Por más dolorosa que sea la situación, siempre he creído que es preferible decir la verdad.

Mentirle al pueblo que no sufrirá y después ocurre lo que se oculta, resulta mucho peor.

La decepción, la desesperanza que era el temor, viene en grado superlativo y la solución muchas veces es inaplicable.

Es peor el remedio que la enfermedad.

Me gusta escribir con sinceridad, sin censura, sin ocultar nada.

Muchos me han criticado a mi juicio sin razón, pues como dice el evangelio la verdad os hara libre.

Yo siempre se los dije y perdonen que haga alarde de mis escritos:

“Edmundo está ganando pero Maduro no está perdiendo”.

Pueden leer todas mis columnas y corroborar que siempre estuve cierto en lo que venía y así se los manifesté.

Estamos en un escenario difícil ahora. Quizá el más doloroso desde los tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez.

A los efectos, en el escenario actual señalé:

Reeligiendo a Nicolás Maduro el proceso pudiera ser mucho más complicado.

La dictadura de un partido, de un grupo debe cesar si es que el renovado presidente quiere perdurar en el cargo y llegar a feliz término.

De esos esfuerzos dependería el desarrollo de un clima inestable signado por mayores protestas y conflictos.

La inestabilidad actual pero en crecimiento sería la regla, pues el propio mundo chavista está consciente del cambio que requiere la nación.

Me atrevo a asegurar que aún ganando Nicolás Maduro, no es imposible una transición, manifestándose primero en las fuerzas políticas y sociales agrupadas en el chavismo.

Y hoy a pesar del dolor tan grande que sentimos debemos seguir hacía adelante. No hay de otra.

La esperanza, ahora sí debemos decirlo, no puede perderse. Por eso en mi columna pasada señalamos:

¿Venezuela no se acaba el 28 Julio?

Eso dependerá del comportamiento del ganador y de la madurez de los que pierdan.

Los venezolanos presentes en el país tendrán que, en estas circunstancias, hacer una concienzuda evaluación de los diferentes escenarios. Sobre todo cuando los caminos de la migración, y lo digo por experiencia propia, no son los más adecuados para los que no ingresan de manera legal.

La xenofobia en Sur y Norteamérica no ha cesado. Igual en España y hasta cierto punto es comprensible.

Los auténticos y legítimos líderes se conocerán no el 28, sino el 29 de julio.

Los precedentes no son buenos.

¿Dónde y cómo están las cabezas visibles de esos movimientos? ¿Quiénes fueron finalmente las víctimas?

Quienes ejercen y no de manera legítima el poder en Venezuela, es obvio que perdieron pueblo, solo militares y fuerzas de seguridad lo acompañan.

¿El país cambió?

Los cambios se han producido a la fuerza. El problema es que no gana el que quiere la gente sino el que impone la cúpula militar y “petit comite» del chavismo.

El chavismo es igual al Madurismo

Algunos chavistas que ahora ven en Nicolás lo que nunca vieron en Chávez, pretenden salvarse del juicio popular, desgarrándose actualmente las vestiduras por Edmundo González y María Corina.

Es válido y bienvenido el que lo haga pero debe empezar por pedir perdón, por aceptar la culpa, porque el autor intelectual de este desastre es Hugo Chávez y no exclusivamente Nicolás Maduro.

La diferencia es que Chávez con su liderazgo latinoamericano (lloran y pasan hambre por él y votaban también por él), contenía a sus locos, sus hijos: Nicolás, Diosdado, Tareck El Aissami, Iris Varela, etc.

De los sobrevivientes comandantes del 4F quedó el recuerdo y buscan como las hienas alimentarse de los cadáveres que dejan otros depredadores.

Los que ahora pusieron una raya, son tan responsables como estos pero se arrepintieron quiero creer pero deben hacer como los buenos cristianos: Renunciar a la imagen de Hugo, comparando con la fe, el verdadero diablo y demonio, que llenó Miraflores de brujos, de cultos extraños y hasta de magia negra, además de todo el dinero que sustrajo, reflejado en sus hijas, en sus amigos cercanos.

Su legado es de odio, de resentimiento.

Hugo Chávez manejó muchísimo dinero, más de 53 mil millones de dólares, sin ningún control, tanto como otros países que hoy muestran signos de desarrollo y no resolvió ninguno de los graves problemas del venezolano.

Él y su aparataje ayer MVR, hoy PSUV y el polo patriótico, como las hordas de Atila por donde caminan, ni la hierba crece.

Maduro quedó endeudado

Una de las consecuencias sobrevenidas que vive Nicolás Maduro es su incapacidad para satisfacer a todos los suyos: militares, policías, dirigentes, etcétera, quienes conocen perfectamente la cualidad de “fraude” con que se impuso como “Presidente”.

Todos, absolutamente todos quieren cobrarle.

Su única ventaja es la debilidad de Edmundo González para cobrar, no así María Corina, quien está como “pez en el agua” en la actual coyuntura.

Nicolás perdió poder

El Nicolás antes del 28 de Julio, valía 100 (dólares o bolívares en este ejemplo es igual). Hoy vale 0, quizá 1.

Nicolás perdió el poder y cualquiera de su entorno se siente con más derecho y por eso él debe pagar.

En nuestra Latinoamérica el poder es más importante que el dinero y sobran las referencias.

Pablo Escobar tenía el dinero. Suficiente para pagar la deuda externa de Colombia o Venezuela. Nunca pudo tener el poder. El que él ansiaba. Cuando decidió buscarlo, empezó a construir su mortaja.

El General Noriega es otro ejemplo.

En ese escenario, todos los que realmente lo sostienen quieren o van a querer más y no hay cómo cumplirle a todos.

Nicolás vive una realidad muy compleja. Es muy difícil y casi imposible que llegue a los tres meses. A lo sumo podría lograr uno, al menos que comience a entregar más concesiones de las que hasta el presente ha otorgado.

Él está ganando tiempo, más no terreno.

El chavismo intenta como lo hizo con Juan Guaidó, enfriar la situación.

La diferencia es que Guaidó, López y todo ese grupo de VP era impulsado por el dólar.

María Corina está convencida que ella es la nueva “Simón Bolívar”, la mesías escogida y enviada por Dios a liberar un pueblo.

QUÉ PUEDE HACER LA OPOSICIÓN

Desconozco, si lo que menciono, se esté realizando, pero me permito especular sobre lo siguiente:

El Presidente Electo Edmundo González Urrutia debe sentarse es con los “cubanos”, no con Nicolás. Los dueños del circo son los primeros.

Además debe con mucha más fuerza establecer un puente con los militares, quienes en última instancia serían los únicos que garantizan la salida de Maduro y en un hipotético y negado supuesto, permitirían repetir elecciones.

En igual tarea debe constituirse un muro con el gobierno de Estados Unidos, en ambas posturas: Los demócratas y los republicanos.

María Corina Machado debe corregir sus relaciones con el trío del mal en todos los sentidos y renovar su cuarto de guerra.

Estos personajes carecen de la formación y entidad suficiente para establecer algún canal de solución a la presente crisis.

Ellos pretenden reeditar el negocio del “gobierno interino”, que le permitió a muchos personajes disfrutar de un inmenso caudal de dólares. Ese sería el peor de los errores de la presente negociación.

Los cubanos hasta el presente han cumplido, evidentemente en defensa de sus intereses, y a María Corina Machado no la han tocado. Lula no, porque él juega sus propios intereses.

Gustavo Petro, se juega su futuro, porque cualquier “resfrío” de Venezuela hará que el estornudo llegue a Colombia.

Un detalle curioso, Iván Duque y Álvaro Uribe se alimentarán del fracaso de Petro en esta coyuntura.

Vemos entonces que no todo será malo, aunque poco beneficioso para los venezolanos.

CRISIS CHAVISTA

Los jerarcas chavistas saben que Nicolás no era el hombre para extender el dominio seis (6) años más.

Por ello tampoco le permitirían resolver entregando el poder con ellos en el paquete.

Vladimir Padrino y la cúpula militar, el poder detrás del poder, están conscientes de su única fortaleza: Ganar más días.

Si la oposición consigue un operador para hacer posible un diálogo directo con los sectores militares que están inconformes, el panorama se tornará interesante.

Maduro sabe que algo viene en camino y por ello el terror a las redes y comunicaciones encriptadas: Eso facilita un elemento técnico para un “golpe de estado” o “levantamiento militar”.

Tres actores de la resistencia operan a lo interno de las FAN. Dos de ellos retirados pero que fueron de los “consentidos” por Hugo.

Los cubanos lo saben y una verdadera cacería se desarrolla en los cuarteles y sector militar.

En política, las palabras no siempre significan lo que dicen.

Yo suelo decir, los políticos nunca dicen lo que quieren, hasta que lo tienen.

Por ello recuerdo la lectura de Henry Kissinger, cuando en uno de sus libros destacó la importancia de leer entre líneas y entender que en el ámbito político las palabras pueden tener un sentido distinto al que aparentan.

En el ejercicio político, los discursos suelen estar llenos de ambigüedades, dobles intenciones y estrategias de comunicación cuidadosamente diseñadas.

Las palabras se convierten en herramientas para influir en la opinión pública y en los actores políticos, y es crucial estar atentos a los verdaderos mensajes que se esconden tras ellas.

Revisen los mensajes de Arias, de María Corina, de Maduro, de Rosales, entre otros y encontrarán la clave de solución a nuestros problemas y en donde estamos.

Estar consciente de que las palabras no siempre transmiten una verdad absoluta nos invita a ser más críticos y analíticos a la hora de interpretar los discursos políticos.

Quizá por ello me he ganado muchos enemigos y es que a nadie en política, le gusta que lo descubran.

Carencia unitaria

El clima en la plataforma unitaria no es el mejor. Insisto, reitero y ratifico, no hay unidad sino simulación y para mantenerse vivos requieren de ello.

Los “showceros”, “pantalleros”, no hayan como hacer para ganarse un presunto puesto en la historia como “libertadores” de una causa que aún no ha triunfado.

Simulan persecuciones, a lo cual muchos nos tienen acostumbrados.

En la carroza de la reina, un verdadero debate tiene lugar cada vez que María Corina y Edmundo se montan.

Todos buscan estar dentro de la foto y levantan los brazos como si ellos o ellas fueran los aclamados. Valientes de galería.

Mientras tanto miles de inocentes siguen muriendo y sufriendo torturas y castigos reales.

En las regiones el liderazgo político o está callado o está escondido.

Se le pide a la gente que arriesgue mientras ellos y sus familias están protegidos.

A más de una semana del proceso hay dos verdades:

La de las redes y la que se siente en las ciudades. Ninguna de las dos coincide.

El pueblo ahora tiene que enfrentar la mala gestión de Nicolás y las acciones vandálicas de los organismos de seguridad, quienes como los vikingos se reparten el botín de sus abusos: Te roban el celular, te multan en dólares para dejarte en libertad, te atropellan, golpean y matan en nombre de la revolución y nadie detiene este ola represiva.

Hago pública mi solidaridad con todos los detenidos y familiares de los muertos.

Los ataques de un sector contra otro continúan:

La reciente aparición de Rosales en el Tribunal Supremo de Justicia a mi juicio fue acertada.

Muchos creyeron que el Gobernador zuliano reconocería el triunfo de Nicolás y Rosales se limitó a exigir la publicación de las actas como elemento sustancial para abordar la crisis.

Los mismos laboratorios de siempre premian la acción de un chavista que hizo mucho daño como Juan Barreto y critican a Manuel Rosales.

Otros que hasta ayer eran socios de Timoteo Zambrano y el español Zapatero, hoy son condecorados por defender en una derrota que ellos también ayudaron a construir pero se les olvida.

Realmente muchos critican porque les pagan aquellos que quieren liberarse del líder zuliano y su poder como Gobernador. De esa manera sería más fácil el ascenso de sus enemigos al poder.

El problema es que también en política, los deseos “no empreñan”.

Nunca lo vieron venir…

Lo que hoy sucede nadie de los líderes lo vio venir, aunque hoy dictan conferencias sobre el tema.

Ayer muchos como Ocariz y Julio Borges, contribuyeron a lograr la cárcel de militares como Caguaripano y otros.

Nadie, ni Rosales, ni Ramos Allup, ni María Corina, etc., defendieron la causa de Oscar Pérez ni levantaron un dedo para señalar los autores de la masacre.

No hay plan sino jugadas y eso en planificación estratégica no existe, no funciona.

El juego de Nicolás…

Octubre es la meta del chavismo para sostener la actual situación.

Ciertamente las posturas de la OEA, Unión Europea y otras organizaciones, son meramente protocolares de clubes elitistas dirigidos por “vacas sagradas”, acostumbrados a “parlamentar” y no solucionar.

Se sigue engañando a la gente con presuntas invasiones o castigos para Nicolás vía la Corte Penal Internacional.

Puro “pote de humo”.

La única vía y escenario es la propia patria Venezolana y es que nuestro problema es falso también que sea de interés para el mundo. Apenas una pequeña parte se preocupa.

Más útil sería por ejemplo, por vía de un acuerdo entre algunos países, repatriar a Venezuela a familiares directos de destacados chavistas.

ES FALSO QUE ES CIERTO

Los venezolanos en Miami, específicamente en el Doral, insisten en hacer concentraciones, manifestaciones, olvidando la jefe de campaña de la oposición, que este es un inmenso país con otros centros de poder.

Algunos voceros continúan ofreciendo “espejitos por oro”: Ni la OEA ni la ONU ni la Unión Europea, repito, pueden ordenar la detención de Nicolás, por más delitos que este haya cometido.

De Maduro debe encargarse su propia gente y quienes realmente gobiernan.

La OEA es un club de amigos fundamentalmente para beber whiskey 21 años y Almagro a mi juicio su gestión ha sido gris, sin hechos que merecen nombrarse.

La CPI puede ordenar la detención de Nicolás Maduro pero ¿Quién la ejecuta? Ellos no tienen organismo que lo haga, a menos que un país como Estados Unidos se ofrezca a hacerlo y yo me pregunto ¿Hay voluntad política para ello?…

Seguir convocando marchas, sin nadie que seriamente se haga responsable del control, es aumentar la lista de detenidos y de muertos quienes curiosamente casi todos, pertenecen a los sectores más empobrecidos.

La única vía posible es la militar y de orden interno como policía constitucional.

La negociación a la cual hacen referencia, el chavismo la acepta partiendo del hecho que se le reconozca a Nicolás como el electo y ¿eso es posible a estas alturas del proceso?

LA FE MUEVE MONTAÑAS

A pesar del entorno debemos insistir en la presión internacional y los líderes forzar el entendimiento con el sector militar que no gobierna.

No hay otro camino.

Antes de terminar expreso mi solidaridad y mi reclamo por los responsables de las muertes e injustas detenciones y de muchos que han desaparecido y aún no aparecen.

No podemos seguir enviando gente a protestar, sin que los líderes opositores encabecen y no desde un camión…

Ya la campaña terminó, ahora hay que caminar al lado de la gente y asumir los riesgos. Eso hacen los líderes auténticos

Todos los muertos son de los sectores más empobrecidos y esto lo advertimos muchas veces.

Señores no necesitamos más héroes sino soluciones.

Maduro se sigue equivocando aislando a la nación, aprovechen está coyuntura.

Finalmente las actas aparecerán y allí estaremos en otro problema ¿Cuáles son las auténticas? Eso lo comentaremos en otra columna.

Se me acabó el papel…

Estamos en vivo por el canal de youtube CaigaQuienCaigaTV, Instagram, Facebook y X de lunes a viernes a las 8:30 pm Hora Miami y también en diferido por el canal Factores de Poder.