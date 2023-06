(15 de junio del 2023. El Venezolano).- TRUMP vino, se declaró inocente, se dió un baño de “ pueblo” pasando por Versallies tomó café cubano, comió croqueta y siguió a New Jersey donde le esperaba una actividad de campaña. Sobre el juicio, a pesar de la solicitud de la fiscalía de quererlo un rápido la realidad parece ser todo lo contrario, según la opinión de expertos en esta materia, incluso se piensa que puede ir más allá de las elecciones del 2024, y como nada le impedí para ser candidato y hasta presidente, se puede dar el escenario que gane la presidencia y de ser sentenciado( algo poco posible) pueda auto perdonarse o incluso se especula que el propio presidente Biden, si resulta reelegido pueda incluso perdonarle, claro si es sentenciado.

Decimos que es poco posible que sea sentenciado, ya que es muy difícil que en la conformación del Gran Jurado hayan hispanos y en particular cubanos, donde el expresidente tiene grandes afectos y simpatías. Por ahora como todos sabemos es inocente hasta que se pueda denostar lo contrario. No creemos en ninguna persecución política sino en un acto donde la fiscalía considera cometió serias violaciones y que ahora toca demostrarlo y esa no será tarea muy fácil. Creemos más bien que es una demostración de lo que significa que nadie está por encima de la Ley por muy poderoso que se sea. Esperemos el final y ahí tendríamos una visión mas exacta de lo que ha sido…FRANCIS Suárez en acto no sé cómo calificarlo si de ridículo , de pantallerismo, o melagomania, anuncia su lanzamiento a la contienda interna del partido repúblicano. Aquí o hay un afán de protagonismo para aumentar el ego y darse a medio conocer a nivel nacional, cuando no lo conocen en todo el condado y mucho menos en el Estado, y pretende ahora que lo conozcan a nivel nacional, o hay interés en recolectar recursos porque quizás lo recibido por el constructor para conseguir su permiso para un desarrollo inmobiliario aún no le alcanzan.

Cualquiera puede ser el motivo, pero de qué hay una gran dosis de ridiculez la hay…ME PREGUNTAN por las salidas de Carlos Acosta y Carla Angola de El Venezolano tv y confieso que ni sabía que en eso había sucedido hasta que un empleado del canal me llamó y me contó con lujos de detalles lo sucedido. En el caso de Acosta se debió a que se le presentó en su oficina un nuevo productor de uno de los programas, a lo que Acosta le dijo que él como Gerente General no sabía de su ingreso lo que le molestó y se fue a quejar ante el “ dueño” del canal quien le grito a Acosta que él como “dueño” del canal no tenía que pedirle permiso a nadie (me imagino que algo similar a los de las acciones de los socios, que tampoco pidió permiso) se fueron a un tono muy alto e inclusive a darse unos empujones que fueron separados, lo que obligó la salida de Acosta. En el caso de Angola, ( por cierto me enviaron un video donde se le olvidó el nombre de la persona que la trajo al país, le dio la oportunidad de trabajo y hasta le tramitó sus papeles de inmigración).

Me cuentan que con la llegada de una nueva productora al canal, fijaron nuevos esquemas de trabajo y en vista que el programa de Angola al parecer había tenido 12 productores, centralizaron en una sola persona la coordinación de toda la producción de los programas, dándole libertad a un invitado para que pudiera estar el mismo día en varios programas. Angola tenía una “súper invitada” para su programa y por equis razón apareció en el programa de Miguel Ángel Rodriguez, lo que enardeció a Angola y reclamó de manera muy aireada a Rodríguez por haber “chalequeado” a su invitada, ante esta discusión en tono muy muy elevado la dama encargada de la coordinación de todos los productores quiso intervenir y Angola la mandó a callar diciéndole que no hablaba con ella, como el tono seguía subiendo, el ciudadano Leopoldo Castillo quiso intervenir para suavizar la discusión y de nuevo Angola le dijo lo mismo que a la otra persona: No estoy hablando con usted. Esto provocó molestia del supuesto “dueño” del canal y ante de tomar la decisión de despedirla le dio la opción de hacer un programa semanal ( fin de semana) y el primer programa tenía la instrucción de no criticar a ningún precandidato de las primarias en Venezuela, sin embargo hizo caso omiso de esa instrucción y el programa resultó un ataque a Capriles. Allí se agotó la paciencia del supuesto “dueño “ y la despidió, algo que se venía venir porque en sus repetidos viajes a Washington a cubrir actividades con gastos cubiertos por la estación, Angola al parecer según conectan, recibió reclamos del usurpador porque aparecían primero en sus redes personales y no en el canal quien le cubría todos los costos. Esta es la autenticidad de todos los hechos… NOS preparamos para celebrar el 31 aniversario de El Venezolano con una súper edición especial. Será un homenaje al gran aporte que la Comunidad Cubana ha hecho al sur de Florida. Interesante.