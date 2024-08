(21 de agosto del 2024. El Venezolano).- EL PARTIDO democrata oficializó las candidaturas a Presidente y Vicepresidente, proclamando a Kamala Harris y Tim Walz, ha sido un evento donde se le rindió un justo y merecido homenaje al presidente Biden por sus mas de 50 años sirviendole al pais, estuvo colmado no solo de unidad, sino que desde los más calificados dirigentes como Clinton, Obama, el Presidente Biden y destacadas figuras de diferentes sectores del pais, se han comprometido a trabajar unido para evitar que El Convicto pueda llegar a la Casa Blanca, dado el peligro que representa no sólo para el pais sino también para el mundo.

Por Oswaldo Muñoz

Al El Convicto solo le queda como instrumento la descalificación, el odio y la mediocridad para atacar a su rival y eso lo entendemos, pues su ignorancia manifiesta no le permite otra cosa y es por eso que cada vez lo vemos mas fuera de sí mismo, incapaz de hacer un planteamiento ni de forma ni de fondo, pues seria como pedirle demasiado. Punto aparte merece el hecho que sus seguidores opinen que la formula democrata es comunista, entendemos que lo diga El Convicto dado su ignorancia, pero queremos pensar que algunos de sus seguidores no lo son y solo lo hacen para seguir al ” profeta enviado de Dios”. Esperamos con interés el primer debate, donde seguro utilizara su otro “mejor ” recurso que es la mentira ( no es por casualidad o suerte que obstenta el premio como el pdte mas embustero de toda la historia), con la diferencia que ahora tendra en frente a una mujer preparada académicamente, con una formación como Fiscal impoluta y con un ejercicio político ejemplar y que ha dicho que a lo largo de su carrera como Fiscal tuvo que confrontar a estafadores, bandidos, abusadores, evasores de impuestos entre otros, de tal manera que estar frente al El Convicto le resultará muy muy comodo,dado su experiencia de combatir a estos tipos de personajes…

VENEZUELA, vale decir los venezolanos siguen en su lucha para lograr poder hacer efectiva la victoria de Julio 28. Las movilizaciones y el apoyo internacional ha sido verdaderamente asombroso e importante, sin embargo al ver las características del gobierno y sus aliados ( CNE y TSJ) pienso que resultara bastante dificil concretarlo. Los hechos apuntan a que Maduro seguirá seis años más en el poder . Sin quiebre militar, la diplomacia es poco lo que podrá hacer. Vendría una etapa dura de aislamiento, pero no olvidemos que el capital es bastardo y cuidado si ese aislamiento deja de ser permanente. A veces ( y ahora se ha puesto muy de moda) los deseos se escriben y se dicen, pero no realmente es lo que pueda suceder. Sin pensar que muchos lo hagan para ganar seguidores que después se convierten en $$$, creo que lo hacen mas bien porque es el deseo: Salir de Maduro…

El ACTO del Bayfron Park del pasado Agosto 17, nos trajo gratos y bonitos recuerdos, la verdad que nos trasladamos a un evento que hicimos a lo largo de 27 años continuos en Miami, como fue el Festival Independencia de Venezuela, que incluso llegamos a realizarlo ahi mismo en dos oportunidades. La diferencia quizas es que nuestros eventos tenian como objetivo una celebracion y realmente no se si con mas de 25 muertos en Venezuela, centenares de heridos, muchos presos y secuestrados era apropiada la celebracion musical, ademas no se pudo escuchar a ningun dirigente politico venezolano como Carlos Ortega, Alexis Ortiz, Pablo Medina o Paciano Padron entre otros. Sin embargo estaremos pendientes del próximo festival (perdon evento).Al cierre nos informan que hubo un “tumbe” entre personas vinculadas al evento. Un empresario aporto un dinero para ser distribuido entre una dama y un caballero ( de dudosa reputación) y la dama lo tumbo… seguiremos informando