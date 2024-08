(20 de agosto del 2024. El Venezolano).- Jennifer Lopez y Ben Affleck están oficialmente yendo por caminos separados, de acuerdo con una entrada en el expediente del Tribunal Superior de Los Ángeles.

Lopez solicitó la disolución de su matrimonio de dos años en Los Ángeles este martes, fecha que coincide con el aniversario de su ceremonia de boda en Riceboro, Georgia, en 2022 después de que se casaran de improviso en Las Vegas un mes antes.

La ruptura se produce después de los informes de que los dos habían estado viviendo por separado, Lopez canceló su gira de verano para pasar tiempo con su familia, y la pareja vendió su casa de Beverly Hills.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Lopez y Affleck para solicitar comentarios.

Su divorcio marca otro giro en una historia de amor entre dos superestrellas que ha sido el centro de atención durante décadas.

El matrimonio de Lopez y Affleck se produjo más de 20 años después de que se conocieran en el rodaje de la comedia “Gigli”, donde interpretaban juntos a unos criminales atrapados en un trabajo y entablaron una amistad en la vida real que acabó convirtiéndose en una relación.

Sin embargo, con los años, ambos se casaron con otras personas.

Pero los aficionados de “Bennifer” se alegraron cuando nació Bennifer 2.0 tras su reconciliación en 2021.

Incluso la pareja parecía sumamente feliz.

“Sabes, una de las cosas que realmente valoro en todas las facetas de mi vida ahora es que se manejó de una manera que reflejaba eso”, dijo Affleck a The Wall Street Journal en diciembre de 2021. “Mi vida ahora refleja no solo la persona que quiero ser, sino la persona que realmente siento que soy, que no es perfecta, sino alguien que se esfuerza mucho y se preocupa mucho por ser honesto y auténtico y responsable. Es difícil decir quién se beneficia más, sin entrar en detalles”.

La pareja se comprometió inicialmente en noviembre de 2002, después de que Affleck le propusiera matrimonio con un anillo de diamantes rosa de 6,1 quilates de Harry Winston. También apareció como el interés amoroso de Lopez en el video musical de su single de 2002 “Jenny from the Block”, cuyo argumento aborda el tratamiento de su relación por parte de los paparazzi.

Días antes d