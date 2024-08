(09 de agosto del 2024. El Venezolano).- LA SITUACIÓN de Venezuela como todos los sabemos, no solo es difícil sino muy compleja de poder llegar a una lógica solución y decimos esto porque cuesta creer que el sector oficialista acepte como valido lo que la comunidad internacional ha venido diciendo incluyendo a presidentes muy vinculados a Maduro como es el caso de Petro y Lula. La posibilidad de una negociación cada día es más difícil si tomamos en cuenta lo que ha dicho el gobierno : “El palacio de Miraflores tiene una posición firme en torno a dos puntos: el primero, que el resultado es el que dio el Consejo Electoral a medianoche del 28, y que confirmó a fines de la semana pasada; y el segundo, que la única verificación la hará la Corte Suprema”.Esta postura sólo despierta desconfianza: el Consejo Nacional Electoral ha perdido toda su credibilidad, mientras la Corte ha demostrado ser totalmente funcional al régimen, como cuando confirmó la inhabilitación de María Corina Machado como candidata. Otro aspecto es la posición del gobierno de los EEUU que está en total desacuerdo con una posibilidad planteada por el Pdte Lula, que es una repetición de elecciones, la cual por cierto no está planteada ni en la oposición ni en el propio gobierno.

Por Oswaldo Muñoz

El otro aspecto que coloca la situación cuesta arriba es la posición del Alto Mando Militar que como pudimos ver han cerrado filas con Maduro. En el caso de las manifestaciones por parte de la oposición, si bien es cierto reflejan el alto rechazo a Maduro y el deseo mayoritario de cambio expresado en las urnas, tienden a agotarse y a cansarse al no ver cumplido el objetivo. Por otra parte es importante no volver a caer en el error de nombrar gobierno paralelo, aun con el reconocimiento de muchos países, pues ya sabemos que eso no resulta efectivo ni practico y ya con la experiencia vivida por ese triste “interinato” que lo unico que hizo administrar muchos millones de dólares, por cierto sin entregarle cuentas a nadie y por supuesto no saber que hicieron con ese dinero. Lo único que nos queda es seguir insistiendo que se cometió un fraude y ver si logramos revertir lo que hasta ahora ha hecho el CNE, algo que luce muy difícil mas no imposible, de allí que seguiremos viendo protestas y declaraciones que ojalá puedan llegar a lograr lo que todos deseamos.

El gobierno perdió su mayor potencial que tuvo por un buen tiempo, que es el voto de el venezolano de menos recursos y ellos lo saben, pero tienen el poder, los militares y ciertos recursos económicos lo que los hace en cierto modo muy blindados. Es bueno recordarle al gobierno este articulo de nuestra Constitución:Artículo 5 La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos…KAMALA HARRIS ha dicho sobre la designación de su vicepresidente:

“Me agrada compartir que he tomado mi decisión: el gobernador de Minnesota Tim Walz se unirá a nuestra campaña como compañero de papeleta, Tim es un líder curtido en la batalla que cuenta con un historial increíble de logros en favor de las familias de Minnesota. Sé que aportará ese mismo liderazgo honorable a nuestra campaña y a la oficina de la vicepresidencia”. Está convencida que ha sido una excelente decisión y ha logrado desde que se comenzó ha hablar de su candidatura, cohesión en todo el partido democrata, además de seguir capitalizando los votos de los jovenes, mujeres, el voto afroamericano, la comunidad LGQTB y por supuesto el voto hispano. Noviembre está a la vuelta de la esquina y estos meses serán muy intensos y por supuesto decisivos