(15 de junio del 2023. El Venezolano).- La batallita…

Donald insiste en la estupidez de su persecución. Claro si tú sólo escapas de todas tus mentiras, tienes que vivir pensando en persecuciones. Donald es tan falso como su copete o sus peinados, tiene una crisis existencial y el escenario de sus miedos atávicos son millones de seguidores, con armas y ganas de hacer realidad el mar de embustes en que han convertido la opinión pública de la nación más poderosa del mundo. Alguien dirá: pero esto es la decadencia, los imperios caen, nada es eterno, y hasta razón pueden tener.

Pero, si creemos que la democracia, como la definió Abe Lincoln en el camposanto de Gettysburg, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, perdonen que eso no se me hace lógico que un tipo falso, estafador y pendenciero sea la representación de esta gran nación. Usted fue presidente, perdió, repito PERDIÓ, a los cuatro años, y ahora quiere convencernos de que es mejor de lo que sabemos que no es. No Donald, no es persecución, si te llevaste unos documentos que no debiste, que los guardabas en los baños, públicos, de tus clubes.

Si, llamaste a tus malentretenidos a invadir el Congreso, para tratar de parar tu inevitable y horrorosa derrota. Si, le has fallado al Internal Revenue Service, dejando de pagar los impuestos que si pagan los retirados que te apoyan y a quienes le metes la mano en el bolsillo para pedirles dinero para tus campañas y tu defensa. Que Dios nos ilumine y nos quite este copete naranja que nunca debió llegar donde llego y que nunca ganó el voto popular en una elección presidencial.