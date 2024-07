(26 de julio del 2024. El Venezolano).- iles de venezolanos en el exterior se organizarán el 28 de julio para apoyar a los migrantes que sí podrán votar en las elecciones presidenciales de Venezuela.

David Smolanski, exalcalde del municipio El Hatillo y excomisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA), explicó las acciones que llevará a cabo la comunidad venezolana en el exterior para apoyar el día de las elecciones a pesar de que no pueden votar en estos comicios.

“El 28 de julio se está tomando como un hito movilizador y esa gran movilización servirá para el inicio de una transición que nos lleve a la democracia. El no tener la oportunidad de votar no quiere decir que no tendremos voz. La diáspora se hará escuchar el 28 de julio”, dijo Smolanski en entrevista para Infobae

Estos son algunos países donde se esperan movilizaciones de migrantes venezolanos:

-Chile (3 ciudades)

-Argentina (4 ciudades)

-Uruguay (1 Ciudad)

-Brasil (20 ciudades)

-Bolivia (3 ciudades)

-Perú (3 ciudades)

-Ecuador (5 ciudades)

-Colombia (7 ciudades)

-El Salvador (1 ciudad)

-República Dominicana (1 ciudad)

-Puerto Rico (1 ciudad)

Otros países en los que se prevén concentraciones de venezolanos son Estados Unidos, Canadá, México, España, Francia, Italia, Alemania, Australia y Países Bajos.

Para conocer los lugares pulse Aquí