanto son millones, torrentes populares, multitudes, las que necesitamos hoy en Colombia“, destacó el mandatario al afirmar que la manifestación de este miércoles lo sorprendió y le sirvió para reafirmar el camino del cambio que deben tomar.

Petro también instó a los colombianos a defender las reformas que promueve para el país. “Quiero que hagamos un compromiso, este Gobierno, hasta la muerte, estará al servicio de ustedes, pero ustedes, por favor, no tengan pereza de salir a la calle, llegó el momento de luchar, con la fuerza y con la dignidad, con la alegría y la cultura”.

“Nosotros no vamos a luchar con armas, hoy las armas están al servicio del pueblo. Que el pueblo hable, que el pueblo se exprese, no va a haber armas contra ustedes, no va a haber temores ni terrores contra ustedes, el pueblo hoy entra a hablar libremente en Colombia, porque Colombia hoy es de la libertad”, agregó.

El mandatario indicó que Colombia tiene que ser un país “donde nadie se muera de hambre ni de sed”, por ese motivo, dijo, la población no puede dejarse quitar el derecho al cambio por “ningún politiquero mafioso, ni de ningún potentado” que desea mantener a los colombianos como “esclavos”.

“Ustedes no nos dejen solos, acompañen, luchen, llegó el momento de juntarnos, la marcha popular tiene un destino, tiene un objetivo concreto, aquí los corruptos se van, aquí los violentos se van”, resaltó el jefe de Estado.

Petro remarcó que ahora, el pueblo colombiano, que logró llegar al Poder con su Presidencia, “no será más esclavo de nadie, no se dejará poner cadenas, ni se dejará amedrentar por el terror ni por la sangre”. “El pueblo de Colombia despertó y no se va a volver a dormir (…) No nos vamos a dejar poner más noches horribles, cesó la horrible noche de manera definitiva en la patria de Colombia”.